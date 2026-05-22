Geopolitische Spannungen und gestörte Lieferketten zeigen: Unternehmen müssen ihre Resilienz stärken. Nachhaltigkeit bietet einen ganzheitlichen Ansatz, um Abhängigkeiten und Risiken strategisch zu steuern.

Nachhaltigkeit beschreibt die fundamentale Reflexionsfrage, ob ein Geschäftsmodell unter sich verändernden ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen dauerhaft tragfähig bleibt.

Genau darin liegt ihr eigentlicher Kern. Dennoch wurde Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren häufig auf CO₂-Emissionen, Berichte, Regulatorik und Imagefragen reduziert. Dadurch verbinden viele Unternehmen und die Gesellschaft das Thema vor allem mit zusätzlicher Bürokratie oder „Gutmensch-Maßnahmen“. Tatsächlich geht es um etwas sehr Grundlegendes: um die wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens.

Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen machen das unübersehbar. Kriege, Handelskonflikte, Exportbeschränkungen, gestörte Lieferketten und schwankende Energiepreise zeigen, wie verletzlich viele Geschäftsmodelle geworden sind. Was früher als außenpolitisches Thema wahrgenommen wurde, wirkt heute unmittelbar auf Kostenstrukturen, Investitionsentscheidungen und Finanzierungsmöglichkeiten.

Wenn Außenpolitik plötzlich zur Geschäftsmodellfrage wird

Viele Unternehmen haben ihre Geschäftsmodelle über Jahrzehnte unter der Annahme aufgebaut, dass Energie, Rohstoffe, Transportwege und internationale Beziehungen weitgehend stabil und planbar sind.

Spätestens COVID-19 hat gezeigt, wie schnell globale Wertschöpfungsketten ins Stocken geraten können. Der weltweite Warenhandel sank 2020 volumenmäßig um 5,3 Prozent. Produktionslinien standen still, Vorprodukte fehlten, Lieferzeiten verlängerten sich teilweise um Monate.

Der russische Angriff auf die Ukraine machte zudem deutlich, wie stark Europa von fossilen Energieimporten abhängig war. Im Jahr 2021 stammten rund 45 Prozent der EU-Importe von gasförmigem Erdgas aus Russland. Diese Abhängigkeit wurde innerhalb weniger Monate zu einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko.

Auch politische Entscheidungen selbst bewegen heute Märkte. Als Donald Trump im Frühjahr 2025 neue Importzölle ankündigte, reagierten Aktienmärkte weltweit mit deutlichen Kursverlusten. Kurz darauf führte die Ankündigung einer vorübergehenden Zollpause zu einer kräftigen Gegenbewegung: Der S&P 500 stieg an einem Tag um 9,5 Prozent, der Nasdaq um 12,2 Prozent. Solche Ausschläge verdeutlichen, wie unmittelbar geopolitische Entscheidungen Unternehmensbewertungen, Investitionspläne und Finanzierungskosten beeinflussen.

Parallel verschärfen sich geoökonomische Spannungen zwischen China, den USA und Europa. Besonders kritisch ist dies bei strategischen Rohstoffen. Nach Angaben von Eurostat kamen 2024 rund 95 Prozent der EU-Importe seltener Erden aus nur drei Ländern: China, Malaysia und Russland. Diese Materialien sind unverzichtbar für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Halbleiter, Batterien, Verteidigungstechnologien und digitale Infrastruktur.

Auch zentrale Handelsrouten bleiben verwundbar. Rund 12 bis 15 Prozent des Welthandels werden über den Suezkanal abgewickelt. Störungen im Roten Meer führten zuletzt zu längeren Transportzeiten, steigenden Frachtraten und höheren Versicherungsprämien. Die Blockade der Straße von Hormus ist eines der eindrücklichsten jüngeren Beispiele für Abhängigkeiten des Welthandels: Sie wirkte sich nicht nur auf den Ölpreis aus, sondern auch auf Kerosin, Kunststoffe, Chemikalien und Düngemittel.

