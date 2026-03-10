Zwei Jahre CBAM: Was Unternehmen gelernt haben

CBAM ist für viele Organisationen eine Lektion in Datenmanagement, Governance und strategischer Weitsicht. Dieser Gastbeitrag beleuchtet zentrale Learnings aus der Übergangsphase und zeigt, wie Unternehmen CBAM ab 2026 als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Von Compliance zu Strategie: Jetzt zählt vorausschauendes Handeln.

Zwei Jahre nach Start der Übergangsphase zeigt sich: CBAM ist weit mehr als ein neues Reporting-Format. Die Verordnung greift tief in Prozesse, Datenstrukturen und Verantwortlichkeiten ein. Unternehmen, die 2024 und 2025 als echten Probelauf genutzt haben, sind heute deutlich besser auf die volle Wirksamkeit ab 2026 vorbereitet.

Die wichtigsten Learnings im Überblick:

1. Datenqualität entscheidet

Die größte Herausforderung war – und ist – die Verfügbarkeit belastbarer Emissionsdaten auf Anlagenebene. Viele Importeure kämpften mit unvollständigen oder inkonsistenten Lieferantendaten sowie fehlenden Nachweisen zur CO₂-Bepreisung im Ursprungsland. Erfolgreich waren Unternehmen, die früh priorisiert haben: Fokus auf emissionsintensive Produkte, standardisierte Templates, zentrale Datenschnittstellen und regelmäßige Abstimmungen mit Lieferanten. CBAM funktioniert nur mit strukturiertem Datenmanagement.

2. Zollklassifizierung und Scope-Mapping sind komplexer als gedacht

Da CBAM an CN-Codes anknüpft, führten fehlerhafte Produktklassifizierungen schnell zu Inkonsistenzen zwischen Zoll- und CBAM-Berichten. Best Practice ist eine konsistente Mapping-Struktur zwischen SKUs, CN-Codes und CBAM-Sektoren – ergänzt um regelmäßige Datenabgleiche und klare Change-Prozesse bei Produktänderungen.

3. Klare Governance schafft Sicherheit

CBAM betrifft Sustainability, Einkauf, Zoll, Compliance und Finance gleichermaßen. Ohne klare Zuständigkeiten entstehen Reibungsverluste. Unternehmen mit definierten RACI-Strukturen, zentraler Verantwortung und internen Kontrollmechanismen berichten von deutlich stabileren Prozessen. Finance muss früh in Budgetierung und Szenarien eingebunden werden.

4. Lieferanten werden zum Schlüsselfaktor

Die Datenqualität hängt maßgeblich von der Kooperationsbereitschaft der Lieferanten ab. Proaktive Unternehmen setzen auf Schulungen, standardisierte Datenerhebungsprozesse und vertraglich verankerte Anforderungen. CBAM wirkt als Katalysator für professionelles Carbon Accounting entlang der Lieferkette.

5. Digitalisierung reduziert Aufwand und Risiken

Manuelle Excel-Prozesse stoßen schnell an ihre Grenzen. Digitale Lösungen, die Einkaufs-, Zoll- und Emissionsdaten verknüpfen und Reporting automatisieren, senken Fehlerquoten und sparen Ressourcen. CBAM-Compliance ist skalierbar – aber nur mit digitalen, standardisierten Prozessen.

Strategische und finanzielle Bedeutung: Ein Ausblick

Die operativen Learnings oben bilden die Basis. Zugleich verändert CBAM ab 2026/2027 die finanzielle Steuerung: Aus dem Compliance-Pflichtprogramm wird ein laufender Kostenfaktor und Wettbewerbshebel.

