"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 24 erzählt Lern- und Transformationsexperte Harald Schirmer, Continental, vom Redesign des Lernens.

Neue Technologien, neue Möglichkeiten für das Corporate Learning: Lernen funktioniert längst nicht mehr (nur) in klassischen Standard-Seminaren. Es braucht ein Redesign des Lernens, das die aktuellen Bedürfnisse und Anforderungen an die Mitarbeitenden im Blick hat.

Folge 24: Redesign des Lernens mit Harald Schirmer

Lernen soll sozial verlaufen, sprich: auch über Networking auf Plattformen, über gemeinsamen Austausch, tasked based, active und engaged - so Harald Schirmer, der in dieser Podcastfolge Einblick in seine Lernstrategien und -projekte bei Continental gibt. So viel können wir schon verraten: Neugier und Selbstwirksamkeit beim Lernen sind für den Lern- und Transformationsexperten zentrale Stellhebel. Schirmer gibt auch Einblicke, welche Rolle das Lernen bei Conti im Zuge der Transformation spielt.





Was noch kommt: Podcast von der ZP Nord zum Coachingboom

Wie im vergangenen Jahr moderieren die Podcasthosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner ein Podium bei der Zukunft Personal Nord in Hamburg, das als Podcast aufgezeichnet wird. Das Thema: Coachingboom – zwischen Selbstoptimierung und Wellbeing-Goody. Wozu setzen Unternehmen Coaching ein? Dazu diskutieren Dr. Lars-Peter Linke, stellvertrender Vorstandsvorsitzender des Deutschen Verbands für Coaching und Training, und Katrin Höftmann, Global Head of Talent and Performance Management bei Tui.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.