Für Unternehmen bedeutet das: Die Stabilität des Geschäftsmodells hängt zunehmend davon ab, wie gut externe Abhängigkeiten erkannt und aktiv gesteuert werden.

Nachhaltigkeit als Stabilitätsanalyse

Genau hier zeigt sich die strategische Kraft von Nachhaltigkeit. Richtig verstanden ist Nachhaltigkeit kein moralisches Konzept. Sie ist eine strukturierte Analyse von Verwundbarkeiten und Zukunftschancen.

Sie hilft Unternehmen, zentrale Fragen zu beantworten:

Wovon sind wir abhängig?

Welche Entwicklungen können unsere Kostenstruktur verändern?

Wie robust sind unsere Lieferketten?

Welche Risiken bedrohen unseren Standort?

Ist unser Angebot auch in zehn Jahren noch relevant?

Welche Investitionen erhöhen unsere Handlungsfähigkeit?

Diese Fragen gehören zum Kern unternehmerischer Verantwortung. Nachhaltigkeit macht sie sichtbar und verbindet sie in einem ganzheitlichen Rahmen.

Auch die Transformation schafft neue Abhängigkeiten

Ein häufig übersehener Punkt ist, dass auch die Nachhaltigkeitstransformation neue Risiken erzeugen kann. Photovoltaik, Batterien, Windkraftanlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität benötigen große Mengen an Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und seltenen Erden.

Das zeigt: Energiepolitik ist nicht nur Klimapolitik, sondern zunehmend auch Geopolitik, Standortpolitik und Sicherheitsfrage. Wer Energie effizienter nutzt und auf erneuerbare Quellen setzt, reduziert Abhängigkeiten von fossilen Importen und stärkt den Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig entstehen neue Konzentrationsrisiken.

Die Internationale Energieagentur weist darauf hin, dass China bei vielen kritischen Rohstoffen und insbesondere bei Raffination und Verarbeitung eine zentrale Rolle einnimmt. Wer heute in klimafreundliche Technologien investiert, reduziert daher zwar bestimmte Risiken, kann aber gleichzeitig neue strategische Abhängigkeiten aufbauen.

Resilienz ist mehr als Diversifikation

Resilienz bedeutet nicht, jede Abhängigkeit vollständig zu vermeiden. In einer global vernetzten Wirtschaft ist das weder realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll.

Entscheidend ist vielmehr, kritische Abhängigkeiten zu kennen und bewusst zu steuern.

Dazu gehören unter anderem:

alternative Lieferanten und Bezugsquellen,

regionale oder europäische Beschaffungsoptionen,

strategische Lagerbestände,

Recycling- und Kreislaufansätze,

langfristige Partnerschaften,

Szenarioanalysen und Stresstests.

Die zentrale Frage lautet nicht: „Sind wir unabhängig?“, sondern: „Wie handlungsfähig bleiben wir, wenn zentrale Annahmen nicht mehr gelten?“

Die neue Rolle von Nachhaltigkeitsverantwortlichen

Für Nachhaltigkeitsmanager:innen bedeutet diese Entwicklung einen grundlegenden Rollenwandel. Sie werden zu Übersetzer:innen zwischen Strategie, Risiko, Einkauf, Finanzierung, Innovation und Unternehmenskultur. Sie helfen Organisationen, komplexe Entwicklungen einzuordnen und die richtigen Fragen zu stellen. Damit werden sie zu wichtigen Sparringspartnern für Geschäftsführung und Fachbereiche.

Geopolitische Spannungen machen sichtbar, worum es bei Nachhaltigkeit von Anfang an ging: um die dauerhafte Tragfähigkeit wirtschaftlicher Systeme. Nachhaltigkeit ist eine strategische Perspektive auf Abhängigkeiten, Risiken, Chancen und Resilienz. Die entscheidende Frage lautet deshalb: „Wie stabil ist unser Geschäftsmodell in einer Welt, in der Energie, Rohstoffe, Lieferketten und politische Rahmenbedingungen nicht mehr selbstverständlich verfügbar sind?“





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