Beschaffung: Sustainable Procurement Pledge

Am 21.3.2023 findet der zweite „World Sustainable Procurement Day“ statt. Organisiert wird er von der Initiative Sustainable Procurement Pledge (SPP), einer globalen Nachhaltigkeitsinitiative für Einkäufer. Die Veranstaltung soll sofort umsetzbare Praxiserfahrungen der nachhaltigen Beschaffung vermitteln. Auf der Agenda stehen über 20 Online-Veranstaltungen.

2019 entstand die Idee, eine weltweite Grass-Roots-Initiative für Beschaffungsfachleute ins Leben zu rufen. Thomas Udesen (Bayer) und Bertrand Conquéret (Henkel) als Co-Founder waren sich der enormen Einflussmöglichkeiten des Einkaufs auf Nachhaltigkeitsaspekte bewusst und entwickelten die Initiative Sustainable Procurement Pledge (SPP) als eine globale Nachhaltigkeitsinitiative für Einkäufer.

Nachhaltigkeit im Einkauf: hohe Einflusskraft

Die Bedeutung des Einkaufs in Hinblick auf die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens nimmt deutlich zu. Regierungen auf der ganzen Welt investieren jährlich mehr als 13 Billionen US-Dollar in Verträge über Waren, Dienstleistungen und öffentliche Arbeiten und die 9.000 Mitgliedsunternehmen im Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME e.V.) repräsentieren ein Beschaffungsvolumen von 1,25 Billionen EUR. Diese Zahlen verdeutlichen, wie viel Einflusskraft der Einkauf hat.

Nachhaltige Beschaffung: Idee des Sustainable Procurement Pledge (SPP)

SPP sieht das Beschaffungswesen weltweit als große Chance. Die Wirkung, die durch einen nachhaltigen Einkauf erzielt werden kann, führt nicht nur zu einem Mehrwert für die jeweiligen Arbeitgeber und Umfelder, sondern auch zur positiven Weiterentwicklung der Lieferketten.

Nachhaltige Beschaffung: Ziele des Sustainable Procurement Pledge (SPP)

Die Aktivitäten des SPP konzentrieren sich auf die Menschen, die im Einkauf arbeiten, diejenigen, die in Gesprächen und Verhandlungen mit Lieferanten und Supply Chain Partnern zusammentreffen und genau dann die Möglichkeit haben, Nachhaltigkeitsthemen anzusprechen und zu diskutieren. Ein Kerngedanke bei SPP ist: Impact starts with “I”. Jeder einzelne hat die Möglichkeit, etwas zu verändern und einen Wertbeitrag für Mensch und Umwelt zu leisten. Am Anfang stehen häufig diese Fragen: Wie kann ich etwas verändern? Wo fange ich an? Worauf muss ich achten? Und was kann ich besser machen?

Aufbau von Wissen und Unterstützungsmöglichkeiten für den Einkauf

SPP hat zwei wesentliche Wirkungsstränge definiert:

Der erste richtet sich an den Aufbau von Wissen und die Befähigung, Nachhaltigkeit in Einkaufsentscheidungen einzubeziehen ( „Empower and Equip” ).

). Im zweiten Wirkungsstrang geht es um die Führungsaufgaben und den Anspruch, die mit dem Wandel einhergehen („Leadership”).

Im Bereich „Empower & Equip” bietet SPP Ressourcen zur Vermittlung von Skills, Wissen und Tools an, um Veränderungen voranzutreiben. Es gibt eine Vielzahl an wertvollen Informationen, Whitepaper, Guidelines, Best Practice-Beispielen, Lernangeboten und Videos, die dabei unterstützen, Wissen in bestimmten Themenbereichen aufzubauen.

Im Leadership-Bereich geht es vor allem um die Ermutigung, den Wandel anzustoßen und voranzutreiben. Führung hat in diesem Sinne keine hierarchische Dimension, sondern einen Anspruch an die Person, Dinge verändern zu wollen. Wie in jedem Change-Prozess lässt sich das nur im Zusammenspiel von Top-Down- und Bottom-Up-Bewegung bewerkstelligen. Hierzu bedarf es der richtigen Haltung, der richtigen Stoßrichtung und der richtigen Botschaften.

„Stammtisch für Beschaffungsprofis“: SPP Chapter Germany

In Deutschland gibt es bereits viele Akteure, die sich für eine nachhaltig orientierte Wirtschaft und für die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) engagieren. Initiativen zur nachhaltigen Beschaffung sind jedoch rar.

Thoma Heine, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung und Peter Köhne, Chief Procurement Officer bei Steira haben als Co-Chairs SPP Chapter Germany die Verantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung von SPP in Deutschland übernommen. SPP Germany ist die Verkörperung eines „Stammtischs für Beschaffungsprofis“. Es geht um gegenseitige Unterstützung, um Austausch von Wissen und guten Praxisbeispielen und um Inspirationen, die es ermöglichen voneinander und miteinander zu lernen, um den Wandel voranzutreiben.

World Sustainable Procurement Day

Am 21.3.2023 findet der zweite „World Sustainable Procurement Day“ statt. Organisiert wird er von Beschaffungsverantwortlichen für Beschaffungsverantwortliche. Das Ziel ist die Vermittlung von Praxiserfahrungen der nachhaltigen Beschaffung, die sofort umgesetzt werden können. Auf der Agenda stehen über 20 verschiedene Online-Veranstaltungen. Die Teilnehmenden dieser Veranstaltungen sollen inspiriert und mit Wissen ausgestattet werden, etwa hinsichtlich Best Practice-Erfahrungen und praktischen Lösungen für die Probleme, mit denen die Beschaffungsverantwortlichen täglich konfrontiert sind. Das SPP Chapter Germany wird etwa zum Thema „Nachhaltige Beschaffung in Zeiten des Klimawandels - Wie kann die Beschaffung den Product Carbon Footprint als Chance nutzen, um zur CO2-Reduzierung beizutragen?“ referieren. Robert Kreische (Dr.-Schnell GmbH) und Alessandro Pistillo (Direktor bei BASF und Repräsentant von Together for Sustainability) stellen ihre Erfahrungen vor, geben Tipps und zeigen Informationsquellen auf.

