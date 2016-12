Personalauswahl

13.08.2014 | Serie Kolumne Wirtschaftspsychologie

Derailment – Wenn Manager aus dem Ruder laufen

Bild: Haufe Online Redaktion

Schnelle Führungswechsel sind in der Unternehmenspraxis keine Seltenheit. Warum scheitern so viele Manager? Psychologe Uwe P. Kanning erklärt in seiner Kolumne die Gründe, die in der Person des Managers liegen. Doch einen weiteren Hauptgrund sieht er im Versagen der Diagnostiker.mehr