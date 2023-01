84 Prozent der Befragten sehen steigende Relevanz von Nachhaltigkeit. Mit dem Sustainability Transformation Monitor 2023 werfen die Stiftung Mercator, die Bertelsmann Stiftung, die Universitäten Hamburg und Mannheim sowie die Peer School for Sustainable Development einen „Blick in den Maschinenraum“ der ESG-Transformation in Deutschland.

Für den Sustainability Transformation Monitor (STM) wurden dieses Jahr über 1.400 Nachhaltigkeitsverantwortliche und Sustainable Finance Expertinnen und Experten befragt. Damit will die Studie einen tiefen Einblick in den Stand der Transformation in der Realwirtschaft und am Finanzmarkt geben. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Publikationsevents im Berliner Humbold Carré vorgestellt.

Die Stiftung Mercator, die Bertelsmann Stiftung, die Universitäten Hamburg und Mannheim sowie die Peer School for Sustainable Development verfolgen mit dem gemeinsamen Report das Ziel, den Dialog zwischen der Real- und der Finanzwirtschaft evidenzbasiert zu unterfüttern. Damit soll die Transformationsfinanzierung der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit gefördert werden.

Wirtschaft in der Verantwortung

Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons von der Universität Hamburg sagte bei der Publikationsveranstaltung, das Thema Sustainability sei in der Wirtschaft angekommen – allerdings noch nicht in allen Bereichen der Unternehmen. Es gäbe Steuerungsmöglichkeiten, jetzt komme es darauf an, „ins Doing“ zu kommen. Ihr Vorredner Dr. Lars Grotewold, Bereichsleiter Klimaschutz bei der Stiftung Mercator, merkte kritisch an: „Es gibt bisher keinen realen Transformationspfad für die Dekarbonisierung. Das liegt auch daran, dass die Aktivitäten der Wirtschaft unzureichend sind.“

Viele Unternehmen haben sich in den letzten Jahren Purpose Statements gesetzt, sie wollen also über die Umsatzerzielung hinaus etwas bewirken. Studien-Mitautorin Edinger-Schons zufolge gaben allerdings viele Befragte an, dies werde in den Unternehmen nicht aktiv gelebt.

Stärkste Treiber der Nachhaltigkeitstransformation

Als Treiber Nummer 1 nehmen Nachhaltigkeitsverantwortliche und Sustainable Finance Experten die junge Generation wahr. Edinger-Schons kommentierte „In Lützerath sehen wir das ganz deutlich: Die junge Generation ist sehr sichtbar und sehr laut. Viele Entscheider werden am Abendbrottisch von ihren Kindern gefragt ‚was sie da eigentlich treiben.“

Auf den folgenden Plätzen werden in der Studie die Geschäftsführung, Medien und Politik / Regulierung als starke Treiber genannt. Interessanterweise wird die Politik / Regulierung gleichzeitig von vielen Befragten eher als Hemmnis (13,5 Prozent) oder gar als starkes Hemmnis (3,5 Prozent) der Transformation gesehen. Die Rolle der Kapitalgeber und Gewerkschaften wird mehrheitlich neutral bewertet.

Schnittstelle zwischen Real- und Finanzwirtschaft

Ihren Fokus legt die Befragung auf die Schnittstelle zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Die Transformation benötige immense Ressourcen. Diese würden nur bereitgestellt, wenn die Finanzmärkte Nachhaltigkeit als Kriterium bei Allokationsentscheidungen berücksichtigen. Die Befragten aus der Realwirtschaft bewerten Nachhaltigkeit als Kriterium für die Unternehmensfinanzierung eher als wichtig: 45,2 Prozent der nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen geben an, Nachhaltigkeit sei in der Finanzierung eher wichtig oder sehr wichtig. Bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen liegt dieser Wert sogar bei 55,6 Prozent.

Edinger-Schons fasste bei der Publikationsveranstaltung zusammen, der Druck der Finanzwirtschaft komme in den Unternehmen an. Im Moment beziehe sich dies jedoch vor allem auf den Ausschluss negativ bewerteter Produktgruppen. In Zukunft werde jedoch auch das Thema „Impact Investing“ an Bedeutung gewinnen. Die Studienautoren betonen, die Systeme Finanz- und Realwirtschaft sollten noch stärker zusammen gedacht und gestaltet werden.

Mangel an Kompetenzen und Ressourcen zur Umsetzung

Hürden für die Nachhaltigkeitstransformation bemerkt die Studie vor allem in den mangelnden Ressourcen (monetär und personell). 64,3 Prozent der Befragten aus der Realwirtschaft sehen Ressourcenmangel als relevantes Hemmnis. Als zweitgrößtes Hemmnis wird der Mangel an Kompetenzen zur Umsetzung bewertet (45,7 Prozent „eher relevant“ bzw. „sehr relevant“). Prof. Dr. Sebastian Utz von der Universität Augsburg zufolge stehe dies „sicherlich auch im Zusammenhang mit der sich schnell entwickelnden Regulatorik, zum Beispiel hinsichtlich der Berichterstattung.“ Dieser Aspekt sei für kleine Unternehmen noch problematischer als für größere.

Der Aufbau von Kompetenzen und Personalressourcen ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass 84 Prozent der Befragten der Realwirtschaft angeben, Nachhaltigkeit sei im vergangenen Jahr wichtiger geworden.

Die Befragung für den Sustainability Transformation Monitor soll in den kommenden drei Jahren regelmäßig durchgeführt werden. Die Studie finden Sie unter sustainabilitytransformation.org.