Dekarbonisierung

Klimapolitik
Emissionshandel 2025: über 21 Milliarden Euro flossen in den Klimafonds
News
07.01.2026

Der Emissionshandel entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen finanziellen Instrument der deutschen Klimapolitik. 2025 flossen über 21 Milliarden Euro aus europäischen und nationalen CO2-Preisen in den Klima- und Transformationsfonds – deutlich mehr als im Vorjahr. Warum die Einnahmen steigen, welche Sektoren zahlen und was sich in den kommenden Jahren ändert.

EU-Emissionshandel auf Gebäude
Neuer CO2-Preis für 2027 gegen Preissprünge beim Heizen
News
12.11.2025

Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass der deutsche CO2-Preis im Jahr 2027 nicht weiter steigen soll. Damit würde das Heizen mit Öl und Gas erst 2028 teurer. Hintergrund sind geänderte Pläne auf EU-Ebene. Rechtlich muss es noch geprüft werden.

2
Sustainable Finance
PCAF-Standard: Wie die Finanzwelt die Dekarbonisierung der Wirtschaft ermöglicht
News
10.10.2025

Geopolitische Konflikte, lahmende Weltkonjunktur – und nun auch noch ein Zollstreit mit den USA: Der Druck auf die europäische Wirtschaft ist immens. Daher begrüßen viele Firmen die angekündigte Entlastung im Rahmen der Omnibus-Initiative. Der Finanzsektor hingegen bleibt in der Reportingpflicht. Wie der Wirtschaftsstandort Europa diese Diskrepanz zum Gelingen der Energiewende umwandeln kann, weiß Holger Wußler. Der Partner im Bereich Financial Services bei KPMG sieht dabei zudem individuelle Vorteile für Unternehmen.

Nachhaltigkeitsdaten
Neues Betriebsmodell: Software-Defined Sustainability Organization
News
29.08.2025

Der Weg zu 1,5 Grad ist klar vorgezeichnet, aber steinig. Um ihn erfolgreich zu bestreiten, kommt es auf drei Schritte an: Budgetierung, Strategie und Steuerung von CO2. Unterstützung bieten digitale Instrumente und die Entwicklung hin zu einer Software-Defined Sustainability Organization.

Interview mit Wilhelm Mirow und Jan-Ole Brandt
„Es gibt keine grünen und braunen Branchen“
Interview
23.01.2025

Wie kommen Unternehmen im DACH-Raum mit der Dekarbonisierung voran? Antworten soll eine Studie von Kirchhoff Consult und BDO liefern. Wir haben mit Dr. Jan-Ole Brandt und Dr. Wilhelm Mirow aus dem Autorenteam über Scope-3-Emissionen und regulatorische Anforderungen gesprochen – und warum Partnerschaften so wichtig sind.

