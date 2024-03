Rückblick VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag 2024

Bild: Tilman AB, CC0, via Wikimedia Commons Der VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag fand auch dieses Jahr im Gebäude der IHK Frankfurt statt.

Am 14. März 2024 fand der VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag in Frankfurt statt. Themen waren unter anderem die neue EU-Ökodesign-Verordnung und Nachhaltigkeitsaspekte in Lieferketten. Prof. Dr. Estelle Herlyn betonte, es werde angesichts der Klimakrise aber auch in Bezug auf eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung im globalen Süden immer dringlicher, auf einer globalen Ebene ins Handeln zu kommen.