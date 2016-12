19.08.2013 | News Mietrecht

Bundesregierung kritisiert Pläne zur Änderung der Maklerprovision

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Bundesrat will künftig in der Regel Vermieter die Maklerprovision bezahlen lassen: Zu diesem Zweck soll in das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung das "Bestellerprinzip" eingefügt werden. Die Regierung kritisiert den Vorstoß als "Eingriff in die Vertragsfreiheit der Beteiligten".mehr