Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 17 "Lasst uns reden! Die Kommunikation im Job verbessern" dreht sich alles um die Frage: Was braucht eine erfolgreiche Kommunikation - und wie können wir das erlernen?

Kommunizieren können wir doch alle, oder? Wenn es nur so leicht wäre. Wir alle kennen Missverständnisse, überdimensionierte Meetings, Absprachen, Konfliktsituationen oder schwierige Gehaltsverhandlungen. Sich elegant und erfolgreich in solchen Kommunikationssituationen zu verhalten, will gelernt sein.

Folge 17 zur Königsdisziplin Kommunikation

Wir müssen nicht mehr kommunizieren, sondern besser, sagt Podcast-Gast Marie-Therès Braun, Kommunikationstrainerin und Sprechwissenschaftlerin. Im Podcast verrät sie den Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner ihre Tipps und nennt einfache Tools, wie wir unsere Kommunikation verbessern können, erklärt, welche Kommunikationshürden im Berufsalltag besonders häufig sind und vor allem, wie wir am besten lernen, besser zu kommunizieren.





Was noch kommt: Podcast "Lernreise" mit Tijen Onaran

In den nächsten zwei Folgen geht es zum einen um das Thema "Inner Development Goals", das verschiedene Podcastgäste beleuchten. Zum anderen wird zum ersten Mal das Magazin-Format "Lernreise" als Podcast veröffentlicht - mit Tijen Onaran als Gast.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.