Osapiens wird zum Einhorn

Der Mannheimer Softwareanbieter Osapiens hat einen Meilenstein erreicht: Mit einer Finanzierung über 100 Millionen US-Dollar gehört das Unternehmen nun zu den sogenannten „Unicorns“. Die Investition soll das internationale Wachstum und die Produktentwicklung weiter vorantreiben.

Am 14. Januar 2026 gab Osapiens den Abschluss einer Series-C-Finanzierungsrunde bekannt, die von Decarbonization Partners angeführt wird. Mit dieser Investition erreicht das Unternehmen eine Bewertung auf Unicorn-Niveau. Das heißt, die Marke von einer Milliarde US-Dollar wurde überschritten. Decarbonization Partners ist ein Joint Venture zwischen BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, und Temasek, dem Staatsfonds Singapurs. In früheren Finanzierungsrunden hatten unter anderem Goldman Sachs Alternatives und Armira Growth das Wachstum des Unternehmens unterstützt.

Software für nachhaltiges Wachstum

Osapiens hat sich als einer der führenden Anbieter von Unternehmenssoftware im Bereich Nachhaltigkeit etabliert. Die zentrale Plattform umfasst über 25 Lösungen, die KI-gestützte Automatisierung und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen. Damit unterstützt Osapiens Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu minimieren und ihre Wertschöpfungsketten effizienter zu gestalten. Im Fokus stehen dabei insbesondere Transparenz, Compliance und Agilität, um den Herausforderungen eines sich wandelnden Marktes gerecht zu werden.

Strategische Partnerschaft für globale Expansion

Die neuen Mittel sollen gezielt in die Weiterentwicklung der Plattform und die internationale Expansion investiert werden. Alberto Zamora, Mitgründer und Co-CEO von Osapiens, sieht in der Partnerschaft mit Decarbonization Partners eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: „Nachhaltiges Wachstum und KI-getriebene Effizienz sind zentrale Anliegen globaler Investoren. Mit der Expertise und globalen Präsenz von Decarbonization Partners können wir unsere Vision, Marktführer für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu werden, weiter vorantreiben.“

Dr. Meghan Sharp, Global Head von Decarbonization Partners, unterstreicht die Bedeutung der Plattform: „Unternehmen weltweit suchen vertrauenswürdige, skalierbare Software, um steigenden regulatorischen, Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Plattform von Osapiens liefert die Klarheit, die Organisationen benötigen, um verantwortungsvoll agieren und wachsen zu können.“

Mit der neuen Finanzierungsrunde positioniert sich Osapiens im hart umkämpften ESG-Softwaremarkt und strebt eine globale Skalierung an.