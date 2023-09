Die Planungsfachkonferenz von Horváth hat sich als führende Plattform für den Informationsaustausch zu Planung und Forecasting in Deutschland etabliert. Die diesjährige Veranstaltung unter dem Motto "Disruptive Zeiten erfordern agile Planungsprozesse: Mit modernen Ansätzen und Tools den Wandel gestalten" findet am 7. Dezember in Köln statt.

Die Planungskonferenz findet zum 25. Mal statt. Sie gibt Fach- und Führungskräften sowie IT-Anwendungsexperten Einblicke in aktuelle Themen und Entwicklungen und bietet die Möglichkeit, sich praxisorientiert zu informieren, auszutauschen und das Netzwerk zu erweitern.

Themenschwerpunkte der Jubiläumskonferenz 2023. Sie

State-of-the-art Prozessdesign: u. a. agiles Forecasting und effektive Zielsetzung

Planungsmodelle und Inhalte sowie Nutzung von Automatisierung

Moderne Planungstools: Einsatzfelder, Stärken und Schwächen

Vorträge aus der Praxis

"Den Wandel gestalten — Planung in Zeiten digitaler Geschäftsmodelle"

Martina Thaler, Controllerin - Head of Performance Controlling Customer Services Siemens Healthineers AG

"Steuerung von IT Investitionen durch SPOT ON — Single Point of Truth"

Dr. Daniel Asbach, Vice President I Head of IT Finance, Transformation & Business Partnering, Fresenius Digital Technololgy GmbH

Stefan Mehlgarten, Senior Expert IT Finance, Transformation & Business Partnering, Fresenius Digital Technololgy GmbH

"LEAP — Anwenden von Beyond Budgeting Prinzipien in einem DAX-Konzern"

Ilja Döring, Head of Business Planning & Analysis, Merck KGaA

Kathrin Montry, Senior Principal Expert Controlling, Merck KGaA

"Digital Planning 2.0: Ein großer Schritt in die digitale Zukunft — Das Mondlandungsprojekt der Telekom Deutschland GmbH"

Susanne Neubauer, Product Owner Digital Planning, Deutsche Telekom

Patrick Prey, Manager - Financial Management, Detecon International GmbH

"Horváth: mit KI- & datengetriebenen Instrumenten besser entscheiden"

Dr. Matthias Emler, Head of Steering Lab, BI & Analytics, Competence Center Controlling & Finance, Horváth

Johannes Nawrath, Competence Center, Controlling & Finance, Horváth

"Flexible Topline-Planung unter Berücksichtigung von Kapazitätsengpässen"

Anja Scheu, Teamlead Operational, BASF SE

Jan Kaufmann, Solution Architect, Board

"Setting the pace with P.Hays"

Paul Kappe, Head of Finance Information Architecture, Hays AG

Marius Knierim, Head of Value Creation, Hays AG

"Always Ready to Race: Wie bei der KTM AG aus einem Zielbild ein integriertes Planungs- und Steuerungsinstrument wird"

Stefan Hagmair, Vice President Controlling, KTM AG

"Operational midterm plan — Von der Zielbilddiskussion zum effizienten Planungsprozess in SAC"

Björn Wunsch, Director Group Controlling & Reporting, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Impressionen von der Planungskonferenz 2022

Informationen

Termin: 7. Dezember 2023

Hotel Pullman Cologne, Köln

Helenenstraße 14

50667 Köln

Die Teilnahmegebühren betragen 990 EUR zzgl. Umsatzsteuer.

Die Anmeldung erfolgt über dieses Formular.

Veranstalter/Kontakt

Horváth & Partner GmbH

Rotebühlstraße 100

70178 Stuttgart

Caroline Gittus

Tel. +49 711 66919-2009

E-Mail: events@horvath-partners.com