EU-Richtlinie

Greenwashing_grüne Farbe über Rost
Greenwashing_grüne Farbe über Rost
EmpCo-Richtlinie

Tschüss, Greenwashing-Siegel: Was ab September 2026 nicht mehr auf die Verpackung darf

„Nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „grün“ – Begriffe, die heute auf fast jeder Verpackung stehen, sind ab Ende September 2026 weitgehend verboten. Die EmpCo-Richtlinie zieht zudem eine scharfe Grenze zwischen zulässigen und unzulässigen Nachhaltigkeitssiegeln. Was Unternehmen jetzt wissen und tun müssen, erklärt Rechtsanwalt Daniel Kendziur im Interview.
T-Shirt mit Hinweis climate neutral
T-Shirt mit Hinweis climate neutral
EmpCo-Richtlinie

Droht „grüner“ Werbung aufgrund der strengen Vorgaben der EmpCo-Richtlinie das Aus?

Die sog. EmpCo-Richtlinie (1) schränkt umweltbezogene Werbung stark ein und lässt diese nur noch unter strengen Voraussetzungen zu. Damit sagt die EU dem „Greenwashing“ den Kampf an. Wir stellen in diesem Beitrag die wesentlichen Vorgaben der EmpCo-Richtlinie dar und skizzieren, was Unternehmen beachten müssen, wenn sie künftig mit „Green Claims“ werben möchten.
Berlaymont Gebäude Brüssel EU-Kommission
Berlaymont Gebäude Brüssel EU-Kommission
Kollektiver Verbraucherschutz

EU-Verbandsklagerichtlinie seit 25. Juni EU-weit anwendbar

Seit dem 25.6.2023 ist die EU-Vebandsklagerichtlinie in allen EU-Staaten und damit auch in Deutschland anwendbar. Damit soll es Verbrauchern künftig möglich sein,  in im wesentlichen gleichgelagerten Fällen echte Sammelklageverfahren durchzuführen, die ohne zusätzliche gerichtliche Schritte zu einem vollstreckbaren Titel führen. Im Gesetzgebungsverfahren hinkt Deutschland deutlich hinterher.
Junger Mann mit Brille sitzt vor Computer und schaut angestrengt
Junger Mann mit Brille sitzt vor Computer und schaut angestrengt
Plattformarbeit

EU-Richtlinienentwurf zur Plattformarbeit geht an der Realität vorbei

Der Entwurf einer Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit ist jetzt vom Europaparlament angenommen worden und der Trilog von Parlament, Kommission und Ministerrat beginnt. Die Richtlinie soll nach dem Willen der Kommission durch Förderung von Transparenz und die korrekte Bestimmung des Arbeitnehmerstatus dazu beitragen, dass Plattformarbeiter in der EU künftig besser sozial abgesichert sind und ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden.
AA021172
AA021172
EU-Richtlinie

Ab Ende 2024 ist USB-C der einheitliche Standard bei Ladekabeln

Die EU macht Schluss mit dem Durcheinander bei Ladekabeln für Handys, Tabletts, Kopfhörer, Soundbars & Co. Nach einer Übergangsfrist von 24 Monaten, also Ende 2024 dürfen Hersteller solcher Geräte nur noch einheitliche Ladekabel auf den Markt bringen ("Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt").
Berlaymont Gebäude Brüssel EU-Kommission
Berlaymont Gebäude Brüssel EU-Kommission
Internationale Zustellung

Post von ausländischen Gerichten

Das Auslandsgeschäft eröffnet Unternehmen den Zugang zu neuen Märkten. Kommt es aber zu Rechtsstreitigkeiten mit dem ausländischen Geschäftspartner oder Kunden wenn Post von einem ausländischen Gericht kommt und einem deutschen Unternehmen die Klage des ausländischen Geschäftspartners zugestellt wird, muss schnell reagiert werden. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Denn in ausländischen Gerichtsverfahren sind Fristen oft kürzer als bei Prozessen vor einem deutschen Gericht und nicht verlängerbar.
Europa
Europa
Kabinettsbeschluss

EU-Umwandlungsrichtlinie: Regierungsentwurf zur Umsetzung

Das grenzüberschreitende Umwandlungsrecht soll für Kapitalgesellschaften bis zum 31.1.2023 europaweit vereinheitlicht sein. So sieht es die Richtlinie zu grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen (UmwRL) als Teil des EU-Gesellschaftsrechtspakets (sog. Company Law Package) vor. Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie ("UmRUG-RegE") beschlossen.
Philipp Byers Rechtsanwalt Watson Farley & Williams
Philipp Byers Rechtsanwalt Watson Farley & Williams
Hinweisgeberschutzgesetz

Regierungsentwurf für Hinweisgeberschutzgesetz hat noch Schwachstellen

Bereits zum 17. Dezember 2021 hätte die EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie umgesetzt sein müssen. Gegen die Bundesrepubik läuft deswegen bereits ein Vertragsstrafenverfahren der EU. Nun hat das Bundeskabinett am 27. Juli 2022 den Regierungsentwurf für ein neues Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen. Was damit auf die Unternehmen zukommt und wo der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren noch nachbessern kann,  beleuchtet Rechtsanwalt Dr. Philipp Byers.
Whistleblower
Whistleblower
Hinweisgeberschutzgesetz

Effektiver Hinweisgeberschutz mit Augenmaß

Deutschland hat es bislang versäumt, die EU-Whistleblower-Richtlinie mit einem Hinweisgeberschutzgesetz umzusetzen. Ein erster, im vergangenen Jahr von der alten Bundesregierung unternommener Versuch, ein Gesetz zu verabschieden, ist gescheitert. Die EU-Kommission hat darufhin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Nun liegt ein neuer Referentenentwurf vor. Wie dieser Entwurf zu bewerten ist, erläutert Professor Dr. Gregor Thüsing.
Meissenheim Herbst Feature Apfel Apfelbaum
Meissenheim Herbst Feature Apfel Apfelbaum
BFH Kommentierung

Über einen Betriebsfonds gezahlte Zuschüsse der EU

Wenn eine Erzeugerorganisation bei Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese Gegenstände an ihr angeschlossene Mitglieder weiterliefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält, ist der Betrag, den ein Betriebsfonds an die Erzeugerorganisation für die Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, Teil der Gegenleistung für die Lieferung an die Erzeuger und daher als Entgelt von dritter Seite anzusehen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Arbeitnehmerüberlassung / 1.4 Arbeitnehmerüberlassung mit Auslandsbezug
Lexikonbeitrag
Bauliche Veränderung des Ge... / 4.1.5 Erweiterung des Telekommunikationsnetzes
Beitrag
zfs 07/2026, Die bundesdeut... / II. Haftungs- und Versicherungsrecht
Beitrag
Hinweisgeberschutzgesetz: A... / Zusammenfassung
Beitrag
Hinweisgeberschutzgesetz: A... / 3.1 Persönlicher Anwendungsbereich
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
EU-Recht Equal Pay Gesetzgebung Vergütung Gesetz Gleichstellung Verbraucherschutz Whistleblowing Arbeitsrecht EU-Kommission EuGH Mindestlohn Entgelt Nachhaltigkeit EU-Verordnung Compliance Arbeitnehmer Arbeitszeiterfassung Taxonomie Europäische Union Personalarbeit Umweltschutz Umwandlung Künstliche Intelligenz (KI) Gebäudesanierung Werbung Umsatzsteuer Klage Urteil Musterfeststellungsklage