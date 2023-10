Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In der 12. Folge dreht sich alles um Emotionen in der Arbeitswelt.

Emotionen haben im taffen Unternehmensalltag nicht den besten Ruf. Nicht zu emotional sollte man sein. Dabei gehören Emotionen zum Menschen und können gerade in der Arbeitswelt gewinnbringend sein.

Folge 12 zum Thema Emotionen

Dafür muss es uns gelingen, uns unserer eigenen Emotionen bewusst zu werden, und sie zu reflektieren, um damit auch wieder mehr Empathiefähigkeit für andere aufzubringen. Magdalena Rogl, Diversity & Inclusion Lead bei Microsoft Germany und Gesprächspartnerin in Folge 12 des Podcasts neues lernen, steht genau dafür ein. Sie erklärt, warum Emotionsarbeit so wichtig ist und wie wir konkret mit Emotionen umgehen können. Ein Teil dieses Gesprächs ist auch bereits in Ausgabe 5/2023 von "neues lernen" erschienen.





Was noch kommt: Intuition in der Personalauswahl

In der kommenden Podcast-Folge vom 7. November 2023 diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner gemeinsam mit Professor Uwe P. Kanning und Professor Jürgen Deters über die Frage, welche Rolle Intuition in der Personalauswahl und Personaldiagnostik spielen kann.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.