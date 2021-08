Makler: Provisionsanspruch bei genehmigungsbedürftigem Vertrag

Wird für den Kaufvertrag über ein Grundstück eine Genehmigung der Landwirtschaftsbehörde benötigt, so entsteht der Anspruch des Maklers gegen den Käufer auf Zahlung der vereinbarten Provision erst mit Erteilung der Genehmigung.

Fehlt die Genehmigung, spielt es für den Provisionsanspruch des Maklers keine Rolle, aus welchen Gründen die Genehmigung fehlt. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Maklerkunde die Genehmigung durch einen Antrag an die Landwirtschaftsbehörde herbeiführen könnte.

Sachverhalt:

Der klagende Makler bewarb im Jahr 2013 auf einer Immobilienplattform im Internet eine Immobilie in Ü. zu einem Kaufpreis von 2,6 Millionen Euro und einer Käufermaklerprovision in Höhe von 3,57 Prozent inklusive Mehrwertsteuer.

Es handelte sich um einen ehemaligen Bauernhof, der in bester Lage für einen Landsitz am Bodensee geeignet war. Der Verkauf der Grundstücke an einen Erwerber war nur mit einer Genehmigung der Landwirtschaftsbehörde gemäß § 3 ASVG möglich. Die Werbung im Internet ent­­­­hielt keinen Hinweis auf diesen Umstand.

Die Käufer schlossen dann ohne weiteres Zutun des Maklers den Kaufvertrag mit den Verkäufern im Jahr 2014. Der Kaufpreis aus dem Kaufvertrag in Höhe von 2.300.000 Euro wurde in der Folgezeit vom Käufer an den Verkäufer auch bezahlt. Die Beklagten wohnten sogar inzwischen in einem Gebäude des Bauernhofs. Eine Genehmigung des notariellen Kaufvertrages vom 3.2.2014 durch das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises war aber bislang noch immer nicht erfolgt. Der Käufer zahlte die vom Makler geforderte Provision nicht.

Entscheidungsgründe:

Zwischen Makler und Käufer sei durch das Provisionsverlangen im Inserat und die folgende Besichtigung ein Maklervertrag zustande gekommen, der den Nachweis einer Kaufgelegenheit für das Anwesen „H.hof“ zum Gegenstand gehabt habe.

Nachdem der Käufer mit den Eigentümern im Jahr 2014 einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, würde grundsätzlich ein Provisionsanspruch in Betracht kommen. Allerdings sei die volle Wirksamkeit des Kaufvertrags Voraussetzung für Entstehen und Fälligkeit der Provisionsforderung.

Die Klage sei als derzeit unbegründet abzuweisen, weil eine Genehmigung der Landwirtschaftsbehörde nicht erfolgt sei; da eine Genehmigung in der Zukunft noch in Betracht komme, könne die Klage­forderung erst in der Zukunft entstehen und fällig werden.

Die Genehmigungsfähigkeit des Kaufvertrages durch die Behörde reiche nicht aus. Ein Anspruch auf Zahlung des Maklerlohnes entsteht gemäß § 652 Abs. 1 BGB erst dann, wenn der im Maklervertrag in Aussicht genommene Hauptvertrag aufgrund eines Nachweises des Maklers zustande kommt. Ein möglicher Anspruch war noch nicht entstanden, da der Kaufvertrag von der Landwirtschaftsbehörde bisher nicht genehmigt worden war.

Mit dem Kaufvertrag verpflichtete sich der Käufer zwar zur Zahlung von 2.300.000 Euro gegen Übertragung der zum „H.hof“ gehörenden Grundstücke. Der Kaufvertrag entspricht auch inhaltlich dem Abschluss des Hauptvertrages, dessen Nachweis Gegenstand des Maklervertrages war, allerdings war der Kaufvertrag durch die noch nicht erfolgte, aber erforderliche Genehmigung durch die Behörde noch nicht voll wirksam, sondern noch schwebend unwirksam.

Entscheidend ist allein, dass der Käufer mit dem Kaufvertrag und mit der Zahlung des Kaufpreises nicht die beabsichtigte Stellung eines Käufers erhalten hat. Denn er hat gegen den Verkäufer jedenfalls derzeit keinen vollwirksamen Anspruch auf Übertragung des Eigentums.

OLG Karlsruhe, Beschluss v. 30.11.2020 – 9 U 32/19

Praxishinweis:

Hätte der Makler bereits in seinem Exposé darauf hingewiesen, dass die Genehmigung einer Behörde erforderlich sei, wäre die Maklerprovision wohl schon verdient gewesen, denn der Makler hätte das nachgewiesen, was dem Käufer auch angeboten wurde.

Ferner hat der Makler darauf zu achten, dass Verträge, die in irgendeiner Weise „noch in der Schwebe stehen“, noch nicht provisionsauslösend sind. Hätte der Makler noch die Genehmigung abgewartet, wäre wohl das Verfahren zu seinen Gunsten entschieden worden.

Dieser Beitrag erschien im Fachmagazin "Immobilienwirtschaft", Ausgabe 05/2021.