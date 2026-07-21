Emission

Systeme_Datenanalyse_Netzwerk_Liniengrafik
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KI vs. Klimaziele

Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent

Microsofts neuer Nachhaltigkeitsbericht zeigt: Die Emissionen des Konzerns sind 2025 um 25 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der beschleunigte Ausbau von KI-Rechenzentren und ein Kurswechsel weg von ungebündelten Grünstromzertifikaten hin zu „echter, zusätzlicher CO₂-freier Energie“. Kurzfristig wird die Bilanz laut Microsoft härter, langfristig soll sie glaubwürdiger werden. Die Zeit für Microsoft rennt: Der Konzern will weiterhin bis 2030 klimapositiv werden. 
Kohlekraftwerk Jänschwalde
Kohlekraftwerk Jänschwalde
Klimaschutz

ISO und GHG Protocol streben einheitliche Standards für Treibhausgasbilanzierung an

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) und das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) haben eine Partnerschaft geschlossen, um ihre Standards für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen zu harmonisieren. Dies soll die Grundlage für eine global einheitliche Klimaberichterstattung schaffen und Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger bei der Dekarbonisierung unterstützen.
Kraftwerk CO2 Emissionen
Kraftwerk CO2 Emissionen
Klimaschutz

Emissionshandel, Klimazoll und Kompensation – was ist was im CO2-Markt?

Die geänderte politische und wirtschaftliche Lage stellt Unternehmen 2025 vor große Herausforderungen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Insbesondere beim Thema Klimagase gilt es, den europäischen Emissionshandel, die kommenden CO2-Zölle und zuletzt oft in Verruf geratene freiwillige Kompensationsmaßnahmen zu verstehen und sinnvoll zu kombinieren – und das Engagement auch zu kommunizieren. Eine Handreichung.
Container-Terminal Hamburg
Container-Terminal Hamburg
Carbon Border Adjustment Mechanism

CBAM: Gesetzliche Meldepflichten für Unternehmen seit Oktober

Der CO2-Grenzausgleichmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) ist ein klimapolitisches Instrument der Europäischen Union (EU). CBAM  soll einer potenziellen Verlagerung von CO2-Emissionen in Länder mit geringeren Umweltstandards entgegenwirken. Der CBAM wird circa 20.000* deutsche Unternehmen in Industrie und Handel betreffen, die bestimmte Produkte aus Drittländern importieren. Schon seit dem 01. Oktober 2023 gelten bestimmte Meldepflichten für Unternehmen.
Rauchender Schornstein
Rauchender Schornstein
Kommentar

EU-Emissionshandelssystem: An der Schwelle zu funktionierenden Kohlenstoffmärkten

Am 25.04. hat der Rat der Europäischen Union fünf Gesetze verabschiedet, die das ehrgeizige klimapolitische Paket der EU „Fit for 55“ weiterentwickeln. Die Novellierung ist ein Meilenstein. Mit dem marktbasierten Ansatz steigen die Chancen signifikant, neue Märkte für nachhaltige Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen und damit das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
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