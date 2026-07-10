Abfallmanagement

Koop, Urte
Koop, Urte
Verpackungsverordnung

PPWR: Beiersdorf spart tausende Tonnen Plastik

Die neue europäische Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) wird ab dem 12. August verbindlich gelten – und damit neue Vorgaben zu Recycling und Mehrwegquoten, Beschränkungen für die Ewigkeitschemikalien PFAs und unnötige Verpackungen. Für Unternehmen wie Beiersdorf eine riesige Aufgabe mit vielen Herausforderungen. Wir haben bei Urte Koop, Principal Scientist Sustainability bei Beiersdorf, nachgefragt.
Europäische Woche der Abfallvermeidung 2025
Europäische Woche der Abfallvermeidung 2025
Europäische Woche der Abfallvermeidung 2025

Reparieren statt Wegwerfen: Warum Elektroschrott uns alle betrifft

Wenn sich Zehntausende in ganz Europa zeitgleich ins Zeug legen beim Restekochen und Kleider Tauschen, fürs Upcycling und bei Repair-Workshops, Fotowettbewerbe und Diskussionsrunden veranstalten... Dann sind wir mittendrin in der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Alljährlich im November ruft die europaweite Abfallvermeidungskampagne zu mehr Bewusstsein für Abfallvermeidung und für unsere Ressourcen auf. 
Verpackung Folie
Verpackung Folie
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

PPWR in der Praxis – Handlungsempfehlungen für Verpackungshersteller und Produktverkäufer

Die Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung stellt die Branche vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Post-Consumer-Rezyklaten. Die regulatorisch geforderten Mindesteinsatzquoten für Rezyklate und die damit einhergehende, zunehmende Marktnachfrage führen zu einem signifikanten Anstieg des Bedarfs an PCR-Materialien. Das sollten Verpackungshersteller nun tun.
Recycling Müll Grafisch
Recycling Müll Grafisch
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

Recyclingverfahren: Herausforderungen der Rezyklatbeschaffung

Die Beschaffung hochwertiger Materialien aus Post-Consumer-Recycling steht vor enormen Hürden. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Recyclingverfahren – vom mechanischen bis zum chemischen Recycling – und zeigt auf, warum trotz technologischer Fortschritte eine Versorgungslücke droht. Welche Lösungen gibt es für Industrie und Politik, um diese Herausforderung zu meistern?
DW 02 2022
DW 02 2022
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 02/2.022

Außenanlagen planen: Welche Nutzungskonzepte ergeben Sinn?

Dem Wohnumfeld mit seinen Grün- und Freiflächen kommt eine immer größere Bedeutung zu – für die Wohnzufriedenheit aber auch für die Bestandsbewirtschaftung. Reines Abstandsgrün war (vor)gestern. Heute geht es darum, sinnvolle Nutzungskonzepte für unterschiedliche Anforderungen zu entwickeln – von Spielplatz über Beleuchtung bis Stellplatz, Ladesäule oder Müllstandplatz.
Handys
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Rücknahmepflicht für Elektroschrott

Wichtige Übergangsfrist für Online- und Versand-Elektrohändler zum 25.7.2016 ausgelaufen

Ab dem 25.7.2016 muss ein Großteil der Versandhändler, die mit Elektrogeräten handeln, ihren Kunden Rücksendemöglichkeiten oder sonstige Rücknahmemöglichkeiten für Elektrogeräte in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohnort anbieten. Die entsprechende Übergangsfrist für den Versandhandel aus dem am 24.10.2014 in Kraft getretenen ElektroG ist abgelaufen.
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Haufe Shop: Praxishandbuch Abfallmanagement
Praxishandbuch Abfallmanagement

Alles Wissenswerte zum Thema Entsorgung! Leicht verständlicher Praxisleitfaden zu Aufbau, Gestaltung und Leitung von Entsorgungsprozessen. So werden Recyclingstrategien aufgebaut, effiziente und automatisierte Prozesse sichergestellt und hochwertige Abfallqualitäten gebildet.
Fachbeiträge & Kommentare
Nachhaltigkeitsberichtersta... / 2 Das Basismodul des VS
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