Der Jahresabschluss zeigt die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres und dient als wichtiges Instrument für Rechenschaft und Steuerung. Er umfasst Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie je nach Unternehmensform Anhang und Lagebericht und unterliegt gesetzlichen Vorgaben im Handels und Steuerrecht.

Auf den Haufe Portalen Finance, Recht und Steuern finden Fach und Führungskräfte fundiertes Wissen, praxisnahe Arbeitshilfen und rechtliche Einordnungen rund um den Jahresabschluss. Die Inhalte unterstützen Unternehmen bei einer ordnungsgemäßen und effizienten Erstellung sowie bei Analyse und Offenlegung.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Jahresabschluss finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Jahresabschluss auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance erhalten Fach- und Führungskräfte konkrete Unterstützung bei der Erstellung, Bewertung und Analyse des Jahresabschlusses. Das Portal bietet praxisorientierte Fachbeiträge, Arbeitshilfen, Checklisten und Rechenbeispiele, die die einzelnen Schritte des Abschlussprozesses strukturiert begleiten.

Erstellung und Bewertung einzelner Abschlusspositionen

Haufe Finance stellt detaillierte Erläuterungen zur bilanziellen Behandlung typischer Jahresabschlusspositionen bereit – etwa zu Rückstellungen, Forderungsbewertungen, Vorräten, Abschreibungen oder Rechnungsabgrenzungsposten. Musterberechnungen, Buchungsbeispiele und Praxishinweise helfen dabei, Geschäftsvorfälle korrekt zum Bilanzstichtag abzubilden. Zusätzlich finden Nutzer*innen Arbeitshilfen zur Jahresabschlussvorbereitung und zur Abstimmung von Nebenbüchern und Hauptbuch.

Jahresabschlussanalyse und Kennzahlen

Für die betriebswirtschaftliche Auswertung stellt Haufe Finance Fachbeiträge und Berechnungshilfen zur Verfügung, mit denen Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Liquiditätsgrade oder Gesamtkapitalrentabilität ermittelt und interpretiert werden können. Zudem werden Instrumente der Bilanzanalyse erklärt und anhand von Praxisfällen dargestellt. Damit unterstützt das Portal sowohl bei internen Steuerungsentscheidungen als auch bei der Kommunikation mit Banken oder Investoren.

Jahresabschluss auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht finden Unternehmen eine systematische Einordnung der handels- und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an den Jahresabschluss. Das Portal bietet kommentierte Gesetzesdarstellungen, rechtliche Fachbeiträge sowie Orientierungshilfen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Handelsrechtliche Anforderungen und Offenlegung

Haufe Recht erläutert detailliert die gesetzlichen Vorschriften des HGB zur Aufstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht. Beiträge enthalten Hinweise zu Fristen, Formerfordernissen und Offenlegungspflichten beim Bundesanzeiger. Zudem finden sich praxisnahe Einordnungen zu Erleichterungen für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften.

Organpflichten, Prüfung und Haftung

Das Portal bietet konkrete Informationen zu den Pflichten von Geschäftsführung und Vorstand im Zusammenhang mit der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses. Fachbeiträge beleuchten Haftungsrisiken bei fehlerhafter Rechnungslegung sowie Anforderungen an die Abschlussprüfung. Darüber hinaus werden typische rechtliche Problemfelder – etwa bei verspäteter Offenlegung – praxisnah erläutert.

Jahresabschluss auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern finden Steuerverantwortliche vertiefende Inhalte zur steuerlichen Behandlung des Jahresabschlusses. Das Portal stellt Fachbeiträge, Praxisbeispiele und systematische Erläuterungen zur steuerlichen Gewinnermittlung bereit.

Handels- und Steuerbilanz sowie Maßgeblichkeitsprinzip

Haufe Steuern erklärt das Zusammenspiel von Handelsbilanz und Steuerbilanz und zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, in welchen Bereichen steuerliche Sondervorschriften zu Abweichungen führen. Beiträge enthalten Beispiele zur Überleitung vom handelsrechtlichen Jahresüberschuss zum steuerpflichtigen Gewinn.

Steuerliche Bewertungsvorschriften und Gewinnermittlung

Das Portal bietet detaillierte Hinweise zu steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, etwa zu Abschreibungen, Rückstellungen oder Bewertungseinheiten. Zusätzlich finden sich praxisnahe Erläuterungen zur Erstellung der Steuerbilanz, zu Dokumentationsanforderungen sowie zu Besonderheiten bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.