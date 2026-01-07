Carbon Footprint

Klimapolitik
Emissionshandel 2025: über 21 Milliarden Euro flossen in den Klimafonds
News
07.01.2026

Der Emissionshandel entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen finanziellen Instrument der deutschen Klimapolitik. 2025 flossen über 21 Milliarden Euro aus europäischen und nationalen CO2-Preisen in den Klima- und Transformationsfonds – deutlich mehr als im Vorjahr. Warum die Einnahmen steigen, welche Sektoren zahlen und was sich in den kommenden Jahren ändert.

Transparenz und Steuerung
Product Carbon Footprint: Schlüssel zur Klimaneutralität von Produkten
News
22.12.2025

Der Product Carbon Footprint (PCF) umfasst sämtliche Treibhausgasemissionen im Zusammenhang eines Produktes. Er dient als Instrument, um die Klimawirkung von Produkten zu bewerten. Der Artikel zeigt, wie der PCF gemessen wird, welche Bedeutung er für den Klimaschutz hat und wie Unternehmen Emissionen auf Produktebene senken können.

Klimaschutz
ISO und GHG Protocol streben einheitliche Standards für Treibhausgasbilanzierung an
News
12.09.2025

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) und das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) haben eine Partnerschaft geschlossen, um ihre Standards für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen zu harmonisieren. Dies soll die Grundlage für eine global einheitliche Klimaberichterstattung schaffen und Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger bei der Dekarbonisierung unterstützen.

AI & Data Convention 2025
Vodafone tackles football’s carbon footprint
Serie
04.06.2025

AI and mobile data are helping Bayer 04 Leverkusen understand and reduce CO₂ emissions from fan travel. The innovative approach was presented by Jörg Knoop, Head of CoE AI at Vodafone.

Haufe Shop
Erfolgsfaktor Klimaneutralität im Unternehmen
12.05.2025

Warum Nachhaltigkeit für Unternehmen entscheidend ist und wie der Wandel zu zukunftsfähigen Unternehmenskonzepten gelingt, erläutert dieses Buch. Es entlarvt Denkfehler und Hindernisse und bietet praxisnahe Lösungen für klimaneutrale Geschäftsmodelle.

Zum Thema Carbon Footprint
Erfolgsfaktor Klimaneutralität im Unternehmen

Warum Nachhaltigkeit für Unternehmen entscheidend ist und wie der Wandel zu zukunftsfähigen Unternehmenskonzepten gelingt, erläutert dieses Buch. Es entlarvt Denkfehler und Hindernisse und bietet praxisnahe Lösungen für klimaneutrale Geschäftsmodelle.

Fachbeiträge & Kommentare

§ 6 ESRS E1 – Klimawandel / 2.5.1 ESRS E1-4 – Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel
Beitrag
§ 10 ESRS E5 – Ressourcennu... / 2.1 ESRS 2 – Allgemeine Angaben
Beitrag
§ 10 ESRS E5 – Ressourcennu... / Literaturtipps
Beitrag
Dekarbonisierung in Scope 1... / 4.1 Vorbereitung: Die Basis für eine erfolgreiche Klimastrategie
Beitrag
Dekarbonisierung in Scope 1... / 4.1.2 Definition der Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Beitrag
