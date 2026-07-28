Hausverwaltung

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Das komplette Fachwissen, praktische Arbeitshilfen sowie Infos zum Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) für eine erstklassige Immobilienverwaltung inkl. E-Training zum Zertifizierten Verwalter und 24 Online-Seminaren. Mit den Online-Seminaren können Sie zudem Ihrer Weiterbildungsverpflichtung nachkommen. Das Prüfungswissen für den Zertifizierten Verwalter ist für Sie auf den Punkt gebracht und wird durch ein umfangreiches E-Training begleitet. Zeitsparende Arbeitshilfen, z.B. zur Betriebskosten-/ Jahresabrechnung, Einladung und Protokoll für die Eigentümerversammlung sowie Beschlussvorlagen erleichtern Ihnen die Verwaltungsarbeit. 
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