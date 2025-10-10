PCAF-Standard Dekarbonisierung

Geopolitische Konflikte, lahmende Weltkonjunktur – und nun auch noch ein Zollstreit mit den USA: Der Druck auf die europäische Wirtschaft ist immens. Daher begrüßen viele Firmen die angekündigte Entlastung im Rahmen der Omnibus-Initiative. Der Finanzsektor hingegen bleibt in der Reportingpflicht. Wie der Wirtschaftsstandort Europa diese Diskrepanz zum Gelingen der Energiewende umwandeln kann, weiß Holger Wußler. Der Partner im Bereich Financial Services bei KPMG sieht dabei zudem individuelle Vorteile für Unternehmen.

„Entbürokratisierung“ – dieser Begriff ist allgegenwärtig, wenn es heute um den Wirtschaftsstandort Deutschland geht. Auch die neue Bundesregierung hat ihn sich als Prestigeobjekt auf die Fahne geschrieben. Und die Omnibus-Reform der EU zielt in die gleiche Richtung. Doch ist ESG-Reporting ausschließlich lästige Pflicht, die Bürokratie fördert und Unternehmertum ausbremst? Diese Perspektive ist zu eingeschränkt.

Der jährliche Schaden durch den Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Brennstoffe und Europas Abhängigkeit von Rohstoffimporten – all das ist Realität. All das macht die Energiewende und unsere Transformation zu einer emissionsfreien Gesellschaft nahezu alternativlos. Dafür braucht es neben einer politischen Agenda vor allem eines: präzise Zahlen. Die Datenqualitätsscores (DQS) 1 bis 5 der Partnership of Carbon Accounting Financials (PCAF) sind ein solides Bewertungsinstrument für CO₂-Emissionen und können einen wichtigen Beitrag zum Projekt Dekarbonisierung leisten. Über die Finanzbranche hinaus. Und jenseits bürokratischer Pflichten.

Vorreiterrolle der Finanzindustrie

Eigenkapitalanforderungen (CRR III), EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) und EBA-Guidelines für ESG-Risiken: Diese exklusiv für die Finanzbranche gültigen Regelwerke verpflichten Banken zur umfassenden Berichterstattung von ESG-Daten. Nicht nur über den eigenen Betrieb, sondern auch über gesamte „Lieferkette“ – also sämtliche Kreditnehmer. Aber wie lässt sich der CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens ermitteln, wenn dieses keinen Nachhaltigkeitsreport veröffentlichen muss? Dafür brauchte die Branche eine Lösung – und fand sie in der PCAF. In Gestalt der Kategorien 1 bis 5 ihres DQ-Scores hat sie mittlerweile den Branchenstandard für das Treibhausgas-Accounting (THG) entwickelt.

Als Beispiel dient ein Energieversorger: Gewährt eine Bank diesem einen nicht zweckgebundenen Kredit, etwa für allgemeine Betriebsmittel, muss die Bank für ihr ESG-Reporting den anteiligen CO₂-Fußabdruck des Unternehmens inklusive seiner Lieferkette veröffentlichen. Hierfür greift sie entweder auf real gemessene und (im besten Fall) zertifizierte Werte zurück – oder behilft sich ersatzweise mit Branchendurchschnitten. Die DQS-Standards bestehen entsprechend aus fünf Kategorien:

Kategorie 1: Echtdaten, zum Beispiel der tatsächlich gemessene und zertifizierte Energieverbrauch eines Unternehmens (Bestätigung durch unabhängige Prüfer)

Kategorie 2: Echtwerte ohne Zertifizierung

Kategorie 3: Durchschnittswert einzelner Produktionseinheiten unter Nutzung berichteter Produktionsdaten des Unternehmens

Kategorie 4: Durchschnittswert einzelner Branchen unter Nutzung berichteter Finanzdaten des Unternehmens

Kategorie 5: Nutzung ausschließlich von Durchschnittswerten

Analog verläuft der Prozess bei der Finanzierung einzelner Projekte. Für ein Gaskraftwerk etwa, das übergangsweise für die Netzstabilität benötigt wird, bis der Konzern vollständig auf Solar- und Windkraft umgestellt hat, liegen entweder Realwerte vor – dann fallen sie in die Kategorien 1 und 2. Wird der Durchschnittswert des speziellen Kraftwerktyps mit der geplanten Leistung multipliziert, ergibt sich Klasse 3.

