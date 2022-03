BGH: Keine Amtshaftung im Abgasskandal

Hintergrund Die in der jetzigen Entscheidung vom BGH enthaltene Begründung zum Schutzzweck der EU-Richtlinie 46/2007/EG sowie der Verordnung 715/2007/EG ist nicht neu. BGH setzt bisherige Rechtsprechungslinie fort Bereits im Jahr 2020 hat der BGH in zwei Entscheidungen, bei denen Dieselkäufer Schadensersatzansprüche gegenüber dem Fahrzeughersteller geltend machten, den Schutzzweck dieser EU-Bestimmungen in den jeweiligen Urteilsbegründungen in der gleichen Weise begrenzt (BGH, Urteil v. 25.5.2020, VI ZR 252/19; BGH Urteil v. 30.7.2020, VII ZR 59/21). Das individuelle wirtschaftliche Selbstbestimmungsrecht wird nach dieser Rechtsprechung von diesen EU-Bestimmungen eindeutig nicht geschützt. Deshalb bedarf es zur Klärung dieser bereits beantworteten Rechtsfrage nach der Rechtsprechung des BGH auch keines Vorlagebeschlusses an den EuGH (BGH, Beschluss v. 1.9.2021, VII ZR 59/2).