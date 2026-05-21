Die systematische Analyse klimabezogener Risiken wird in vielen Unternehmen noch immer wie ein Pflichtdokument behandelt. Sie wird erstellt, abgelegt und selten aktiv genutzt. Dabei entscheidet gerade die methodische Herangehensweise darüber, ob sie ein reines Compliance-Ergebnis bleibt oder tatsächlich als Steuerungsinstrument funktioniert.

Warum Szenarioanalyse allein nicht ausreicht

Ein häufiges Missverständnis in der Praxis ist die Gleichsetzung von Klimarisikoanalyse und Szenarioanalyse. Szenarien sind jedoch nur ein Werkzeug. Sie beschreiben mögliche Entwicklungen des Klimas unter bestimmten Annahmen, etwa zu Emissionen oder wirtschaftlichen Pfaden. Sie liefern einen Rahmen, aber keine konkreten Antworten für ein einzelnes Unternehmen. Wer ausschließlich mit solchen Klimapfaden arbeitet, ohne sie auf eigene Standorte, Lieferketten und Geschäftsmodelle zu beziehen, erzeugt zwar Ergebnisse, aber keine belastbare Entscheidungsgrundlage. Die Analyse wirkt vollständig, bleibt aber operativ leer. Im ungünstigsten Fall entsteht ein trügerisches Sicherheitsgefühl, weil das Thema formal abgearbeitet wurde.

Der Untersuchungsrahmen: Grundlage vor Methode

Eine tragfähige Klimarisikoanalyse ist dagegen immer unternehmensspezifisch. Sie ist so aufgebaut, dass Annahmen nachvollziehbar sind und Ergebnisse in strategische Überlegungen einfließen können. Der erste Schritt ist dabei nicht die Datenauswertung, sondern die klare Abgrenzung des Untersuchungsrahmens. Es muss definiert werden, welche Teile des Unternehmens betrachtet werden. Dazu gehören Fragen nach dem Einbezug von Tochtergesellschaften, nach der Tiefe der Lieferkette und nach den relevanten Märkten. Ein enger Zuschnitt blendet möglicherweise kritische Risiken aus. Ein zu weiter Zuschnitt führt zu allgemeinen Aussagen ohne praktische Relevanz. Diese Entscheidung prägt die gesamte Analyse und sollte explizit dokumentiert werden.

Auf dieser Grundlage lassen sich drei zentrale Analyseebenen unterscheiden. Die erste Ebene ist das Geschäftsmodell. Hier geht es darum, welche Leistungen erbracht werden, welche Ressourcen benötigt werden und welche materiellen oder immateriellen Werte klimatischen Einflüssen ausgesetzt sind. Die zweite Ebene sind die Standorte. Physische Klimarisiken sind immer ortsgebunden. Ob ein Standort von Überflutungen, Hitze oder Wasserknappheit betroffen ist, hängt von seiner konkreten Lage, der Infrastruktur und den lokalen Gegebenheiten ab. Es existieren inzwischen zahlreiche Datenquellen, die solche Risiken abbilden. Ihre Qualität ist jedoch unterschiedlich. Deshalb ist es notwendig, Annahmen, räumliche Auflösung und Modelllogiken kritisch zu prüfen. Die dritte Ebene schließlich ist die Wertschöpfungskette. Sie ist oft die anspruchsvollste, wird aber häufig vernachlässigt. Risiken treten nicht nur am eigenen Standort auf. Lieferanten, Rohstoffquellen und logistische Verbindungen können deutlich stärker betroffen sein. Wer diese Dimension ausklammert, erhält ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Risikoexposition.

Fünf Analyseschritte schaffen Struktur statt Komplexität

Die eigentliche Analyse lässt sich anschließend in mehrere, logisch aufeinander aufbauende Schritte gliedern. Zunächst erfolgt die Identifikation potenzieller Risiken. Dabei werden physische Risiken von transitorischen unterschieden. Physische Risiken umfassen sowohl akute Ereignisse wie Extremwetter als auch langfristige Veränderungen wie steigende Durchschnittstemperaturen oder veränderte Niederschlagsmuster. Transitorische Risiken entstehen aus politischen, technologischen oder marktbedingten Veränderungen im Zuge der Transformation. Ziel dieses Schrittes ist nicht Vollständigkeit, sondern eine sinnvolle Auswahl relevanter Risikofelder.

