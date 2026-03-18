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Jahresabschluss

Rechnung mit rot umrandetem Posten
Bild: Haufe Online Redaktion

Der Jahresabschluss zeigt die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres und dient als wichtiges Instrument für Rechenschaft und Steuerung. Er umfasst Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie je nach Unternehmensform Anhang und Lagebericht und unterliegt gesetzlichen Vorgaben im Handels und Steuerrecht. 

Auf den Haufe Portalen Finance, Recht und Steuern finden Fach und Führungskräfte fundiertes Wissen, praxisnahe Arbeitshilfen und rechtliche Einordnungen rund um den Jahresabschluss. Die Inhalte unterstützen Unternehmen bei einer ordnungsgemäßen und effizienten Erstellung sowie bei Analyse und Offenlegung.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Jahresabschluss finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Jahresabschluss auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance erhalten Fach- und Führungskräfte konkrete Unterstützung bei der Erstellung, Bewertung und Analyse des Jahresabschlusses. Das Portal bietet praxisorientierte Fachbeiträge, Arbeitshilfen, Checklisten und Rechenbeispiele, die die einzelnen Schritte des Abschlussprozesses strukturiert begleiten.

Erstellung und Bewertung einzelner Abschlusspositionen

Haufe Finance stellt detaillierte Erläuterungen zur bilanziellen Behandlung typischer Jahresabschlusspositionen bereit – etwa zu Rückstellungen, Forderungsbewertungen, Vorräten, Abschreibungen oder Rechnungsabgrenzungsposten. Musterberechnungen, Buchungsbeispiele und Praxishinweise helfen dabei, Geschäftsvorfälle korrekt zum Bilanzstichtag abzubilden. Zusätzlich finden Nutzer*innen Arbeitshilfen zur Jahresabschlussvorbereitung und zur Abstimmung von Nebenbüchern und Hauptbuch.

Jahresabschlussanalyse und Kennzahlen

Für die betriebswirtschaftliche Auswertung stellt Haufe Finance Fachbeiträge und Berechnungshilfen zur Verfügung, mit denen Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Liquiditätsgrade oder Gesamtkapitalrentabilität ermittelt und interpretiert werden können. Zudem werden Instrumente der Bilanzanalyse erklärt und anhand von Praxisfällen dargestellt. Damit unterstützt das Portal sowohl bei internen Steuerungsentscheidungen als auch bei der Kommunikation mit Banken oder Investoren.

Jahresabschluss auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht finden Unternehmen eine systematische Einordnung der handels- und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an den Jahresabschluss. Das Portal bietet kommentierte Gesetzesdarstellungen, rechtliche Fachbeiträge sowie Orientierungshilfen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Handelsrechtliche Anforderungen und Offenlegung

Haufe Recht erläutert detailliert die gesetzlichen Vorschriften des HGB zur Aufstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht. Beiträge enthalten Hinweise zu Fristen, Formerfordernissen und Offenlegungspflichten beim Bundesanzeiger. Zudem finden sich praxisnahe Einordnungen zu Erleichterungen für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften.

Organpflichten, Prüfung und Haftung

Das Portal bietet konkrete Informationen zu den Pflichten von Geschäftsführung und Vorstand im Zusammenhang mit der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses. Fachbeiträge beleuchten Haftungsrisiken bei fehlerhafter Rechnungslegung sowie Anforderungen an die Abschlussprüfung. Darüber hinaus werden typische rechtliche Problemfelder – etwa bei verspäteter Offenlegung – praxisnah erläutert.

Jahresabschluss auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern finden Steuerverantwortliche vertiefende Inhalte zur steuerlichen Behandlung des Jahresabschlusses. Das Portal stellt Fachbeiträge, Praxisbeispiele und systematische Erläuterungen zur steuerlichen Gewinnermittlung bereit.

Handels- und Steuerbilanz sowie Maßgeblichkeitsprinzip

Haufe Steuern erklärt das Zusammenspiel von Handelsbilanz und Steuerbilanz und zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, in welchen Bereichen steuerliche Sondervorschriften zu Abweichungen führen. Beiträge enthalten Beispiele zur Überleitung vom handelsrechtlichen Jahresüberschuss zum steuerpflichtigen Gewinn.

Steuerliche Bewertungsvorschriften und Gewinnermittlung

Das Portal bietet detaillierte Hinweise zu steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, etwa zu Abschreibungen, Rückstellungen oder Bewertungseinheiten. Zusätzlich finden sich praxisnahe Erläuterungen zur Erstellung der Steuerbilanz, zu Dokumentationsanforderungen sowie zu Besonderheiten bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.

Mitarbeiter in einem Lager
Mitarbeiter in einem Lager

Stichprobeninventur

Die hartnäckige Vorstellung, der gesamte Lagerbestand müsse einmal im Jahr als Vollaufnahme erfasst werden, hält sich wacker. Und doch wissen die meisten Finanzverantwortlichen: Selbst eine akribisch durchgeführte Stichtagsvollinventur bildet selten den tatsächlichen Bestand ab, weder mengen- noch wertmäßig. Das Top-Thema stellt die Vorteile und die Voraussetzungen der Stichprobeninventur vor, die eine echte Alternative zur Stichtagsvollinventur ist.
Absperrband
Absperrband

Drohverlustrückstellung

Drohen dem Unternehmer Verluste aus schwebenden Geschäften, ist er handelsrechtlich nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB verpflichtet, eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Steuerrechtlich hingegen besteht ein Passivierungsverbot für Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gem. § 5 Abs. 4a S. 1 EStG. Diese Einschränkung bezieht sich auf Einzelrückstellungen und Rückstellungen aus Dauerschuldverhältnissen – es gibt jedoch auch Ausnahmen. Es kommt somit auf die richtige Abgrenzung an.
Deadline Sanduhr Kalender
Deadline Sanduhr Kalender

Rückstellungen nach Handels- und Steuerrecht

In unserem Top-Thema geht es um die Bildung von Rückstellungen in der Handels- und Steuerbilanz. Wir zeigen Ihnen die Besonderheiten bei der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierung auf.
Ganzheitlich rund Unternehmen
Ganzheitlich rund Unternehmen

Kleinstkapitalgesellschaften

Kleinstkapitalgesellschaften können Erleichterungen bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch nehmen. In unserem Top-Thema erhalten Sie einen Überblick.

