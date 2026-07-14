Umweltmanagement

Kunststoffverpackungen
Kunststoffverpackungen
Mehrweg und die deutsche Rolle

PPWR: Warum aus einem politischen Signal noch kein funktionierendes System wird

Die europäische Verpackungsverordnung (PPWR) hat sich ambitionierte Ziele in den Bereichen Abfallvermeidung, Recyclingfähigkeit und Ausbau von Mehrwegsystemen gesetzt. Ob diese Ziele tatsächlich Wirkung entfalten, entscheidet sich jedoch maßgeblich auf nationaler Ebene. Die nationale Umsetzung in Deutschland bleibt hinter ambitionierteren Ansätzen zurück, meint Christine Mengelée.
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz „Exportinitiative Umweltschutz“

Deutsche GreenTech-Branche als Partner des globalen Umweltschutzes

Weltweit wächst der Bedarf an nachhaltigen Lösungen - deutsche Umwelttechnologien sind dabei ein wichtiger Baustein. Die „Exportinitiative Umweltschutz“ des Bundesumweltministeriums unterstützt Unternehmen aus dem deutschen GreenTech-Mittelstand auf ihrem Weg in internationale Märkte. Auf ihrer Jahrestagung thematisierte die Initiative die angespannte weltpolitische Lage und den steigenden Wettbewerbsdruck.
IHK Frankfurt
IHK Frankfurt
VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag 2024

„Disclore ist kein Selbstzweck, sondern sollte zu Handlung führen“

Am 14. März 2024 fand der VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag in Frankfurt statt. Themen waren unter anderem die neue EU-Ökodesign-Verordnung und Nachhaltigkeitsaspekte in Lieferketten. Prof. Dr. Estelle Herlyn betonte, es werde angesichts der Klimakrise aber auch in Bezug auf eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung im globalen Süden immer dringlicher, auf einer globalen Ebene ins Handeln zu kommen.
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Nachhaltige Unternehmensführung

Die Rolle des Umweltbeauftragten im Unternehmen

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung im Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen jeglicher Größenordnung und Branche spürbar zugenommen. Die Corporate Sustainability Reporting Direktive (CSRD) bildet hierbei einen bedeutenden Schritt, indem sie Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Ab dem 1. Januar 2024 betrifft diese Verpflichtung zunächst Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten. Dieser Kreis wird in den nächsten Jahren sukzessive erweitert. Die Rolle des Umweltschutzes und des Umweltbeauftragten in Unternehmen gewinnt damit an Bedeutung.
Bluehende Rapsfelder, Strasse, Saechsische Schweiz, Sachsen
Bluehende Rapsfelder, Strasse, Saechsische Schweiz, Sachsen
Preisgekrönter Umweltschutz

Umweltschutz ist keine Frage des Geldes, sondern der Einstellung

Dass eine Umweltstation einen Umweltpreis bekommt, ist auf den ersten Blick nicht verwunderlich. Wenn sie diesen allerdings für den Umweltschutz im Büro erhält, scheint es sich wirklich um ein nachhaltiges und ganzheitliches Konzept zu handeln. Die Haufe-Arbeitsschutz-Redaktion sprach mit Geschäftsführerin Ulrike Schaefer von der Umweltstation Lias-Grube über die preiswürdigen Ideen für einen umweltfreundlichen Büroalltag.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Energiemanagement-Grundlage... / 3 Vom Energiemanagement zum Klimamanagement
Beitrag
LkSG: Grundsatzerklärung / 3.1 Vorbereiten, Bestand analysieren und als Ausgangspunkt nutzen
Beitrag
§ 8 ESRS E3 – Wasser- und M... / 2.1.1 Angabepflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 IRO-1
Beitrag
§ 4 ESRS 2 – Allgemeine Ang... / 2.2 ESRS 2 BP-2 – Angaben im Zusammenhang mit konkreten Umständen
Beitrag
§ 7 ESRS E2 – Umweltverschm... / 2.2.1 ESRS E2-1 – Konzepte im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Umweltschutz Nachhaltigkeitsmanagement Nachhaltigkeit Energiemanagement Klimaschutz Ökologie Nachhaltigkeitsberichterstattung REACH Veranstaltung CSRD Lieferkette Unternehmensführung Energie Ökostrom Compliance Strom Büro Energieversorgung Gefahrstoff Bildschirmarbeitsplatz Abfallmanagement Erneuerbare Energien Green Tech Unternehmen Risikomanagement CSR