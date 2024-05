"neues lernen" ist Fachzeitschrift des Jahres 2024

Schon zum zweiten Mal erhält das Magazin "neues lernen" einen Award: Gerade erst wurde das Cover-Konzept gekürt, jetzt folgt die Auszeichnung als "Fachmedium des Jahres 2024" in der Kategorie bis eine Million Umsatz. Die Jury des Deutschen Fachpresseverbands würdigt die "Top-Fachzeitschrift" für ihr "überzeugendes", multimediales Konzept.

"Die Zeitschrift 'personalmagazin – neues lernen' wird ihrem selbstgestellten Anspruch, impulsgebend, hellwach und neugierig zu sein in vollem Umfang gerecht", urteilte die siebenköpfige Jury aus Vertretern der Verlags- und Medienbranche. Wie vor Kurzem bei den European Publishing Awards erhielt besonders die Titelseite viel Lob als "aufmerksamkeitsstarkes und mutiges Cover wie bei einem Kiosk-Titel".

Das Cover wird in jedem Magazinjahrgang von einer Illustratorin oder einem Illustrator gestaltet. Im ersten Jahrgang (2023) war Tina Berning Schöpferin der Titelbilder und der Illustrationen, im zweiten Jahrgang zeichnet die Berliner Künstlerin Jill Senft für "neues lernen" von Hand. Die Illustrationen durchziehen im weiteren Verlauf das gesamte Magazin, indem die einzelnen Rubriken jeweils mit einer Illustration starten und die gesamte Titelstrecke darin grafisch bildlich eingebunden wird.

Relaunch der Fachzeitschrift im vergangenen Jahr

Das Magazin wurde seit 1989 unter dem Titel "wirtschaft + weiterbildung" veröffentlicht und stand stets für alle Themen und Inhalte der Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, Coaching sowie Training. Seit März 2023 erscheint das Magazin mit dem neuen Namen "neues lernen" als Line Extension unter der Dachmarke "personalmagazin" und kann weiterhin mit den Themen überzeugen, die die Jury als „packend“ und "oft mit einem unkonventionellen Dreh aufbereitet" bewertet. Zudem setzen neue Kolumnen und die Rubrik "Standpunkte" nun weitere Schlaglichter auf aktuelle Trends, Debatten und Meinungen.

Auch das Gesamtlayout, das von der mehrfach ausgezeichneten Agentur Zmyk (jetzt: Studio Spading) entworfen wurde, überzeugt: "Layout, Typo und die prägenden Illustrationen sind erstklassig und unterstützen die redaktionelle Botschaft, dass Lernen der Schlüssel für erfolgreiche Transformation und persönliche Entwicklung im Arbeitsleben ist."

Auszeichnung bei den B2B Media Days in Berlin

Aus dem bisherigen Printmagazin wurde ein multimediales Produkt: Mit dem visuell anspruchsvollen Printmagazin, der Online-Plattform, der neues-lernen-App mit tagesaktuellen News, dem Newsletter, dem Social-Media-Auftritt auf Linkedin sowie dem Podcast "neues lernen" mit Gästen aus der Lernszene. Damit wird der Lerntrend aufgegriffen, dass Wissen und Lernen auf allen Kanälen verfügbar sein muss. "Eine Top-Fachzeitschrift, multimedial aufgestellt, die von der Jury mit großer Freude gelesen wurde", so das Gesamturteil.

Immobilienwirtschaft erhält auch Award

Der Preis wurde am 16. Mai beim Abendevent der B2B Media Days 2024 im Palais Kulturbrauerei in Berlin an die Redaktion überreicht. Sie konnten zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der "Immobilienwirtschaft" feiern. Die Fachzeitschrift, die ebenfalls in der Haufe Group verlegt wird, erhielt an diesem Abend die Auszeichnung in der Kategorie "Fachzeitschrift des Jahres mit ein bis 2,5 Millionen Euro Umsatz".

Mit dem Award "Fachmedium des Jahres – Preis der Deutschen Fachpresse" werden seit 2005 jährlich die besten deutschen Fachmedienangebote ausgezeichnet. Der Preis wird in acht Kategorien vergeben: Beste Fachzeitschrift (in den Klassen bis eine Million, eine bis 2,5 und über 2,5 Millionen Euro Umsatz), Bester Podcast, Beste Veranstaltung, Beste Website/Beste App und Beste Workflow-Lösung. Neu in diesem Jahr wurde auch die Beste KI-Lösung ausgezeichnet.





Haben wir Sie neugierig gemacht? Abonnieren können Sie unser Fachmagazin "neues lernen" bei uns im Shop.