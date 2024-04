Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 23 erzählt Florian Künstler von seiner persönlichen Lernreise und wie sein Lebensweg ihn geprägt hat - denn der Singer-Songwriter kam erst durch viele Umwege zur Musik.

Schweinwerfer, Publikum, eine Tour mit eigener Musik: Für den Singer-Songwriter Florian Künstler war das kein Selbstläufer. Nach vielen beruflichen Stationen - unter anderen als medizinischer Bademeister und Schulbegleiter - und einem Leben als Straßenmusiker hat Künstler den Sprung ins Musikbusiness geschafft.

Folge 23 mit Florian Künstler und seinen persönlichen Lernerfahrungen

Mit dem Song "Kleiner Finger Schwur" gelang Florian Künstler der Durchbruch in den Deutschen Charts, woraufhin er entschied, alles auf eine Karte zu setzen. Die Musik ist für ihn ein Ventil, um Ballast aus der Vergangenheit zu verarbeiten. Smalltalk und Geplänkel sind nicht seine Welt. "Ich will direkt tief rein, ich will Substanz", sagt er.

Doch wie haben ihn seine beruflichen Stationen geprägt? Wie hat er seine Vergangenheit erlebt? Und wie geht er mit den Herausforderungen im Musikbusiness um? All das erzählt Florian Künstler im Podcast neues lernen.





Was noch kommt: Podcast mit Harald Schirmer

In der nächsten Folge wird Lern- und Transformationsexperte Harald Schirmer Einblicke in seine Lernansätze geben, die er bei Continental umsetzt. Die Folge erscheint am 23. April.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.