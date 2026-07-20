Maklerprovision

Praxiswissen für Immobilienmakler
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Praxiswissen für Immobilienmakler

Dieses Fachbuch führt Sie in das Maklerrecht ein und zeigt, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Sie als Immobilienmakler benötigen. Zudem informiert es Sie über aktuelle Rechtsprechung und Änderungen zum Bestellerprinzip mit der Provisionsregelung für Immobilienmakler bis hin zu den Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilieninseraten. Rechtssichere und verständliche Erklärungen helfen Ihnen, alle Anforderungen sicher umzusetzen!
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Praxiswissen für Immobilienmakler

Dieses Fachbuch führt Sie in das Maklerrecht ein und zeigt, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Sie als Immobilienmakler benötigen. Zudem informiert es Sie über aktuelle Rechtsprechung und Änderungen zum Bestellerprinzip mit der Provisionsregelung für Immobilienmakler bis hin zu den Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilieninseraten. Rechtssichere und verständliche Erklärungen helfen Ihnen, alle Anforderungen sicher umzusetzen!
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 1 Kündigung wegen Gesundheitsgefährdung
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Teil II Mietprozessrecht / 2.4 Räumungsfrist
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Makelnder Verwalter / 1.1 Interessenkonflikte
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Makelnder Verwalter / 2.1 Wohnraum
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Makelnder Verwalter / 1.2 Provisionsteilungsgrundsatz
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