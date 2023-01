"Time for Change!" lautete das Motto der 24. Planungsfachkonferenz von Horváth. Expertinnen und Experten aus sieben renommierten Unternehmen präsentierten in Düsseldorf neueste Weiterentwicklungen ihrer Planungs- und Forecast-Prozesse einschließlich zugehöriger moderner Tool-Unterstützung.

Am 1. Dezember 2022 fand zum 24. Mal die Planungsfachkonferenz von Horváth statt. Nachdem aufgrund der Corona-Restriktionen die Konferenz in den beiden Vorjahren nur als Online-Event durchgeführt werden konnte, war es jetzt wieder eine Präsenzveranstaltung – diesmal zur Abwechslung in Düsseldorf.

Das diesjährige Konferenzmotto "Time for Change! – Mit flexiblen Prozessen und modernen Planungsplattformen in VUCA-Zeiten steuern" adressierte direkt den Veränderungsbedarf bei den Steuerungsprozessen; ein Veränderungsbedarf, der in aktuellen Multikrisenzeiten den Großteil der Unternehmen betreffen dürfte. Was konnten die knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Praxisvorträgen mitnehmen?

Simulation als ein Kerninstrument bei Unsicherheit

Konzeptionell fand sich fast durchgehend das Thema "Simulation" bzw. "Simulationsmodell". Sei es bei VW Nutzfahrzeuge, sei es bei Evonik, sei es bei BioNTech … - alle setzen zunehmend auf simulationsfähige Planungsmodelle, mit denen verschiedene Szenarien effizient modelliert werden können. Die früher dafür genutzten Excelmodelle werden durch anspruchsvolle treiberbasierte Simulationsmodelle ersetzt, mit denen die Veränderung verschiedenster Parameter und die Wirkung verschiedener Maßnahmen berechnet werden können.

Professionelle Tool-Unterstützung als Muss

Technologische Basis für die Weiterentwicklung von Planung und Forecast bildet immer eine Planungsplattform, wobei hier verschiedene Tools in Frage kommen. Auf der Konferenz konnte man die Tools von Anaplan, Board, Jedox, One Logic, SAP (Analytics Cloud), Tagetik und Valsight erleben. Jedes Tool hat seine spezifischen Stärken und seine Berechtigung. SAP ist in Deutschland Marktführer und so konnte man SAP Analytics Cloud gleich in mehreren Vorträgen (Evonik, Miele, DB Schenker) sehen. Aber auch alle anderen genannten Tools finden sich in der Praxis und konnten in ihrer Anwendung überzeugen.

Change Management als Erfolgsfaktor

In allen Vorträgen wurde Change Management als ein zentraler oder sogar der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Umsetzung genannt. Und auch bei ausgiebigen Fragerunden im Anschluss an die Vorträge kam das Thema Veränderung immer wieder zur Sprache. Je nach individueller Situation setzten die Unternehmen unterschiedliche Ansätze ein (neben kommunikativen Maßnahmen z. B. Formen der "Co-Creation" bei der Anwendungsgestaltung). Deutlich wurde, dass die Erzielung von Veränderungsbereitschaft und Akzeptanz nicht nur ein Thema für Großkonzerne ist – Mittelständler wie Wanzl und Tank & Rast unterstrichen diesen Erfolgsfaktor gleichermaßen.

Die Konferenz dürfte wieder viele Unternehmen inspirieren, ihre Planungs- und Forecast-Systeme ebenfalls zu modernisieren. Die Vorträge haben gezeigt, dass dies kein einfaches, aber ein lohnendes Unterfangen ist! Auf der 25. Planungsfachkonferenz Anfang Dezember 2023 gibt es die Fortsetzung.

Die Vorträge werden in der nächsten Zeit hier in dieser Serie detailliert vorgestellt.