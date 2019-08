Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück

Bild: Michael Bamberger Um die Eignung eines Bewerbers oder Mitarbeiters zu beurteilen, sind Tests beliebt. Allerdings sollten man bei der Wahl des Testverfahrens aufpassen.

Jeden Tag werden tausende von Testverfahren in der Eignungsdiagnostik durchgeführt, viele speziell in der Personalauswahl. Bei der Auswahl eines konkreten Tests haben es die Entscheidungsträger nicht leicht. Sie sollten sich dabei an den Qualitätskriterien für die psychologische Personaldiagnostik orientieren.