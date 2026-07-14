Forecast

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
KI_abstraktes Netzwerk Daten visualisiert
KI_abstraktes Netzwerk Daten visualisiert
KI-Transformation

Warum das Controlling jetzt zum Taktgeber werden kann

KI ist in deutschen Unternehmen kein Zukunftsthema mehr. Sie wird bereits operativ eingesetzt – auch im Finanz- und Rechnungswesen. Die Studie „Erfolgstreiber der KI-Transformation“ zeigt jedoch deutlich: Zwischen ersten Anwendungen und einer echten Transformation liegt ein weiter Weg. Entscheidend ist nicht, ob KI genutzt wird, sondern wie systematisch sie strategisch verankert, organisatorisch gesteuert und kulturell getragen wird.
Uta Anders bei CC 26
Uta Anders bei CC 26
Congress der Controller 2026

Kompass in unsicheren Zeiten: Neue Aufgaben des Controllings bei der Kapitalmarktkommunikation

Unsicherheit ist für Unternehmen inzwischen Teil des Alltags. Speziell für kapitalmarktorientierte Unternehmen ist das eine Herausforderung, da die Börse nichts mehr hasst als Unsicherheit. Uta Anders, CFO der Krones AG, zeigte, welche Bedeutung Kapitalmarktkommunikation in einem Umfeld gewinnt, das von geopolitischen Risiken, volatilen Märkten, Transformation und steigenden Erwartungen geprägt ist.
Umfrage Wissensmanagement
Umfrage Wissensmanagement
Teilnehmende gesucht:

Wie weit ist Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting?

Der Einsatz von Automatisierung und KI im Reporting und Forecasting nimmt zu, jedoch unterscheiden sich Unternehmen weiterhin deutlich hinsichtlich Datenbasis, Systemunterstützung, Automatisierungsgrad und Transparenz der Ergebnisse. Für die Studie „KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting“ sucht der Internationale Controller Verein (ICV) daher Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, die ihre Expertise weitergeben wollen.
Titelbild Maxones Beitrag
Titelbild Maxones Beitrag
Optimierung des Reportings

Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können

Moderne Reportingsysteme sind vorhanden — und trotzdem wartet das Controlling monatelang auf eine neue Kennzahl. Das ist kein Technologieproblem, sondern ein Organisationsproblem. Stefan Maxones zeigt, warum Reporting in den meisten Unternehmen keinen Product Owner hat. Dazu stellt er 5 Maßnahmen vor, mit denen Controller:innen dieses Defizit beseitigen können.
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Planungsfachkonferenz 2025

BI-Implementierung bei Georg Fischer: Von fragmentierter Planung zur integrierten Management-Suite

Mit dem bisherigen heterogenen Planungsportfolio beim Industriekonzern Georg Fischer waren konsistente Steuerungsimpulse nur bedingt möglich. Fabian Ipsa (Georg Fischer AG) und Dirk Böckmann (Virtivity GmbH) zeigten, wie eine leistungsfähige Steuerungsplattform mit Apollo realisiert wurde. Im Fokus stand der Aufbau integrierter, transparenter Planungs- und Steuerungsprozesse sowie die Sicherstellung einer hohen Akzeptanz im ganzen CFO-Bereich.
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Planungsfachkonferenz 2025

Strategische Planung bei Uniper: von Excel zu SAC

Strategische Planung bis 2050 – Wow! Bisher wurde dieser Prozess bei Uniper mit Excel realisiert. Um die typischen Probleme zu lösen, hat Uniper nun eine moderne SAC-Planungslösung eingeführt. Damit können bisher unterschiedliche Planungsansätze vereinheitlicht sowie mithilfe von Treibern flexibel Szenarien modelliert werden. Ruth Schilling und Daniel Sommer stellten das Vorgehen für das Segment „Greener Commodities“ vor.
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Planungsfachkonferenz 2025

Zielsetzung in der Konzernplanung optimieren: Wie DHL Excel durch eine BI-Lösung ersetzt

In ihrem Vortrag zeigten Martin Momberg, Petra Geschonke und Marco Wagner, wie die DHL-Group ihren Zielsetzungsprozess innerhalb der Konzernplanung erfolgreich digitalisiert und effizienter gestaltet hat. Unter dem Motto "Raus aus dem Excel, rein ins System" stand der Umstieg von manuellen Excel-Landschaften hin zu einer leistungsfähigen, modernen Planungsplattform in IBM Planning-Analytics im Mittelpunkt.
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025

Der "iPhone-Moment" im Controlling: KI als Turbo in Planung und Steuerung

Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Planung und Steuerung im Controlling? In seinem Vortrag inspirierte Dominik Klehr die Teilnehmenden, einen genaueren Blick auf den aktuellen „iPhone-Moment“ für das Controlling zu werfen: Denn die Ablösung etablierter Standards durch KI beschleunigt nicht nur bestehende Prozesse, sondern transformiert die Arbeitsweisen grundlegend.
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Planungsfachkonferenz 2025

KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?

