Studie

Nachhaltigkeitsmanagerin_Frau am Laptop zuhause
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Sustainable Leadership

„Die meisten CSR Manager:innen, die ich kenne, sind zutiefst intrinsisch motiviert“

Sinkende Budgets, wachsende Regulatorik und der Vormarsch der KI verändern das Berufsbild von Nachhaltigkeitsverantwortlichen grundlegend. Im Interview erklärt Ines Knecht, Vorstands-Vorsitzende des D-A-CH Verband, CSR Manager:innen, warum systemisches Denken, ESG-Datenkompetenz und interdisziplinäre Führung zu den entscheidenden Zukunftsskills zählen und wie aus Fachspezialist:innen echte Zukunftsgestalter:innen werden.
Umfrage Wissensmanagement
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Teilnehmende gesucht:

Wie weit ist Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting?

Der Einsatz von Automatisierung und KI im Reporting und Forecasting nimmt zu, jedoch unterscheiden sich Unternehmen weiterhin deutlich hinsichtlich Datenbasis, Systemunterstützung, Automatisierungsgrad und Transparenz der Ergebnisse. Für die Studie „KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting“ sucht der Internationale Controller Verein (ICV) daher Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, die ihre Expertise weitergeben wollen.
Mensch auf Weg rot
Mensch auf Weg rot
Neue Studie

Fünf Faktoren entscheiden über Erfolg oder Misserfolg einer KI-Transformation

Unternehmen aus praktisch allen Branchen stehen vor der Herausforderung, Ansätze der Künstlichen Intelligenz (KI) in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren, um damit effizienter oder erfolgreicher am Markt agieren zu können. Trotz der unbestrittenen KI-Notwendigkeit ist oft unklar, an welchen Stellschrauben im Unternehmen hierfür tatsächlich gedreht werden muss. Eine aktuelle Studie hat dazu fünf Erfolgsfaktoren identifiziert.
Studierende Studenten Uni Universität Bibliothek
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Studie

Deutschland ist zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften

Laut der aktuellen Studie "2025 Business of Branding" der Beratung Carrington Crisp in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für Managemententwicklung EFMD hat Deutschland erstmals die USA als zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften überholt. Nur Großbritannien schneidet noch besser ab. Parallel dazu will die neue Initiative "Say JA to Germany" international für die Stärken des Standorts werben.
Faust schlägt durch Glasscheibe
Faust schlägt durch Glasscheibe
Studie

Wer erlebt die meiste Gewalt am Arbeitsplatz? Und wer leidet darunter am meisten?

Eine Studie von Forschern der RWTH Aachen untersuchte die Exposition gegenüber Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz bei insgesamt 34 Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen. Welche Berufsgruppen werden am meisten mit Gewalt konfrontiert? Und die Beschäftigten welcher Tätigkeitsgruppen leiden am meisten darunter? Die Wissenschaftler stellten anscheinend widersprüchliche Ergebnisse fest, die aber nur auf den ersten Blick schwer zu erklären sind.
Pflege (2)
Pflege (2)
Nordrhein-Westfalen

IW-Studie: Personalmangel trotz Stellenzuwachs

Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen untersucht. Obwohl die Stellenzahl im öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen in den letzten 10 Jahren um 16 Prozent gestiegen ist, zeigt sich in vielen Bereichen weiterhin ein großer Personalmangel. Dies wirft auch die Frage der falschen Verteilung des Personalzuwachses auf.
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