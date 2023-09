Klimastreik: Entrepreneurs for Future rufen Unternehmen auf

Bild: Pixabay/Dominic Wunderlich Die "Entrepreneurs for Future" fordern beim bundesweiten Klimastreik eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik.

Zahlreiche Unternehmen beteiligen sich am Klimastreik am 15. September. Die Initiative Entrepreneurs for Future hat bundesweit dazu aufgerufen, sich an die Seite der Seite der Fridays for Future zu stellen. Engagierte Unternehmerinnen und Unternehmen gehen unter anderem in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Wiesbaden auf die Straße.