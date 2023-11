Projektabschluss: „Die Zukunft von Awards. Neugedacht“

Im Rahmen des Projekts „Business-Awards als Instrument zur Steuerung der Nachhaltigkeitstransformation“ untersuchten die Universität Hohenheim und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), welche Wirkung CSR-Awards entfalten können. Der Arbeitskreis lädt Forschung und Praxis zur Teilnahme an der Projektabschlussveranstaltung am 15.11.2023 ein.

Die Herausforderungen einer sozial-ökologischen Transformation sind groß und das Thema gefühlt in aller Munde. Noch ist viel zu leisten. Alle Mittel scheinen wichtig, um voranzukommen.

Welche Kraft Prämierungen, sogenannte Awards, dafür haben und ob diese überhaupt zur Nachhaltigkeitstransformation beitragen können, haben das Forschungsteam des AK BEST („Business Excellence and Sustainability Transformation“), Universität Hohenheim, in einer Doppelstudie 2023 unter Unternehmen und Vergabeinstitutionen deutschlandweit erfasst. Mehrere Verbände und Netzwerke haben die Verteilung der Umfrage unterstützt.

Online-Veranstaltung mit Sprecher:innen aus Wirtschaft und Politik

Alle Interessierten an Nachhaltigkeit und der Awardwelt sind am Freitag, den 15. Dezember 2023, 10.00 – 12.30 Uhr eingeladen, an der Online-Veranstaltung „Die Zukunft von Awards. Neugedacht“ teilzunehmen.

Die Online-Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig.

Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Unter Leitung einer erfahrenen Moderation wird die Zukunft von Awards „neugedacht“ in den Blick genommen. Die Ergebnisse der Awardforschung präsentieren das Forschungsteam der Universität Hohenheim zum Abschluss des Projekts „SIEGER“. Über ihre Erfahrungen mit Awards berichten Vergabeinstitutionen und Unternehmen. Die Gäste sind Sophia Hatzelmann, Geschäftsführerin ahc GmbH, Jens Jäger, Geschäftsführung dena (Energy efficiency award), Barbara Metz, Geschäftsführung Deutsche Umwelthilfe (Negativaward Goldener Geier), Stefan Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender Deutscher Nachhaltigkeitspreis.

Veranstalterin des Nachhaltigkeitsdialogs ist der AK BEST, Leitung Dr. Beate Gebhardt, an der Universität Hohenheim. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt „SIEGER – Business-Awards als Instrument zur Steuerung der Nachhaltigkeitstransformation. Ansätze für Qualitätssicherung und Schärfung der strategischen Weiterentwicklung“.