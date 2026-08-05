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Marketing

Margeritenbluete, blauer Hgr.
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Grundgedanke des Marketings ist die konsequente Ausrichtung des gesamten Unternehmens an den Bedürfnissen des Marktes.

In den letzten Jahren hat sich diese dominant kundenorientierte Perspektive zugunsten weiterer Anspruchsgruppen des Unternehmens (z.B. Mitarbeiter, Anteilseigner, Staat, Umwelt) erweitert. Diese weite Definition des Marketings stellt die Gestaltung sämtlicher Austauschprozesse des Unternehmens mit den bestehenden Bezugsgruppen in den Mittelpunkt der Betrachtung und betont die Rolle des Marketings als umfassendes Leitkonzept der Unternehmensführung. Zur Erreichung der Ziele eines Unternehmens werden Marketingstrategien entwickelt, die operativ mithilfe der Marketing-Instrumente (die sog. 4P) umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Instrumente Produkt-/Leistungs- (Product), Preis- (Price), Kommunikations- (Promotion) und Vertriebspolitik (Place).

Brille mit Kassenzettel
Brille mit Kassenzettel

Lagebericht als Marketinginstrument

Der Lagebericht als Teil des Jahresabschlusses ist bei vielen Unternehmen eine ungeliebte Pflichtübung. Dabei wird vergessen, dass der Lagebericht eine Chance bietet, gegenüber Eigentümern, Banken oder Lieferanten das Unternehmen in einem günstigen Licht darzustellen. Doch längst nicht alle Unternehmen müssen einen Lagebericht erstellen – kleine Unternehmen nicht.
Sprechblase grün
Sprechblase grün
Nachhaltigkeit als Innovationstreiber

Konflikte eines strategischen CSR-Marketings

An Unternehmen werden oft Forderungen herangetragen, sich über die Gewinninteressen hinaus auch um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Gesellschaft und Umwelt zu kümmern. Oft bleibt es dann jedoch bei Lippenbekenntnissen beziehungsweise halbherzigem Greenwashing. Das ist schade, denn richtig umgesetzt kann CSR ein Innovationstreiber sein, mit dem ein besseres Verständnis von Markt- und Gesellschaftsbedürfnissen möglich wird.
Apps
Apps
Personalmarketing

Arbeitgebermarke und dann? Wie Employer Branding wirkt!

Marken gibt es viele. Sie begegnen uns täglich hundertfach in analoger und digitaler Werbung. Die meisten bleiben nicht im Gedächtnis. Weil sie beliebig und austauschbar sind. Das trifft auch auf Arbeitgebermarken zu. Viel Engagement in einem langen Employer Branding Prozess und zahlreiche Personalmarketingaktionen scheinen zu verpuffen. Ratlosigkeit macht sich breit. Folgende Tipps helfen, die Orientierung nicht zu verlieren.
Handschlag
Handschlag

Sponsoring und Werbemobile: Tue Gutes und rede darüber

Das Sponsoring ist eine besondere Form der Spende und unter Unternehmern beliebt. Zum einen liegt das daran, dass die Zuwendungen als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können, und zum anderen erhalten die Sponsoren attraktive Gegenleistungen, wie z. B. Lautsprecherdurchsagen oder Werbeflächen. Auch die Überlassung von Werbemobilen an Vereine kann für Unternehmer mitunter interessant sein.
Briefumschlag mit Schrift You´ve got mail! daneben
Briefumschlag mit Schrift You´ve got mail! daneben
Wettbewerbsrecht

Zulässigkeit von Werbe-Mailings

Werbe-Mailings an Kunden sind ein wichtiges Marketing-Tool für jedes Unternehmen. Da­mit der Versand von Werbe-Mailings zulässig und nicht als wettbewerbswidrig abgemahnt werden kann, sollten jedoch einige Voraussetzungen beachtet werden. Nach § 7 UWG ist das Versenden einer Werbe-E-Mail nur unter bestimmen Voraussetzungen bzw. mit vorheriger Einwilligung des Adressaten zulässig. Wie hat eine solche Einwilligung auszusehen und wann ist ausnahmsweise bei einer bestehenden Kundenbeziehung keine Einwilligung erforderlich?
Web-Konferenz
Web-Konferenz
Sales Performance Excellence 2021

Nachhaltiges Wachstum durch kundenorientierten Vertrieb bei Würth

Wenn ein Vertrieb seine Kunden in Partnerschaften überführen will, sind der Zeit- und Kostenaufwand zunächst sehr hoch. Doch langfristig kann dieses Geschäftsmodell zu Wachstum führen, wie der Vortrag über kundenorientierten Vertrieb bei Würth auf der Fachkonferenz Sales Performance Excellence zeigte. Die Veranstaltung verdeutlicht: Durch die Coronakrise rückte die Digitalisierung im Vertriebscontrolling in den Vordergrund.    
Beratungsgespräch zu Hause, Mann verabschiedet sich von Frau
Beratungsgespräch zu Hause, Mann verabschiedet sich von Frau
Sales Performance Excellence 2020

Digitalisierung ermöglicht Integration aller Touchpoints im Vertriebsprozess von Versicherungen

Die Versicherungswirtschaft muss mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, um Mehrwerte zu schaffen. Matthias Hansen erläutert, wie Versicherungsunternehmen ihren Kunden ein einheitliches Erlebnis über alle Touchpoints bei Information und Abschluss bieten können. Für die Integration über alle Wertschöpfungsstufen hinweg ist der Einsatz technischer Enabler unverzichtbar.
Das Fan-Portfolio
Das Fan-Portfolio
Sales Performance Excellence 2020

Digitalisierung im Vertrieb vorantreiben und mit kundenzentrierten Kennzahlen erfolgreich steuern

Wie schaffen es Unternehmen, alle Bedarfe des Kunden abzudecken und zugleich neue Ertragsquellen zu generieren? Thomas Hamele erläutert, wie sie neue Geschäftsmodelle wie Ökosysteme und digitale Plattformen entwickeln, um zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei sind innovative Kennzahlen wie Return on Experience (ROX) und Fan-Quote hilfreich.
Wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter ermutigen
Wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter ermutigen
BGH zum Olympia-Schutzgesetz

Sportartikelhersteller darf Produkte als „olympiareif“ bzw. „olympiaverdächtig“ bewerben

Produktwerbung mit dem Adjektiv "olympiareif" ist  kein Verstoß gegen das Olympia-Schutzgesetz, denn es liegt - so der BGH - kein Ausnutzen der Wertschätzung der Olympischen Spiele vor. Die beworbenen Produkte weisen zwar eine sachliche Nähe zu den Olympischen Spielen auf. Ein enger Bezug zur Olympiade werde jedoch durch die Bezeichnung als „olympiareif“ nicht hergestellt.
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Zum Thema Marketing
Haufe Shop: Marketing und Vertriebscontrolling
Marketing- und Vertriebscontrolling

Von Big Data über Pricing bis Social Media Controlling: in diesem Buch geben hochkarätige Autoren aktuelle Erfahrungen zu Themen wie Absatz- und Preisplanung, Kunden-DB-Rechnung und Incentivierung wider. Sie erklären auch die IT-Praxis wie z.B. den Einsatz von CRM-Systemen und Suchmaschinenoptimierung. So geht erfolgreiches Controlling für Marketing und Vertrieb!
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ISO 50001: Aufbau, normativ... / 1.4 Kapitel 7: Unterstützung und Dokumentation
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