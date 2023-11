"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In der Folge 13 dreht sich alles um Intuition in der Personalauswahl.

Wie fällen Sie Personalentscheidungen? Hören Sie eher auf Ihr Bauchgefühl oder vertrauen Sie rein auf Fakten? Eine Frage, deren Antwort verschiedene Perspektiven zulässt.

Folge 13 zum Thema Intuition in der Personalauswahl

Professor Jürgen Deters von der Leuphana Universität Lüneburg und Professor Uwe P. Kanning von der Hochschule Osnabrück sind zwei Diskutanten, die genau diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Thematik haben. Soll Intuition eine fixe und relevante Größe bei der Personalauswahl sein? Oder braucht es noch mehr Forschung in Sachen Intuition und sollten wir eher mehr Zeit in feine Analytik stecken und dort nachjustieren, wenn die Intuition den Fakten widerspricht? Diese Fragen diskutieren die beiden Professoren mit den Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner im Podcast "neues lernen".





Was noch kommt: Podcasts von der L&D Pro und der Preisverleihung "CHRO of the Year 2023"

In den nächsten Wochen folgen zwei Spezialfolgen: Zum einen sind die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner am 15. November bei der Messe Learning & Development Pro in München zu finden, um dort einen Podcast in der Podcastlounge aufzunehmen.

Zum anderen findet in derselben Woche die Auszeichnung des/der "CHRO of the Year 2023" statt - ein Award, den das Personalmagazin jährlich vergibt. Das Interview mit der Preisträgerin oder dem Preisträger wird es ebenfalls als Podcast zu hören geben.





