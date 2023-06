Stephan ist Future Designer und seit zwei Jahrzehnten einer der frühen Vordenker zu New Work und strategischer Nachhaltigkeitsexperte. Er ist Gründer der Synergie Zukunft GmbH, die mit bedeutenden Think Tanks für Nachhaltigkeits-, Trend- und Zukunftsforschung in Europa zusammen arbeitet. Zu seinen Kunden zählen Pioniere der Nachhaltigkeit, namhafte Unternehmen in Europa, Verbände aber auch Kommunen und Wirtschaftsregionen. Dabei verwandelt er Trends in nachhaltige Strategien und und begleitet die Green Transformation hin zu einer regenerativen Wirtschaft. Als Business Angel unterstützt er Impact Start Ups und ist Teil der Social Business Aktivitäten des Friedensnobelpreisträgers Prof. Muhammad Yunus. Seit 2020 begleitet er als B Leader die Bewegung der B Corporation in Deutschland und berät Organisationen bei ihren Zertifizierungen zur B Corp. Mit Lehraufträgen zu Innopreneurship an der Universität Duisburg-Essen bildet er junge Menschen in Impact Future Skills aus. Grabmeier ist Autor (und Co-Autor) in über 23 Büchern. Sein nächstes Werk „Impact Business Design – der Guide zum enkelfähigen Wirtschaften“ erscheint als Playbook im Sommer 2023.