Die 27. Planungsfachkonferenz von Horváth am 04. Dezember 2025 in Köln stieß erneut auf großes Interesse bei Fach- und Führungskräften aus Controlling, Finance, Strategie und IT. Unter dem Leitthema „KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?“ diskutierten rund 200 Teilnehmende, wie Künstliche Intelligenz die Unternehmensplanung bereits heute verändert – und wo aktuell noch ihre Grenzen liegen. 
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Planungsfachkonferenz 2022

Wie DB Schenker Qualität, Prozesse und Integration von Planung und Forecasting nachhaltig verbessert

Weltweit aktiv, 4 unterschiedliche Geschäftsfelder - Die Herausforderungen bei Planung und Forecasting bei DB Schenker liegen auf der Hand. Mit dem Projekt „Global Integrated Planning“ soll eine schlanke, schnelle und harmonisierte Planung auf allen Ebenen umgesetzt werden. Über Ergebnisse und Erkenntnisse berichten Dennis Kinski und Mohanad Sharaawy.
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin Ausgabe 02/2.022

Aktuelle Methoden und Tools für Planung und Forecast

Planung und Forecasting sind DAS grundlegende Thema, mit dem sich Controllerinnen und Controller Tag für Tag befassen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sich in der letzten Zeit nochmals gesteigert. Da kann es hilfreich sein, einmal einen Schritt zurückzutreten, das eigene Vorgehen zu hinterfragen, sich neue Anregungen zu holen und auch einmal neue Wege auszuprobieren. Dazu soll diese Ausgabe einen Beitrag leisten.
Business Driven Planning
Business Driven Planning
Planungsfachkonferenz 2020

Innovatives Business Driven Planning statt langwieriger, traditioneller Budgetierung

LANXESS hat seine Planungs- und Forecast-Prozesse einem radikalen Wandel unterzogen. Der bisherige, traditionelle Ansatz mit langwierigen Budgetierungs- und Forecast-Prozessen und umfassender Beteiligung der Organisation wurde durch einen zukunftsweisenden Ansatz auf Basis eines rollierenden Forecasts abgelöst. Der neue Ansatz ist durch hohe Automatisierung, Integration und Simulationsfunktionalitäten gekennzeichnet. 
Corona
Corona
Controller als Krisenmanager

Controller contra Coronavirus: Instrumente und Empfehlungen für effektive Gegensteuerung

Das Coronavirus zwingt Unternehmen und auch die Controller zu schnellen und trotzdem effektiven Reaktionen. Planungsexperte Michael Kappes von Horváth & Partners erklärt, welche Steuerungsinstrumente jetzt eingesetzt werden müssen und was ein gutes Controlling in Krisensituationen ausmacht. Die Krise wird dabei zur Nagelprobe für die Leistungsfähigkeit des Controllings.
artificial-intelligence - deep learning
artificial-intelligence - deep learning
Planungsfachkonferenz 2018

In 3 Schritten zur autonomen, digitalen Planung: integriert, automatisiert, KI-gestützt

Der Einsatz autonomer Systeme basiert auf dem kombinierten Einsatz von verschiedensten Technologien, beispielsweise aus dem Bereich der Sensorik und KI-gestützter Software. Auch für Planung und Forecasting bergen die Entwicklungen der letzten Jahre neue Potenziale. Genauigkeit und Verfügbarkeit der Forecast steigen – bei geringerem Aufwand. Für die Controller ergibt sich noch ein weiterer Vorteil.
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Haufe Shop: Marketing und Vertriebscontrolling
Marketing- und Vertriebscontrolling

Von Big Data über Pricing bis Social Media Controlling: in diesem Buch geben hochkarätige Autoren aktuelle Erfahrungen zu Themen wie Absatz- und Preisplanung, Kunden-DB-Rechnung und Incentivierung wider. Sie erklären auch die IT-Praxis wie z.B. den Einsatz von CRM-Systemen und Suchmaschinenoptimierung. So geht erfolgreiches Controlling für Marketing und Vertrieb!
Konzepte für die Zukunft: Planung und Forecasting neu gedacht
Planung und Forecasting neu gedacht

Dieses Buch zeigt, wie die Planung im Sinne eines New Planning auf die nächste Stufe gehoben wird, um Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es stellt Tools und Methoden vor, damit Planung agil, datengesteuert und nachhaltig bei der Entscheidungsfindung unterstützt.
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Vorbereitungsjahr 2026: Wie... / 4 Was Sie 2026 aufsetzen müssen
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Operatives Controlling zur ... / 3 Aufgaben des operativen Controllings in der Transformation
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