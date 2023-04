Der Deutsche Verband für Coaching und Training e.V. (DVCT) hat wieder den Coaching- und Training-Award ausgeschrieben. Prämiert werden richtungsweisende Ideen im Themenfeld Learning & Development. Die Bewerbungsphase für innovative Konzepte läuft bis zum 30. Juni 2023.

Der DVCT hat seinen Coaching- und Training-Award bereits zum insgesamt 14. Mal ausgeschrieben. Mit dem Preis ehrt der Verband jährlich neue Ansätze und richtungweisende Konzepte für Coaching oder Training.

Blick über den (Methoden-)Tellerrand erwünscht

Bewerben können sich alle Trainerinnen, Trainer und Coachs (mit oder ohne dvct-Mitgliedschaft). Auch Mitarbeitende aus der betrieblichen Bildungs- und Talentförderung sowie Learnteach-Anbieter können teilnehmen.

Gefragt vonseiten DVCT sind neben zukunftsweisenden Coaching- und Trainingskonzepten auch explizit methodenübergreifende Ansätze. Das können zum Beispiel Lernzugänge aus dem agilen Umfeld sein, innovative Frameworks der Personal- und Organisationsentwicklung oder zukunftsweisende Bildungstechnologien.

DVCT-Award: Jetzt bewerben

Neben der Chance auf den Siegertitel erhalten alle Teilnehmenden am Vorentscheid am 28. September 2023 professionelle Rückmeldung und Input zu ihren Einreichungen. Beim Wettbewerbsfinale am 11. November 2023 stellen sie sich dann nicht nur dem Urteil der Fachjury, sondern auch dem Publikum aus Coachs, Trainern und Trainerinnen, HR-Experten und -Expertinnen aus der Wirtschaft sowie einem Redaktionsmitglied der Personalmagazin-Schwester "neues lernen". Zudem bietet sich ausreichend Gelegenheit zum Networking.

Weitere Details zur Ausschreibung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung, die von einer DVCT-Mitgliedschaft unabhängig ist, erhalten Sie unter www.dvct.de.