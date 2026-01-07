Eckey übernimmt Geschäftsführung

Wechsel an der Spitze des Klimaschutz-Unternehmen e. V.

News 07.01.2026 | 12:20 Uhr
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
Geschäftsführung Klimaschutz-Unternehmen e. V.
Bild: Klimaschutz-Unternehmen e. V. Der scheidende Geschäftsführer Philipp Andree (links) und Jörg Schmidt (rechts) übergeben den Staffelstab an Julia Eckey.

Zum 1. Januar 2026 hat Julia Eckey die Geschäftsführung des Klimaschutz-Unternehmen e. V. übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Philipp Andree an, der den Verband viereinhalb Jahre lang leitete und nun zu einem Energie- und Entsorgungsunternehmen wechselt.

Erfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik

Eckey bringt umfassende Erfahrung aus Wirtschaft, Politik und Verbandsarbeit mit. Zu ihren beruflichen Stationen zählen die Wirtschaftsvereinigung der Grünen, die Stiftung KlimaWirtschaft und die Strategieberatung Joschka Fischer & Company. Ihre Laufbahn begann sie bei der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, wo sie über ein Jahrzehnt in leitenden Positionen tätig war.

Jörg Schmidt, der Vorstandsvorsitzende des Verbands, begrüßt die neue Geschäftsführerin mit großen Erwartungen: „Mit ihrer strategischen Kompetenz und Leidenschaft für Nachhaltigkeit ist sie die ideale Besetzung, um die Vorreiterrolle unserer Mitglieder weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir den Klimaschutz in der Wirtschaft kraftvoll vorantreiben.“

Dank an Eckeys Vorgänger Philipp Andree

Schmidt würdigte den Beitrag des scheidenden Geschäftsführers Philipp Andree: „Mit Leidenschaft und Vision hast du den Verband entscheidend weiterentwickelt und dem Klimaschutz in Wirtschaft und Politik eine starke Stimme verliehen.“

Andree verlässt den Verband nach viereinhalb Jahren, um eine neue Position in einem Energie- und Entsorgungsunternehmen anzutreten. Er äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Netzwerks unter Eckeys Führung und lobte ihre fachliche Kompetenz und klare Vision.

Fortsetzung der Vorreiterrolle im Klimaschutz

Der Klimaschutz-Unternehmen e. V. ist ein bundesweites Netzwerk, das Unternehmen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. Die 2009 gegründete Initiative wird vom Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) getragen.

