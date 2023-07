Vorbildfunktion: 50 nachhaltige Mittelständler

Beim Begriff „Tipping Points“ denken wir meist zunächst an irreversible ökologische Kipppunkte. Unser Kolumnist Stephan Grabmeier kennt dahingegen auch positive Kipppunkte – und zwar in Form von Unternehmen, die als Leuchttürme für nachhaltiges Wirtschaften auftreten. Was diese gemeinsam haben, zeigt er hier in Bezug auf ein kürzlich veröffentlichtes Ranking.

Wenn wir im Kontext der Nachhaltigkeit über Tipping Points sprechen, findet das meist im Zuge der irreversiblen Kipppunkte der planetaren Grenzen statt. Die Wissenschaft zeigt uns, welche der neun planetaren Grenzen wir bereits überschritten haben oder mitten dabei sind. Wie sich das anfühlt, spüren viele von uns gerade wieder selbst: Rekordhitze, Waldbrände, Extremwetter, Hitzetote und eine Erhitzung der Gewässer und der Erde in nie dagewesenem Ausmaß. Der Grund: das unbeirrte Festhalten am fossilen Kapitalismus und keine nennenswerten Verhaltensänderungen weder in Wirtschaft noch in Gesellschaft.

In der Verhaltensökonomie sprechen wir auch von Tipping Points, aber von positiven. Die Grazer Wissenschaftlerin Ilona M. Otto hat mit einer neuen Forschungsgruppe zu sozialer Komplexität und Systemdynamik ein ganzheitliches Modell der Klimawende entwickelt. Das Modell untersucht die Wechselwirkungen von Bildungs- und Wertesystemen, Finanzmärkten, Produktionsweisen und Technologien in Bezug auf die Dekarbonisierung. Finanzmärkte reagieren relativ schnell, können aber auch ebenso schnell wieder „zurückkippen“. Wertesysteme hingegen wandeln sich langsam, doch ihre Entwicklung ist nur schwer wieder rückgängig zu machen. Einen positiven Kipppunkt möchte ich aus diesen Untersuchungen herausgreifen: Den von Leuchtturmprojekten, sprich Vorbildern, die uns zeigen, wie eine regenerative Haltung und nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft umgesetzt wird.

Studie die nachhaltigsten Mittelständler Deutschlands

Im Juni 2023 erschien das Ranking der Munich Strategy Consultants, die gemeinsam mit der Wirtschaftswoche die 50 nachhaltigsten Mittelständler gekürt haben. Die Studie untersucht, welche Unternehmen im deutschen Mittelstand in den Bereichen Ökologie, Soziales und gerechte Unternehmensführung Vorreiter sind. Dazu wurden in einem mehrstufigen Analyseprozess die ESG-Initiativen von mehr als 4.000 Mittelständlern mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und ca. 1 Milliarde Euro analysiert. Ein dafür entwickelter „Sustainability Score“ bewertet das Engagement anhand von drei Kriterien: ESG-Wahrnehmung, ESG-Dokumentation und ESG-Umsetzung (siehe Abbildung).

Bild: Munich Strategy Consultants Der "Munich Strategy Sustainability Score" bewertet das ESG-Engagement von Unternehmen.

Nachhaltigkeit ist bei den Vorreitern Teil der Unternehmensstrategie

Diese Erkenntnis ist grundsätzlich nicht mehr neu. Wir sehen in Organisationen mit gelingenden Transformationen nicht nur isolierte Nachhaltigkeitsstrategien oder singuläre nachhaltige Produktanpassungen, sondern die Entwicklung holistischer nachhaltiger Unternehmensstrategien. Diese Erfahrung zeigt auch die Studie: Die Top 50 behandeln die Themen Ökologie, Soziales und Unternehmensführung in ihrer Berichterstattung zunehmend umfassend und gehen in ihrer Dokumentation vermehrt auf ihr Engagement im Bereich Soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitenden und die Einhaltung von Antidiskriminierungsrichtlinien ein.

„Die Zeiten, in denen es bei Nachhaltigkeit vor allem um Emissionen ging, scheinen vorbei zu sein. Sich als verantwortungsvoller Arbeitgeber zu positionieren, wird in Zeiten des eklatanten Fachkräftemangels ein immer wichtiger Differenzierungsfaktor.“ wird in dem Ergebnisbericht zitiert. Viele der 50 ESG-Vorreiter berichten, dass sich ihre Beschäftigten gerade in Krisenzeiten stärker mit dem Unternehmen identifizierten und engagierter arbeiteten als in ihrer Branche üblich.

Nachhaltigkeit ist bei den Top 50 im Kern der Unternehmen verankert. ESG-Ziele sind eng mit den Werten und dem Leitbild des Unternehmens sowie den Unternehmenszielen verknüpft. Die Gewinnerunternehmen nennen ESG-Ziele in ihrem Unternehmensleitbild, ihrer Unternehmensstrategie, ihrer Mission oder ihren Unternehmenswerten. 64 Prozent der 50 nachhaltigsten Unternehmen dokumentieren ihr Engagement in öffentlichen Nachhaltigkeitsberichten.

Ein Blick auf die Liste der Unternehmen lohnt definitiv. Und das Gewinnerunternehmen die Elobau GmbH ist seit langem kein Unbekannter. Sowohl in der Nachhaltigkeit und der Gemeinwohlökonomie als auch im Kontext von New Work. Alle 50 Unternehmen sind es wert, als Leuchttürme gesehen zu werden. Sie geben hoffentlich die positive Perspektive nachhaltigen Wirtschaftens an viele tausend andere Unternehmensverantwortliche weiter.

Die 50 nachhaltigsten Mittelständler 2023

Dies sind - laut Munich Strategy Consultants - Deutschlands nachhaltigste Mittelständler: