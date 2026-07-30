Themenseite

Corporate Social Responsibility (CSR)

Person hält grünes Modellhaus auf der Hand
Bild: Corbis

Corporate Social Responsibility (CSR) beschreibt die freiwillige Verantwortung von Unternehmen für die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihres Handelns. CSR geht dabei über gesetzliche Anforderungen hinaus und ist ein zentraler Bestandteil moderner, nachhaltiger Unternehmensführung. 

Auf den Haufe-Portalen Sustainability, Finance und Recht finden Sie fundierte Inhalte zu den strategischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekten von CSR – von der Integration in Unternehmensstrategie und Governance über die Rolle von ESG-Kriterien bis hin zu praktischen Umsetzungshilfen für den Unternehmensalltag.

Weitere Hintergründe zur Corporate Social Responsibility (CSR) finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

CSR auf dem Portal Sustainability

Auswirkungen auf nachhaltige Unternehmensführung

CSR stellt Unternehmen vor die Aufgabe, gesellschaftliche Verantwortung systematisch in Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategien zu integrieren. Haufe Sustainability bietet hierzu zahlreiche Artikel und Analysen, die zeigen, wie CSR als strategischer Bestandteil moderner Unternehmensführung verankert werden kann.
Im Fokus stehen dabei Themen wie die Integration sozialer, ökologischer und ethischer Aspekte in die Unternehmensstrategie, die Förderung verantwortungsvollen Handelns gegenüber Mitarbeitenden, Gesellschaft und Umwelt sowie die langfristige Stärkung von Reputation und Wettbewerbsfähigkeit durch glaubwürdige CSR-Maßnahmen.

Unternehmerische Verantwortung und CSR: Ansätze und Umsetzung

Ein zentraler Bestandteil von CSR ist die freiwillige Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung über gesetzliche Anforderungen hinaus. Unternehmen setzen CSR-Maßnahmen unter anderem in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltige Wertschöpfung um. Haufe Sustainability liefert hierzu praxisnahe Inhalte, Leitfäden und Best Practices, die Unternehmen bei der strategischen Planung und operativen Umsetzung von CSR unterstützen.

CSR auf dem Portal Finance

Auf dem Haufe Portal Finance wird Corporate Social Responsibility (CSR) im Zusammenhang mit Unternehmenssteuerung, Corporate Governance und wirtschaftlichen Fragestellungen behandelt. Der Fokus liegt dabei auf der Einordnung von CSR als Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung und auf den ökonomischen Auswirkungen gesellschaftlicher Verantwortung.
 

CSR und Corporate Governance

CSR steht in engem Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Corporate-Governance-Strukturen. Beiträge auf Haufe Finance beleuchten, wie gesellschaftliche und ökologische Verantwortung in unternehmerische Entscheidungsprozesse eingebunden werden kann und welche Rolle Führungsgremien bei der strategischen Verankerung von CSR spielen. Dabei wird CSR nicht als isoliertes Thema betrachtet, sondern als Teil einer ganzheitlichen Unternehmenssteuerung.

Wirtschaftliche und finanzielle Implikationen von CSR

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den wirtschaftlichen Auswirkungen von CSR. Haufe Finance thematisiert unter anderem, wie sich CSR-Maßnahmen auf Kostenstrukturen, Investitionsentscheidungen, Reputation und langfristige Wertschöpfung auswirken können. Zudem werden Bezüge zu Transparenz- und Berichterstattungsanforderungen hergestellt und eingeordnet, welche Bedeutung CSR für Controlling und Managemententscheidungen haben kann.
Insgesamt bietet das Portal eine finanzielle Perspektive auf CSR, die Unternehmen dabei hilft, gesellschaftliche Verantwortung im Kontext von Wirtschaftlichkeit, Steuerung und Governance einzuordnen.

CSR auf dem Portal Recht

Das Haufe Portal Recht behandelt Corporate Social Responsibility (CSR) aus einer rechtlichen Perspektive und ordnet CSR im bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Rahmen ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche rechtliche Bedeutung CSR als freiwillige unternehmerische Verantwortung hat und wo Überschneidungen mit verbindlichen rechtlichen Anforderungen bestehen.

Rechtliche Einordnung von CSR

Beiträge auf Haufe Recht geben einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die für CSR relevant sind, und zeigen auf, wie CSR im Verhältnis zu gesetzlichen Pflichten zu verstehen ist. Dabei wird insbesondere die Abgrenzung zwischen freiwilligem Engagement und rechtlich verpflichtenden Vorgaben thematisiert.