Bedeutung über die Finanzbranche hinaus

Dieses Vorgehen dient Unternehmen außerhalb der Finanzbranche als Vorbild und liefert ihnen einerseits ein solides Instrument, mit dem sie ihren CSRD-Pflichten nachkommen können. Denn diese verlangen die Offenlegung sämtlicher Emissionen entlang der Lieferkette (Scope 1 bis 3). Dazu zählen neben den eigenen Emissionen (1) auch der Stromverbrauch (2) und der CO₂-Fußabdruck sämtlicher Zulieferer und Abnehmer (3).

Andererseits können sich auch nicht berichtspflichtige Unternehmen das THG-Accounting-System der Banken zunutze machen. Denn diese haben durchaus das Interesse daran, den eigenen CO₂-Footprint möglichst präzise zu ermitteln. Das kann verschiedene Gründe haben: Gute Emissionswerte sind ein gewichtiger Pluspunkt für die eigene Kreditwürdigkeit. Denn je grüner, desto besser könnte ein Unternehmen potenziell für die Zukunft aufgestellt: Es zahlt voraussichtlich künftig deutlich weniger CO₂-Steuer, hat bessere Aussicht auf Subventionen und damit auf wirtschaftlichen Erfolg.

Ein weiterer Aspekt: Nachhaltige Unternehmen könnten als Kreditnehmer in Zukunft durchaus günstiger bepreist werden als „braune“ – denn die Banken wiederum haben im Rahmen ihrer Reportingpflichten Interesse an möglichst grünen Portfolios. Unternehmen mit guten Emissionswerten unterstreichen also auf diesem Weg ihre Kreditwürdigkeit. Emissionsintensive Firmen hingegen hätten ein starkes Argument für ihren Transformationsbedarf und könnten glaubhaft argumentieren, dass sie dafür besonders dringend Kapital benötigen, wenn die Energiewende als gesamtgesellschaftliches Projekt gelingen soll.

Kollektivprojekt Energiewende

Neben individuellen Vorteilen für die Unternehmen gibt es auf das Projekt THG-Accounting auch noch die Perspektive des Kollektivs: Letztendlich kann die Energiewende nur gelingen, wenn sich alle Akteure einer Gesellschaft, im Idealfall mit Überzeugung, daran beteiligen. Je mehr Unternehmen also möglichst präzise die eigenen Emissionswerte erfassen, auch wenn sie nicht berichtspflichtig sind, desto größer wird der Anteil an Primärdaten (Kategorie 1 und 2) im Gesamtsystem – und desto genauer das Bild des Status-quo der Energiewende. Zudem könnten in der Zukunft alle Unternehmen auf eine detaillierte Emissionsdatenbank zurückgreifen, was den Aufwand der Datenerfassung für alle erheblich reduzieren würde.

Auf diese Weise rechtfertigt die Wirtschaft nicht nur den eigenen Kreditbedarf und sichert sich womöglich gute Kreditkonditionen. Durch die Erzeugung eines maximal präzisen Bildes beugt sie auch der Gefahr vor, dass der Gesetzgeber mit übermäßig strengen Anforderungen reagieren könnte – denn auch die Regierung kann sich ja bestenfalls auf Durchschnittswerte beziehen. Fehlt nur noch der entscheidende Faktor: möglichst viele Freiwillige. Die Entscheidung liegt bei den Firmen selbst – der Finanzsektor hat mit seinem THG-Accounting-System den Grundstein dafür gelegt.