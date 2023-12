Mit fortschrittlichen Planungsinstrumenten das Controlling wirksam positionieren

Die 25. Planungsfachkonferenz von Horváth fand unter dem Motto "Disruptive Zeiten erfordern agile Planungsprozesse" statt. Rund 200 Planungsinteressierte hatten dabei Gelegenheit, in neun Vorträgen zu neuesten Ansätzen und Tools Impulse für ihre eigene Arbeit mitzunehmen.

Am 7. Dezember 2023 fand in Köln die 25. Horváth Planungsfachkonferenz statt. Es waren unterschiedliche Aspekte, die die referierenden Unternehmensvertreter in den Fokus ihrer Vorträge stellten. Entsprechend vielfältig war das Programm – inklusive verschiedener Tool-Optionen und Automatisierungsmöglichkeiten. Mit vier Fragen können wesentliche Inhalte zusammengefasst werden:

Wie schafft man es, mit fortschrittlichen Planungsinstrumenten das Controlling im Unternehmen wirksamer zu positionieren?

Sowohl im Vortrag von Siemens Healthineers als auch im Vortrag von HAYS wurde gezeigt, wie durch den Einsatz fortschrittlicher Planungsinstrumente das Controlling neu positioniert werden kann. Siemens Healthineers setzt dabei auf Treibermodelle und Szenarienmodellierung in Kombination mit dem Tool Valsight.

HAYS kombiniert moderne Forecast-Prozesse mit unternehmensweiter Simulation, unterstützt durch ein hochmodernes Tool auf IBM-Basis. Beiden gelingt dadurch eine stark inhaltliche und geschäftsnahe Ausrichtung des Controllings – eine wesentliche Voraussetzung für jeden Business Partner!

Wie sieht eine moderne funktional integrierte Planung aus?

BASF Care Chemicals demonstrierte eine konzeptionell anspruchsvolle Lösung dafür, wie eine flexible Top-Line Planung, unter Berücksichtigung komplexer Kapazitätsengpässe, als Grundlage für die geschäftsbereichsweite Planung fungieren kann. Illustriert wurde das Ganze durch verständliche Analogien und ein Video der zugehörigen Steuerungsplattform von BOARD.

Bei KTM, dem österreichischen Zweiradhersteller, entsteht eine prozessual und funktional integrierte Planungsplattform mit SAP Analytics Cloud als Kern. Viele Unternehmen dürften in den kommenden Jahren eine ähnliche Richtung einschlagen.

Was sind Prozesse in einem Beyond Budgeting Ansatz im Vergleich zu den Prozessen moderner Budgetierungs-Ansätze?

Der DAX-Konzern Merck hat seinen Steuerungsansatz komplett neu ausgerichtet und kombiniert jetzt im Wesentlichen eine strategische Mittelfristplanung mit einer sehr kompakten Zielsetzung und einem Rolling Forecast – auf eine operative Planung bzw. Budgetierung wird verzichtet.

Die mittelständische Dr. Schwabe-Gruppe wiederum hat ihre Planungsprozesse konsequent Top-Down ausgerichtet – mit dem Budget als detaillierten Plan, um die Ambition des ersten Jahres zu erreichen. Hier gilt klar: Es gibt kein "One size fits all" – jedes Unternehmen muss den für sich passenden Ansatz finden.

Wie kommt man zu stark automatisierten und digitalisierten Planungsprozessen?

Die Deutsche Telekom automatisiert und digitalisiert schrittweise verschiedene Planungs- und Forecastprozesse. Mit einer integrierten Planungsplattform (auf der Basis von JEDOX) sollen insbesondere die Zusammenarbeit verbessert und die Prozesse beschleunigt werden. Dabei werden nach und nach verschiedene Use Cases umgesetzt und die Anzahl der Plattform-Nutzer schrittweise erhöht.

Auch Fresenius Digital, der IT-Dienstleister der Fresenius-Gruppe, hat sich von seinem Excel-Chaos in der Planung verabschiedet und mithilfe von SAP Analytics Cloud eine moderne, integrierte und automatisierte Planung umgesetzt. Mit diesem "Single Point of Truth" konnten sie einen vielfachen Mehrwert erzeugen. Wo die Reise in puncto Digitalisierung weiter hingehen kann, zeigte der Vortrag zweier Data-Science-Berater von Horváth, die an einem Beispiel die Kombination von Predictive Analytics mit Generative AI demonstrierten.

Viele neue Impulse zur Modernisierung der Planung

Schon dieser kompakte Überblick dürfte die Vielfalt der Impulse erahnen lassen, die die Konferenzteilnehmer inspiriert haben. Die Vorträge zeigten, was in der Praxis möglich ist, wenn Unternehmen solche Weiterentwicklungen geschickt angehen. Klar wurde auch, dass hinter jedem der Vorhaben ein beträchtlicher Aufwand steht. Hierzu wurden Lessons Learned mit dem Auditorium geteilt, u.a. auch, welche Erfahrungen die präsentierenden Unternehmen auf dem Weg gemacht haben.

Die Vorträge werden in der nächsten Zeit hier in dieser Serie detaillierter vorgestellt.

