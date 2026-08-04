Controlling-Instrument

Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
Laptop Mann AI KI Künstliche Intelligenz
Laptop Mann AI KI Künstliche Intelligenz
Controllerpraxis

Schnell, schlau – aber nicht fehlerfrei

Im Gespräch diskutierten Florian Bliefert und Kristoffer Ditz die wachsende Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Controlling. Sie beleuchteten die Möglichkeiten und Grenzen von Tools wie ChatGPT und betonten, dass KI Prozesse beschleunigen und Analysen unterstützen kann. Auf der anderen Seite sollte man die Ergebnisse der Tools sorgfältig auf ihre Plausibilität hinterfragen, um sich vor Fehlern zu schützen. Ihr Fazit: Wer KI intelligent einsetzt, profitiert – wer sich blind darauf verlässt, riskiert Fehler.
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen

Controlling Grundlagen

Controlling bedeutet zielorientierte Unternehmenssteuerung und erfolgt nach dem Zyklus von Planung, Information, Konstrolle/Analyse und Steuerung. Controlling ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung und sollte als Philosophie unternehmensübergreifend und über alle Hierarchieebenen hinweg verankert sein. In diesem Top-Thema werden Aufgaben, Beruf sowie die wichtigsten Ausprägungen und Instrumente zum strategischen und operativen Controlling vorgestellt.
Green Controlling Preis der Péter-Horváth-Stiftung
Green Controlling Preis der Péter-Horváth-Stiftung
Stuttgarter Controlling & Management Forum 2017

Instrument zur Steuerung der CO2-Zielerreichnung bei Porsche erhält Green Controlling-Preis

Der Automobilindustrie wird nachgesagt, dass sie die Herausforderungen, aber auch Chancen der Nachhaltigkeit nicht rechtzeitig erkannt habe. Ein Controlling-Tool der Porsche AG zeigt, dass diese Behauptungen nicht allgemeingültig sind. Dank der Entwicklung eines Instrumentes für die betriebswirtschaftliche Steuerung ihrer CO2-Zielerreichung wurde Porsche mit dem Green Controlling-Preis ausgezeichnet.
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Haufe Shop: Unternehmensführung mit Advanced Analytics
Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics

Wie können Sie mit Advanced-Analytics-Verfahren Aussagen und Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen? Das Buch zeigt, wie Sie durch die Wahl der richtigen Instrumente den Unternehmenserfolg nachhaltig verbessern.
Haufe Shop: Digitales Controlling
Digitales Controlling

In der heutigen Zeit ist fundiertes Wissen im digitalen Controlling unerlässlich. Dieses Buch bietet einen umfassenden und praxisnahen Einblick in die effektive Nutzung der Digitalisierung im Controlling – von Business Intelligence und Cloud-Computing bis zu generativer Künstlicher Intelligenz. 
Sichern Sie sich die Interpretationshoheit : Tricks für Controller
Tricks für Controller

Wer weiß, wie man mit Zahlen umgeht und sie geschickt darstellt, entscheidet im Unternehmen mit. Das Buch zeigt Ihnen Tricks und Manipulationstechniken, mit denen Sie objektiven Zahlen eine spezifische Aussagekraft geben können. So präsentieren Sie Berichte abhängig von der Zielgruppe und kommunizieren die Botschaften, die Ihnen wichtig sind.
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