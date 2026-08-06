Einkauf

Frau beim Einkauf mit Korb
Frau beim Einkauf mit Korb
Entlastung für die Finanzbuchhaltung

Dezentraler Einkauf, zentrale Budgethoheit: Finanzsteuerung neu gedacht

Der indirekte Einkauf ist in vielen Unternehmen eine Blackbox: unorganisiert, unkontrolliert, intransparent. Leidtragende ist insbesondere die Finanzbuchhaltung, die durch die Abstimmung von Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen unnötig beschäftigt wird. In diesem Gastbeitrag beschreibt Bettina Fischer die Herausforderung und gibt Empfehlungen zu Organisation, Prozessoptimierung und Systemen, um Effizienz und Transparenz beim indirekten Einkauf zu erreichen.
Klimaschutz in Lieferketten
Klimaschutz in Lieferketten

Zollchaos: Aufgaben im Rechnungswesen

Das chaotische Handeln einiger politischer Akteure hat zu großen Veränderungen und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft geführt. Vor allem die neuen Zölle im Wirtschaftsverkehr mit den USA belasten die Unternehmen in Deutschland. Die Globalisierung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass nicht nur internationale Konzerne von den neuen Kosten und Behinderungen betroffen sind, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Vor allem Einkauf und Vertrieb müssen reagieren, alle Unternehmensbereiche sind involviert, besonders das Rechnungswesen.
Container Logistik
Container Logistik
Sustainable Procurement

Die Zukunft der Lieferketten: Nachhaltigkeit als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren in Einklang zu bringen, während sie gleichzeitig den Anforderungen einer sich wandelnden Marktlandschaft gerecht werden müssen. Entdecken Sie, wie strategische Beschaffung nicht nur Risiken minimiert, sondern auch Chancen für Innovation und langfristigen Erfolg eröffnet.
Junge Erwachsene Mitarbeiterin die im Supermarkt Waren einräumt
Junge Erwachsene Mitarbeiterin die im Supermarkt Waren einräumt
BFH Kommentierung

Supermarkt-Rabattmodell "Mitgliedschaft" unterliegt umsatzsteuerrechtlich dem Regelsteuersatz

Die entgeltliche Einräumung des Rechts zum betragsmäßig nicht begrenzten verbilligten Warenbezug in Form einer "Mitgliedschaft" stellt eine selbständige steuerbare Leistung und nicht eine Nebenleistung oder einen Zwischenschritt zum Warenkauf dar. Die Einräumung dieser Rabattberechtigung unterliegt vollumfänglich dem Regelsteuersatz, wenn die Waren des Warensortiments sowohl dem Regelsteuersatz als auch dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.
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Haufe Shop: Einkaufsrecht in der Praxis
Einkaufsrecht in der Praxis

Sicher agieren im Einkauf! Das Buch vereint juristisches Wissen mit Praxisanforderungen und bietet einen Überblick über Rechtsfragen im Beschaffungsprozess – von Verträgen bis Datenschutz. Mit Checklisten, Vorlagen und Praxisbeispielen.
Haufe Shop: Einkaufscontrolling
Einkaufscontrolling

Controlling-Experten zeigen an Beispielen Grundsätze und Konzepte zur Optimierung von Einkauf und Lieferantenmanagement auf, damit Sie sowohl Kosten- und Nutzenpotenziale als auch Chancen und Risiken frühzeitig erkennen und aktiv steuern.
Praxishandbuch für den Mittelstand: Technischer Einkauf
Technischer Einkauf

Mit niedrigen Einkaufskosten und Versorgungssicherheit können Einkäufer:innen für das Unternehmen signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt das Buch die komplette Prozesskette der Beschaffung und mögliche Verbesserungspotenziale auf.
Fachbeiträge & Kommentare
Elektronische Dienstleistun... / 2.1 Der Begriff der "elektronisch erbrachten Dienstleistung"
Beitrag
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 2.1 Begünstigtes Objekt und begünstigter Erhaltungsaufwand
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 1.3 Systematische Zusammenhänge und Konkurrenzfragen
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.4.2 Begriff der Berufsausbildung – Berufsfortbildung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.4.3.1 Allgemeines
Kommentar
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