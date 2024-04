Ein transformationaler Führungsstil zeichnet sich durch die klare Vorbildfunktion der Führungskräfte aus. Außerdem stehen langfristige, übergeordnete Werte und die Identifikation mit gemeinsamen Visionen an erster Stelle.

Der transformationale Führungsstil strebt danach, positive Veränderungen in den Mitarbeitenden hervorzurufen, indem besonders die Werte Motivation, Inspiration und Innovation der Mitarbeitenden gezielt gefördert werden.

Was ist ein transformationaler Führungsstil? Definition

Über das reine Management von Aufgaben und kurzfristigen Zielen hinausgehend, konzentriert sich die transformationale Führung darauf, Mitarbeitende durch die Schaffung und Identifikation einer gemeinsamen Vision zu inspirieren, einen Sinn zu vermitteln und ihre intrinsische Motivation zu wecken. Langfristige, übergeordnete Werte und Ideale stehen hier über der Verfolgung kurzfristiger und egoistischer Ziele, sodass Werte wie Selbstvertrauen und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden gesteigert werden.

Konzepte und Methoden der transformationalen Führung

Podsakoff et al. (1990) definieren sechs Dimensionen der transformationalen Führung: Vorbildfunktion, individuelle Unterstützung, Zukunftsvision, Förderung von Gruppenzielen, intellektuelle Anregung und hohe Leistungserwartung.

Transformationale Führungskräfte dienen als Vorbilder für ihre Mitarbeitenden. Ganz nach dem Prinzip "Führung durch Taten, statt durch Anweisungen" verkörpern sie stets die Werte, die sie von ihren Mitarbeitenden ebenso erwarten. Dabei zeigen sie ein hohes Maß an Integrität, Authentizität sowie Verantwortungsbewusstsein und sind damit ein aktiver Bestandteil der geteilten Vision.

Die individuelle Unterstützung stellt ein weiteres wichtiges Kernelement der transformationalen Führung dar. Der Führungsstil legt großen Wert darauf, die individuellen Bedürfnisse, Stärken und Schwächen jedes Mitarbeitenden zu verstehen und durch diese individualisierte Vorgehensweise eine starke Bindung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden zu fördern. Konkret nehmen sich transformationale Führungskräfte die Zeit, um auf die persönlichen Anliegen und Entwicklungschancen ihrer Mitarbeitenden einzugehen, und bieten ihnen individuelle Unterstützung und Mentoring. Sie legen damit ein hohes Maß an Empathie, Respekt und Wertschätzung an den Tag.

Entscheidend bei der transformationalen Führung ist das Aufzeigen einer inspirierenden, positiven und glaubwürdigen Vision für die Zukunft. Dies gelingt durch die Kommunikation von Zukunftsplänen für das Team sowie die Erläuterung des Sinns und des Wertes für jeden einzelnen. Neben der individuellen Unterstützung legen transformationale Führungskräfte großen Wert auf die Förderung eines gemeinsamen Teamziels. Die Führungskraft als Teil des Teams schafft eine gemeinsame Identität und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, sodass ein Wir-Gefühl und der Teamgeist gezielt gestärkt werden.

Des Weiteren fördern transformational Führende ihre Mitarbeitenden intellektuell heraus. Sie ermutigen zu kritischem Denken, Kreativität und Innovation und fördern eine Umgebung, in der neue Ideen und Perspektiven angestrebt werden. Zuletzt legen transformationale Führungskräfte Wert auf hohe Standards und pflegen hohe Erwartungen an die Leistung ihrer Mitarbeitenden. Dabei bringen sie ihnen Vertrauen entgegen, glauben an ihr Potenzial und ermutigen sie stets, ihr Bestes zu geben und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Die charismatische Führung ist ein zentrales Element aller Dimensionen des transformationalen Führungsstils. Durch charismatische Führung werden die Persönlichkeit, Überzeugung und Vision der führenden Person eingesetzt, um eine inspirierende Atmosphäre zu schaffen und die Mitarbeitenden zu motivieren, ihre eigenen Fähigkeiten zu entfalten.

Transformationale Führung in der digitalen Arbeitswelt

In der digitalen Arbeitswelt, die von ständigen Veränderungen geprägt ist, kann sich der transformationale Führungsstil als besonders effektiv herausstellen. Die Fähigkeit, Mitarbeitende individuell zur Anpassung und Agilität zu motivieren, trägt dazu bei, dass Organisationen in einem dynamischen Umfeld erfolgreich agieren können. Mit Fokus auf der Gestaltung einer kreativitäts- und innovationsfördernden Umgebung, kann der transformationale Führungsstil entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens in einem schnelllebigen digitalen Markt beitragen.

Vor allem in digitalen Umgebungen und bei virtueller Zusammenarbeit ist Kommunikation elementar wichtig. Durch die Fokussierung auf individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden und die Schaffung einer gemeinsamen Vision fördert der transformationale Führungsstil den Teamzusammenhalt, auch in virtuellen oder hybriden Arbeitsumgebungen. Eine transformationale Führung kann bedeutend zu einer effektiven Zusammenarbeit und Kommunikation unabhängig von physischen Distanzen beitragen.