Während die Übergangsphase vor allem dem Reporting und dem Aufbau belastbarer Datenprozesse diente, entstehen in der Umsetzungsphase reale finanzielle Verpflichtungen. Ab 2026 werden eingebettete Emissionen nicht mehr nur gemeldet, sondern in Zertifikate übersetzt, die ab 2027 erworben und vorgehalten werden müssen. Verifizierte Emissionsdaten, die Anrechnung gezahlter CO₂-Preise im Ursprungsland sowie die Entwicklung des EU-ETS-Preises wirken sich damit unmittelbar auf Liquidität, Margen und Wettbewerbsposition aus. CBAM verschiebt sich somit von einer primären Compliance-Aufgabe hin zu einem integrierten Bestandteil von Finanzplanung, Beschaffungsstrategie und Risikomanagement.

CBAM als Kostenfaktor

Formal gilt: CBAM-Kosten = eingebettete Emissionen × EU-CO₂-Preis.

Praktisch bestimmen aber Standardwerte vs. verifizierte Daten, Free Allocation Benchmarks, Anrechnungen im Ursprungsland und die EU-ETS-Preisentwicklung das Ergebnis. Standardwerte sind konservativ und treiben oft die Kosten nach oben – ein klarer Anreiz also, lieferantenspezifische Daten einzuholen.

Liquidität und Risiko

Ab 2027 sind Zertifikatskäufe verpflichtend; Quartalsabrechnungen und Mindestbestände machen CBAM zu einem neuen Working-Capital-Faktor. Unternehmen brauchen Szenario-Forecasts, Hedging-Gedanken in Budgetplänen und Prozesse zur quartalsweisen Überwachung von Importvolumen und Emissionsbedarf.

Beschaffung und Wettbewerbsposition

CBAM erhöht den Druck auf Beschaffungsentscheidungen: Emissionsarme Lieferanten, längere Vertragsbindungen, Nearshoring oder Produktreengineering werden ökonomisch relevanter. Unternehmen mit geringerer CO₂-Intensität oder stark europäischer Produktion gewinnen strukturell an Vorteil.

Portfolio- und Preisstrategie

CBAM erfordert, Produktportfolios auf künftige Belastungen zu prüfen und Preis- bzw. Vertragsklauseln entsprechend anzupassen (z. B. CO₂-Pass-Through, Indexierung). Auch die mögliche Ausweitung des Mechanismus auf nachgelagerte Produkte erhöht die Relevanz strategischer Anpassungen.

Was jetzt zu tun ist

Die operative Toolbox aus der Übergangsphase bleibt entscheidend, wird aber ergänzt um finanzstrategische Maßnahmen:

Szenario-basierte Kostenprognosen (verschiedene EU-ETS-Preise, Standard-Emissionswerte vs. verifizierte Emissionswerte von Lieferanten)

(verschiedene EU-ETS-Preise, Standard-Emissionswerte vs. verifizierte Emissionswerte von Lieferanten) Frühzeitige Einbindung von Finance in Budget, Liquiditätsplanung und Pricing

in Budget, Liquiditätsplanung und Pricing Quartalsweises Monitoring von Importen und Zertifikatsbedarf

von Importen und Zertifikatsbedarf Lieferanten-Enablement : Schulungen zu Emissionsberechnungen und Verifzierungen, vertragliche Datenanforderungen, zentrale Uploads

: Schulungen zu Emissionsberechnungen und Verifzierungen, vertragliche Datenanforderungen, zentrale Uploads Digitalisierung : Automatisierte Datenflüsse zwischen Einkauf, Zoll und Nachhaltigkeit

: Automatisierte Datenflüsse zwischen Einkauf, Zoll und Nachhaltigkeit Strategische Beschaffungsprüfung: Emissionsintensität des Portfolios, Lieferantenmix, Vertragskonditionen

Fazit

Die Erkenntnisse aus den ersten zwei Jahren und die nun beginnende finanzielle Phase machen deutlich: CBAM ist kein einmaliges Reportingprojekt, sondern eine dauerhafte betriebswirtschaftliche Größe. Wer jetzt Daten, Prozesse und Governance sauber aufsetzt – und CBAM in Finanz- und Beschaffungsstrategien integriert – wandelt regulatorische Last in strategischen Vorsprung um.





