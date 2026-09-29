Social Entrepreneurship

Ark Klimate
Ark Klimate
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Ark Climate: Software hilft Städten, Klimaschutz effizient umzusetzen

Städte sind zentral für den Klimaschutz. Doch wirken ihre Maßnahmen, wie z.B. Förderprogramme, überhaupt? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen koordinieren? Eine ehemalige McKinsey-Beraterin unterstützt Städte bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu hat sie eine Software gebaut, die genau auf deren Bedarfe zugeschnitten ist.
Socialbee Bewerbungsgespräch
Socialbee Bewerbungsgespräch
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Socialbee: Jobvermittlung, die anders rechnet

2015 flüchteten tausende Menschen nach Deutschland. Ein Jahr später gründete Zarah Bruhn „Socialbee“. Ihre Idee: Zeitarbeit für Geflüchtete als Non-Profit-Organisation. Die Einnahmen sollten ihre Betreuung und Qualifizierung finanzieren. Das Geschäftsmodell hat sich gewandelt, das Anliegen nicht: eine erfolgreiche Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. Teil 11 unserer Serie „Zukunftsmacher“.
PERSONALquarterly 2/2025
PERSONALquarterly 2/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 02/2025

Kooperation

Kooperation ist das zentrale Modell, das Deutschland auszeichnet. In einer Wirtschaft, die von mittelständischen Unternehmen geprägt ist, und in einer Forschungslandschaft, die auf Vielfalt und Exzellenz setzt, ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit essenziell, um Innovationen zu fördern und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Deutschland hat das Kooperationsmodell – und damit die Chance, mit innovativen Ökosystemen, interdisziplinären Netzwerken und Partnerschaften an der Spitze globaler Entwicklungen zu stehen. Erfolgsfaktoren und Anregungen, wie dieses Kooperationsmodell gelingen kann, finden Sie in diesem Heft.  
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Kolumne Zukunft nachhaltig gestalten

Green Leadership für eine nachhaltige Entwicklung

Green Leadership ist ein Ansatz, der in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Nicht die kurzfristigen Erfolge, sondern vor allem eine langfristige und nachhaltige Ausrichtung von Unternehmen und Organisationen spielen hier eine Rolle. Das Ziel ist es, ökologische, soziale und ökonomische Aspekte in Einklang zu bringen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten.
Agilität New Work
Agilität New Work
Kolumne Zukunft nachhaltig gestalten

Agilität in der nachhaltigen Transformation

Der Begriff der Agilität kam zuerst in der Softwareentwicklung auf, wurde dann aber auf verschiedene Management-Disziplinen übertragen. Zu den agilen Prinzipien gehören Transparenz, Kundenfokus und kontinuierliches Lernen. Ziele agiler Prozesse sind hohe Anpassbarkeit und schnelles Reagieren auf Veränderungen. Davon können Unternehmen auch in der Nachhaltigkeitstransformation profitieren, wie Anabel Ternès schreibt.
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Fachbeiträge & Kommentare
§ 1 Stiftungen und Stiftung... / II. Typische Lebenssachverhalte bei Stiftungen
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Abfindung bei Ausscheiden aus der gemeinnützigen GmbH
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