Darauf folgt die Expositionsanalyse. Sie verbindet die identifizierten Risiken mit den konkreten Aktivitäten und Abhängigkeiten des Unternehmens. Exposition beschreibt dabei die grundsätzliche Betroffenheit. Sie sagt noch nichts darüber aus, wie stark ein Unternehmen tatsächlich betroffen sein wird. Diese Differenzierung ist wichtig, weil sie verhindert, dass bloße Betroffenheit mit tatsächlichem Risiko gleichgesetzt wird.

Im nächsten Schritt werden Sensitivität und Anpassungskapazität betrachtet. Sie bestimmen maßgeblich, wie sich eine gegebene Exposition auswirkt. Zwei Unternehmen können am gleichen Standort tätig sein und dennoch sehr unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Der Unterschied liegt in der Widerstandsfähigkeit ihrer Prozesse, in vorhandenen Schutzmaßnahmen und in der Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren. Diese Faktoren sind zentral, weil sie aktiv beeinflusst werden können.

Erst danach werden Szenarien eingesetzt. Sie dienen dazu, die identifizierten Risiken unter unterschiedlichen zukünftigen Entwicklungen zu testen. Wichtig ist dabei die Auswahl weniger, aber klar unterscheidbarer Szenarien. Eine große Zahl ähnlicher Szenarien erhöht die Komplexität, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu liefern. Entscheidend ist, dass die Szenarien als Kontext verstanden werden und nicht als Ausgangspunkt der Analyse.

Im letzten Schritt werden Risiken und Chancen bewertet. Dabei geht es um die Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und potenziellen Auswirkungen über verschiedene Zeithorizonte hinweg. Diese Zeithorizonte sollten sich an den Planungszyklen des Unternehmens orientieren. Neben Risiken sind auch Chancen systematisch zu betrachten. Sie ergeben sich etwa aus veränderten Märkten oder neuen Anforderungen und gehören zu einer vollständigen Analyse dazu.

Von der Analyse zur Entscheidung

Der eigentliche Nutzen einer Klimarisikoanalyse zeigt sich erst, wenn ihre Ergebnisse in Entscheidungen einfließen. Typische Anwendungsbereiche sind Investitionsentscheidungen, die Auswahl und Bewertung von Lieferanten, das Management von Standorten sowie finanzielle und versicherungstechnische Fragestellungen. Gleichzeitig darf die Analyse nicht als einmaliges Projekt verstanden werden. Rahmenbedingungen verändern sich kontinuierlich. Neue Daten werden verfügbar, Modelle werden weiterentwickelt und regulatorische Anforderungen passen sich an. Auch das Unternehmen selbst verändert sich. Deshalb sollte die Analyse so angelegt sein, dass sie regelmäßig aktualisiert werden kann.

Für den Einstieg in eine strukturierte Klimarisikoanalyse empfiehlt es sich, zunächst den Untersuchungsrahmen klar zu definieren und transparent festzuhalten. Danach sollten vorhandene Wissenslücken identifiziert werden. Klimabezogene Analysen erfordern sowohl unternehmensinternes Wissen als auch methodische und wissenschaftliche Kompetenz. Beides ist selten vollständig vorhanden. Zudem sollten verfügbare Klimadaten nicht ungeprüft übernommen werden. Unterschiede in Modellannahmen und Datenqualität können die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Schließlich ist eine nachvollziehbare Dokumentation kein formaler Zusatz, sondern Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Analyse.

Regulatorische Anforderungen bleiben in Bewegung. Dennoch sind die grundlegenden methodischen Prinzipien stabil. Unternehmen, die frühzeitig eine strukturierte Analyse aufbauen, schaffen eine belastbare Grundlage für zukünftige Anpassungen. Sie vermeiden es, lediglich auf externe Vorgaben zu reagieren, und entwickeln stattdessen ein eigenes Verständnis ihrer Risikosituation.

Methodik als Voraussetzung für Steuerungswert

Die Klimarisikoanalyse steht damit exemplarisch für eine breitere Herausforderung. Externer Druck führt oft zu schnellen Ergebnissen, die formale Anforderungen erfüllen, aber wenig zur Steuerung beitragen. Eine klare Methodik wirkt dem entgegen. Denn sie sorgt dafür, dass vorhandene Ressourcen gezielt eingesetzt werden und die Analyse auf die relevanten Fragen fokussiert bleibt. So entsteht aus einem Pflichtdokument ein Steuerungsinstrument, das tatsächlich zur Orientierung dient und Entscheidungen unterstützt.





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