CSR, Compliance und Haftungsfragen

Darüber hinaus beleuchtet das Portal die Bedeutung von CSR für Compliance-Strukturen und Corporate Governance. Thematisiert werden mögliche rechtliche Risiken und Haftungsfragen, die sich aus CSR-bezogenen Aussagen, Strategien oder Maßnahmen ergeben können. Haufe Recht ordnet ein, in welchen Bereichen CSR rechtliche Relevanz entfaltet und welche Anforderungen sich für eine rechtssichere Ausgestaltung unternehmerischer Verantwortung ergeben. Damit bietet das Portal eine juristische Orientierung für Unternehmen, die CSR einordnen und rechtliche Aspekte bei der Umsetzung berücksichtigen möchten.

 

Frau Pflanzen Glühbirne Natur Innovation
Frau Pflanzen Glühbirne Natur Innovation
Praxisratgeber nachhaltige Innovationsstrategien

Teil 3: Ausbreitung von Nachhaltigkeitsinnovationen bei heterogenen Segmenten

Innovationen breiten sich nicht bruchlos im Markt und der Gesellschaft aus, sondern werden auf der Nachfrageseite unterschiedlich aufgenommen. Dies gilt umso mehr für CSR-Innovationen und nachhaltige Produkte, da diese mehr als nur praktischen Nutzen bieten. Sie appellieren an Werte und Einstellungen und kommen auch denen zugute, die nicht unmittelbar konsumieren – zum Beispiel zukünftige Generationen.
Pflanze wächst in Spardose
Pflanze wächst in Spardose

CSRD – Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU erweitert das Verständnis des Begriffs CSR auf die neue Bedeutung Corporate Sustainability Reporting erweitert. Welche Änderungen durch die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Unternehmen zukommen, lesen Sie in unserem Top-Thema.
Vielfalt Tetris Diversity
Vielfalt Tetris Diversity
Corporate Political Responsibility (CPR)

Corporate Political Responsibility: Die Verantwortung von Unternehmen in der politischen Arena

Corporate Political Responsibility (CPR) nimmt zunehmend Raum in der Debatte um unternehmerische Verantwortung ein. In diesem Gastbeitrag beleuchtet Dr. Katharina Reuter die Rolle von Unternehmen in der politischen Arena und zeigt, warum CPR von entscheidender Bedeutung ist. Katharina Reuter ist in ihrem Engagement für CPR inspiriert von der Gründungsidee des BNW.
Voelkel Apfelbäume
Voelkel Apfelbäume

Gemeinwohl-Ökonomie

Die Gemeinwohl-Ökonomie definiert den positiven Einfluss auf das Gemeinwohl als Unternehmenszweck. In diesem Top-Thema erfahren Sie, was hinter diesem Modell für ethisch verantwortungsvolles Wirtschaften steckt und wie eine Gemeinwohl-Bilanzierung abläuft. Außerdem finden Sie ein Praxisbeispiel für ein „Gemeinwohl-Unternehmen“.
Sprechblase grün
Sprechblase grün
Nachhaltigkeit als Innovationstreiber

Konflikte eines strategischen CSR-Marketings

An Unternehmen werden oft Forderungen herangetragen, sich über die Gewinninteressen hinaus auch um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Gesellschaft und Umwelt zu kümmern. Oft bleibt es dann jedoch bei Lippenbekenntnissen beziehungsweise halbherzigem Greenwashing. Das ist schade, denn richtig umgesetzt kann CSR ein Innovationstreiber sein, mit dem ein besseres Verständnis von Markt- und Gesellschaftsbedürfnissen möglich wird.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Zur Notwendigkeit von Nachh... / Literaturtipps
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 1 Einführung
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.4.1 Erstellung durch den Vorstand
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.4.2 Prüfung durch den Aufsichtsrat
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 4.1.2 Nachhaltigkeitsexpertise
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsmanagement Nachhaltigkeitsberichterstattung ESG (Environmental Social Governance) Innovation Innovationsmanagement Award Digitalisierung Employer Branding Mitarbeiterbindung Kongress Weiterbildung Berichterstattung Nachhaltigkeitscontrolling Green HR Lagebericht Klimaschutz Gemeinnützigkeit Unternehmensstrategie PERSONALquarterly IT Strategie CSRD Künstliche Intelligenz (KI) ESRS Personalentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement Spende Controller Arbeitgeber