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Lagerarbeiter kontrolliert Lagerbestand
Lagerarbeiter kontrolliert Lagerbestand

Inventur: Optimal organisieren und durchführen

Je besser eine Inventur vorbereitet ist, desto weniger Arbeit kommt am Bilanzstichtag auf den Geschäftsmann und seine Mitarbeiter zu. Oft sind es Kleinigkeiten und fehlende Hilfsmittel, die zu Verzögerungen führen. Werden zudem wesentliche Formvorschriften übersehen, kommt auch noch Ärger mit dem Finanzamt hinzu.
Rotstift mit Zahlen Gehaltsdaten
Rotstift mit Zahlen Gehaltsdaten

Jahresabschlussanalyse in der kommunalen Doppik

Der doppische Jahresabschluss von Kommunen wird in Deutschland (derzeit) zu wenig beachtet. Das liegt nicht zuletzt an einem wenig adressatenfreundlichen Informationswesen. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, ist eine systematische Jahresabschlussanalyse mit aussagekräftigen Kennzahlen im Rahmen eines übersichtlichen und anschaulichen Berichts- und Publizitätswesens.
Fragebogen
Fragebogen
European Securities and Markets Authority (ESMA)

Risikobetrachtungen und Nachhaltigkeitsberichterstattung sind ESMA Prüfungsschwerpunkte 2024

Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat am 24.10.2024 ihr Statement mit den gemeinsamen europäischen Prüfungsschwerpunkten der nationalen Enforcement-Stellen in der EU (in Deutschland die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz „BaFin“) für die Prüfung der Jahresfinanzberichte von kapitalmarktorientierten Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. 
Geschäftsleute arbeiten zusammen an Laptop
Geschäftsleute arbeiten zusammen an Laptop
IFRS

Thematischer Review des FRC zu den Anhangangaben nach IFRS 17 im Jahr der Erstanwendung

Das britische Financial Reporting Council (FRC) hat eine Überprüfung der Angaben in den ersten Jahresberichten und -abschlüssen nach der Einführung von IFRS 17 Versicherungsverträge durchgeführt. Der am 5.9.2024 hierzu veröffentlichte Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse dieser Überprüfung zusammen. Zuvor wurde bereits im November 2023 ein Bericht zu den Angaben in den Zwischenabschlüssen 2023 im Zusammenhang mit der Umsetzung von IFRS 17 veröffentlicht.
Jahreswechsel HPO 2022-2023
Jahreswechsel HPO 2022-2023
HGB, BFH-Urteile und BMF-Schreiben

Jahresabschluss 2023: Überblick aller relevanten Entwicklungen

Wie in jedem Jahr gab es auch 2023 verschiedene Entwicklungen, die sich auf den Jahresabschluss bzw. die Gewinnermittlung auswirken. Diese Entwicklungen  werden nachfolgend in kompakter Form erörtert. Die Änderungen in Steuergesetzen werden in einem gesonderten Beitrag aufgeführt, da aktuell nicht absehbar ist, wann und wie diese umgesetzt werden, nachdem das Wachstumschanchengesetz vorerst gestoppt wurde.
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Zum Thema Jahresabschluss
Jahresabschluss-Analyxe: Bilanzen lesen, verstehen und gestalten
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Anhand eines Fallbeispiels, dem die Werte eines realen Unternehmens zugrunden liegen, wird Schritt für Schritt eine Jahresabschluss-Analyse durchgeführt. Zahlreiche zusätzliche Beispiele veranschaulichen auch komplexe Zusammenhänge.

Richtig buchen, Fehler vermeiden: Schwierige Geschäftsvorfälle
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Mit diesem Buch haben Sie bereits unter dem Jahr die Auswirkungen von Buchungen auf den Jahresabschluss im Blick. Schwierige Sachverhalte werden leicht verständlich erklärt. Mit nützlichen kostenlosen digitalen Extras.

Alles zu Bilanzierung und Bewertung: Jahresabschluss
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Mit diesem Buch haben Sie alle erforderlichen Informationen an der Hand, um den Jahresabschluss in allen Einzelteilen korrekt zu erstellen. Mit Tipps sowie Gestaltungsmöglichkeiten bei konkreten Bilanzierungsfragen, Anwendungshinweisen sowie fast 200 Beispielen und Grafiken.

Fachbeiträge & Kommentare
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.6.3 Wirksame Feststellung des Jahresabschlusses
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.6.5 Fiktion des "Nicht-erkennen-Müssens" eines fehlerhaften Jahresabschlusses (§ 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 5 KStG)
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.6.2 Fehlerhafter Bilanzansatz
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.6.7 Verpflichtung zur Bilanzkorrektur nach Beanstandung
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.6.4 Die Fehlerhaftigkeit "nicht hätte erkennen müssen"
Kommentar
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