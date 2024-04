European Publishing Awards zeichnen „neues lernen“ aus

Ein konsequenter und entschlossener Relaunch zu einem modernen Magazin: So würdigte die Jury des European Publishing Awards 2024 das Fachmagazin "neues lernen".

Das Fachmagazin „neues lernen“ hat bei den European Publishing Awards 2024 mit seinem Relaunch überzeugt und den Award in der Kategorie „Cover Concept“ erhalten. Die elfköpfige Jury aus europäischen Medienvertretern würdigte es als „außergewöhnlich und stark“.

Die Kategorie "Cover Concept" zeichnet herausragende Gestaltungskonzepte von Magazin-Titelseiten aus. Die Bewertung der Jury hebt den gesamten Relaunch des Magazins "neues lernen" hervor: Es handele sich um einen konsequenten und entschlossenen Relaunch zu einem modernen Magazin.

Das nun ausgezeichnete Cover wird in jedem Magazinjahrgang von einer Illustratorin oder einem Illustrator gestaltet. Die Illustrationen durchziehen im weiteren Verlauf das gesamte Magazin, indem die einzelnen Rubriken jeweils mit einer Illustration starten und die gesamte Titelstrecke darin grafisch bildlich eingebunden wird. Im ersten Jahrgang (2023) war Tina Berning Schöpferin der Titelbilder und der Illustrationen in der gesamten Ausgabe. Für den zweiten Jahrgang hat die Berliner Künstlerin Jill Senft sich für "neues lernen" in die Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung hineingedacht und die Illustrationen gezeichnet.

Relaunch 2023: von wirtschaft+weiterbildung zu "personalmagazin - neues lernen"

Die European Publishing Awards

Die European Publishing Awards werden jährlich vom Medienfachverlag Oberauer aus Salzburg und dem Zeitungsdesigner Norbert Küpper aus Düsseldorf verliehen. Sie zeichnen die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. Sowohl die Qualität in Design und Konzeption als auch Strategien, Geschäftsmodelle und Tools werden dabei bewertet.

Für die European Publishing Awards 2024 wurden insgesamt 300 Wettbewerbsbeiträge aus 13 europäischen Ländern in den Kategorien Magazine und Digital eingereicht. Die Auswahl der Magazinbeiträge traf eine elfköpfige Jury aus der Medienbranche. "neues lernen" sowie die weiteren Gewinner werden während des European Publishing Congress am 19. und 20. Juni in Wien vorgestellt und prämiert.





