11.10.2016 | News "CSR Jobs Award 2016"

Zehn Freikarten für Verleihung des CSR-Jobs-Award

Bild: Ulrike Müller-Herbig

Mit einem Festakt, Fashion-Show und Musik von Lillo Scrimali und Soul-Sänger Fetsum werden am 24. November die Gewinner des CSR-Jobs-Awards in Köln bekanntgegeben. Personalmagazin-Leser können per Mail an der Auslosung von zehn Freikarten (fünf mal zwei Karten) an der Veranstaltung teilnehmen.mehr