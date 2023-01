Viele Unternehmen erstellen zum Jahresende ihren Jahresabschluss. Das bedeutet Fragen zu Bilanzansatz, Bilanzbewertung, Bilanzpolitik und Bilanzkritik für Fach- und Führungskräfte im Finance-Bereich. Die in dieser Ausgabe vorgestellte Literatur kann dabei unterstützen.

Standard-Bilanzkommentar

Grottel, Bernd / Justenhoven, Petra / Schubert, Wolfgang / Störk, Ulrich (Hrsg.): Beck'scher Bilanz-Kommentar: 13., neu bearbeitete Auflage. München: C. H. Beck 2022 – 2.731 Seiten, Leinen, 229,00 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Kommentar-Klassiker zur Handels- und Steuerbilanz. Behandelt werden: §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB.

Autorin und Autoren: Prof. Dr. Bernd Grottel ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in München, Petra Justenhoven ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin in München, Wolfgang J. Schubert ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in München, Dr. Ulrich Störk ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Frankfurt a. M. Der Kommentar beruht auf der Mitwirkung einer Vielzahl von weiteren Verfasserinnen und Verfasser.

Themen (Auszug): 1. Buchführung, Inventar, 2. Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, 3. Aufbewahrung und Vorlage, 4. Bilanz, 5. Anhang, 6. Lagebericht, 7. Konzernabschluss und Lagebericht, 8. Prüfung. 9. Offenlegung, 10. Straf- und Bußgeldvorschriften.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Kommentar bietet eine ausführliche, fachlich fundierte Erläuterung und Auslegung des Bilanzrechts.

Die verknüpfende Darstellung von Handelsbilanz- und Steuerbilanzrecht ist ein wesentliches Merkmal dieses Kommentars.

Aus Sicht der Herausgeber ist es Zweck des Kommentars, die Tagespraxis in den bilanzierenden Unternehmen zu unterstützen. Die theoretischen Erläuterungen sind daher knapp gehalten.

Zahlreiche Exkurse vertiefen Sonderthemen, z. B. zu verdeckten Gewinnausschüttungen oder zum Abhängigkeitsbericht. Viele Checklisten listen zu beachtende Punkte auf, z. B. zu den Angaben der Erklärung zur Unternehmensführung.

Die Gestaltung entspricht dem „Kommentarstil“, d. h. gedrängte Darstellung, kleine Schrift, Randziffern, Fettdruck wichtiger Stichworte, umfangreiche Quellennachweise und Sachverweise (hier im laufenden Text).

Die Beschäftigung mit diesem Kommentar im Rahmen dieser Besprechung hinterlässt einen vorteilhaften Eindruck.

Standard-Lehrbuch zum Jahresabschluss

Coenenberg, Adolf G. / Haller, Axel / Schulze, Wolfgang: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und internationale Grundlagen - HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, DRS, 26., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2021 – 1.521 Seiten, 49,95 € / E-Book 44,99 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Das ausführliches Lehrbuch ist ein Angebot zum Vertrautmachen mit Themen und Problemen bei der Erstellung und Auswertung des Jahresabschusses.

Autoren: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf G. Coenenberg, Emeritus, Universität Augsburg. Prof. Dr. Axel Haller, Lehrstuhl für Financial Accounting und Auditing an der Universität Regensburg. Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Augsburg.

Themen: 1. Erstellung des Jahresabschlusses, z. B. Bilanzierung des Fremdkapitals oder Bilanzpolitik, 2. Analyse des Jahresabschlusses, z. B. Grundlagen der Bilanzanalyse oder Strategische Bilanzanalyse, 3. Theorien des Jahresabschlusses, z. B. Formelle Bilanztheorien oder Theorien der informationsorientierten Rechnungslegung.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Titel ist konzipiert als Lerngrundlage zur Einarbeitung in Aufgaben im Zusammenhang mit Erstellung und Auswertung des Jahresabschlusses.

Auf dieser Grundlage vermittelt der Band umfassendes und facettenreiches Grundwissen zu allen wesentlichen Fragen des Jahresabschlusses, dabei werden ausgewählte Einzelthemen vertiefend aufgegriffen.

Grundkenntnisse der Buchführungstechnik werden unterstellt, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind förderlich.

Das Buch ist benutzungsfreundlich gestaltet: mehrfarbiges Layout, gut lesbare Schrift, übersichtliche Textanordnung, zahlreiche Abbildungen, Randbemerkungen, leichter Zugriff über tief gegliedertes Inhaltsverzeichnis und mehrseitiges Stichwortverzeichnis.

Umfang, Gestaltung und Konzeption ergeben ein Lehrbuch und Nachschlagewerk, das auf die Bedürfnisse von Studierenden und Prüflingen zugeschnitten ist. Praktikerinnen und Praktikern hilft der Titel bei der Einarbeitung in neue Bilanzthemen sowie bei der Vertiefung und Auffrischung vorhandener Kenntnisse.

Spezieller Bilanzkommentar für Finanzdienstleister

Paul Scharpf, Mathias Schaber: Handbuch Bankbilanz: Bilanzierung, Bewertung und Prüfung, 9., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Düsseldorf: IDW 2022 – 1.534 Seiten, 174,00 € (einschließlich Freischalt-Code für Zugriff auf E-Book-Ausgabe)

Titel- und Themenaspekte

Buch: Das Handbuch bespricht die für Banken und Finanzdienstleister sowie Zahlungs- und E-Geld-Institute relevanten Bilanzierungs- und Bewertungsregeln.

Autoren: Den Angaben zufolge ist Prof. Paul Scharpf Steuerberater, ehem. Partner Ernst & Young GmbH WpG, Stuttgart, und Hon.-Prof. für Bankwirtschaft an der Universität Tübingen. Prof. Dr. Matthias Schabe ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Associate Partner Professional Practice - EMEIA Financial Services Ernst & Young GmbH WpG, Stuttgart, und Hon.-Prof. für Bankwirtschaft an der Universität Tübingen.

Themen: 1. Einleitung, 2. Anwendungsbereich und anzuwendende Vorschriften, 3. Allgemeine Vorschriften der RechKredV und des HGB, 4. Bewertungsvorschriften, 5. Einzelheiten zu den Posten der Bilanz, 6. Einzelheiten zu den Posten der Gewinn- und

Verlustrechnung, 7. Ausgewählte Anhangangaben für Institute

Buchmerkmale und Eindrücke

Der vorliegende Kommentar behandelt wesentliche branchen- und institutsspezifischen Themenstellungen und unterscheidet sich damit hinsichtlich Inhalt und Zielsetzung von „normalen Bilanzkommentaren“.

Das Handbuch befasst sich speziell mit den Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen für Banken und Finanzdienstleistern, darüber hinaus auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses.

Hingegen sind die allgemeinen Vorschriften zur Rechnungslegung und zur Berichterstattung einschließlich Lagebericht sowie der Konzernabschluss nicht Gegenstand der Erläuterungen.

Der Band ist benutzungsfreundlich gestaltet: gut lesbare Schrift, tiefe und übersichtliche Gliederung, Abbildungen, Hervorhebungen durch Fettdruck und Einrückungen.

Ein umfangreicher Anhang bietet eine Gesamtübersicht der Anhangsangaben und weist Formblätter aus.

Der praxisbezogene Kommentar wendet sich an ein breites Fachpublikum, insbesondere an Mitarbeitende im Rechnungswesen und Controlling bei Banken und bei Finanzdienstleistern, ferner an Interessierte in Prüfung und Beratung und schließlich können auch Studierende und Lehrende etc. von diesem Kommentar profitieren.

