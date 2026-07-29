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Umweltschutz

Windkraftrotor, Sonnenblume
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Umweltschutz bezeichnet die gesamten Maßnahmen, die zum Schutz der Umwelt beitragen. Der Betriebsalltag der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist geprägt von Tätigkeiten, die nicht nur für eine höhere Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen, sondern auch dem Umweltschutz dienen.

Bei den Tätigkeiten der Fachkräfte für Arbeitssicherheit besteht eine große Schnittmenge zum Umweltschutz, z. B. beim Umgang mit gefährlichen Abfällen oder wassergefährdenden Stoffen, bei der Gefahren- und Störfallabwehr durch Löschwasserrückhaltung, beim Immissionsschutz oder beim effizienten Umgang mit Ressourcen.

Die vier Bereiche im Umweltschutz

Vier der wichtigsten Handlungsfelder im Umweltschutz lassen sich isolieren. Dabei handelt es sich um:

- Klimaschutz

- Waldschutz

- Gewässerschutz

- Schutz der menschlichen Gesundheit

Kunststoffverpackungen
Kunststoffverpackungen
Mehrweg und die deutsche Rolle

PPWR: Warum aus einem politischen Signal noch kein funktionierendes System wird

Die europäische Verpackungsverordnung (PPWR) hat sich ambitionierte Ziele in den Bereichen Abfallvermeidung, Recyclingfähigkeit und Ausbau von Mehrwegsystemen gesetzt. Ob diese Ziele tatsächlich Wirkung entfalten, entscheidet sich jedoch maßgeblich auf nationaler Ebene. Die nationale Umsetzung in Deutschland bleibt hinter ambitionierteren Ansätzen zurück, meint Christine Mengelée.
Entwaldung Brasilien
Entwaldung Brasilien
EU Deforestation Regulation EUDR

IDW veröffentlicht Factsheet zur EU-Entwaldungsverordnung

Die neue EU-Entwaldungsverordnung soll Unternehmen dazu verpflichten, entwaldungsfreie Lieferketten sicherzustellen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat dazu ein Factsheet veröffentlicht, das die zentralen Anforderungen erläutert und erste praktische Schritte aufzeigt. Das Institut empfiehlt Unternehmen, sich zeitnah mit der EU-Entwaldungsverordnung zu befassen, da diese Ende 2025 in Kraft tritt.
Arbeiter hält Platte mit Mikrochips
Arbeiter hält Platte mit Mikrochips
Aktuelles Interview

PFAS-Verbot: Hintergründe und Bedeutung für die Praxis

Von Schutzgasen für die Leiterplattenherstellung bis zu Kosmetik: Die Anwendungsgebiete von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) sind zahlreich. Genauso groß sind auch die Belastungen für Mensch und Umwelt durch diese Stoffe. Deshalb wird derzeit ein weitreichender Vorschlag zur Beschränkung dieser Stoffe in der EU beraten. Vielen Unternehmen ist allerdings nicht klar, welche Auswirkungen das für sie hat und wie sie diese Stoffe substituieren können.
Regenwald Malaysia
Regenwald Malaysia
EU-Entwaldungsverordnung

Aufschiebung der EUDR ist der falsche Weg

Immer mehr Spitzenpolitiker fordern eine Verschiebung der Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR) von Seiten der Europäischen Union. Dieses Ansinnen aus Wirtschaft und Politik ist laut Klaus Wiesen in Teilen nachvollziehbar. Gleichzeitig hätten es viele Unternehmen versäumt, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der „Head of Sustainable Supply Chain“ des Tool-Anbieters Verso sieht jedoch neben einer Verschiebung des Anwendungsstarts oder der Beibehaltung des aktuellen Zeitplans eine dritte Möglichkeit zum Umgang mit der Verordnung.
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz „Exportinitiative Umweltschutz“

Deutsche GreenTech-Branche als Partner des globalen Umweltschutzes

Weltweit wächst der Bedarf an nachhaltigen Lösungen - deutsche Umwelttechnologien sind dabei ein wichtiger Baustein. Die „Exportinitiative Umweltschutz“ des Bundesumweltministeriums unterstützt Unternehmen aus dem deutschen GreenTech-Mittelstand auf ihrem Weg in internationale Märkte. Auf ihrer Jahrestagung thematisierte die Initiative die angespannte weltpolitische Lage und den steigenden Wettbewerbsdruck.
Biene auf Blume
Biene auf Blume

Biodiversität

Biodiversität ist von zentraler Bedeutung für gesellschaftliches Wohlergehen und Wohlstand. Doch ihr Verlust stellt Unternehmen vor erhebliche Risiken. Die Wirtschaft ist daher zunehmend gefordert, zum Schutz von Lebensräumen und Ökosystemen beizutragen.
Beaching Bangladesh Schiffsrecycling
Beaching Bangladesh Schiffsrecycling
Recycling

Kurs auf grünes Schiffsrecycling - Europas erbitterter Kampf um das richtige Abwracken

Genau wie die meisten Güter, die sie über die Welt transportieren, werden auch die Frachtschiffe selbst irgendwann ausrangiert. Bei ihrem Recycling entstehen bisher größtenteils katastrophale Schäden für Mensch und Umwelt. Nun hat sich die Europäische Union auf den Weg gemacht, die Probleme anzugehen. Besonders Deutschland will eine Vorreiterrolle in der Schiffsentsorgung und -verwertung übernehmen. Eine ökologische Wende nimmt Fahrt auf.
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Nachhaltige Unternehmensführung

Die Rolle des Umweltbeauftragten im Unternehmen

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung im Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen jeglicher Größenordnung und Branche spürbar zugenommen. Die Corporate Sustainability Reporting Direktive (CSRD) bildet hierbei einen bedeutenden Schritt, indem sie Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Ab dem 1. Januar 2024 betrifft diese Verpflichtung zunächst Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten. Dieser Kreis wird in den nächsten Jahren sukzessive erweitert. Die Rolle des Umweltschutzes und des Umweltbeauftragten in Unternehmen gewinnt damit an Bedeutung.
Biene
Biene
Artensterben

Biodiversität fördern: Was Unternehmen konkret tun können

Für den Klimaschutz engagieren sich immer mehr Unternehmen weltweit. Die Wirtschaft kann auch dazu beitragen, die Biodiversität unseres Planeten besser zu schützen, meinen Naturschutzexperten. Und in der Tat gibt es viele Maßnahmen, die Unternehmen allein schon auf dem eigenen Betriebsgelände umsetzen könnten: vom Insektenhotel über die Dachbegrünung bis hin zu Wildtierkorridoren. Dieses „Greening“ kann sich auch positiv auf die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirken.
Weltkugel
Weltkugel
Immer mehr Klimaklagen

Strafanzeige gegen Brasiliens Staatschef Bolsonaro beim IStGH

In der ganzen Welt wächst der Druck auf Staaten, die dem Klimawandel zu wenig Beachtung schenken oder sogar leugnen. Zunehmend kommen hierbei auch die nationalen und internationalen Gerichte zum Zuge. Nun wurde erstmalig ein Staatschef vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) verklagt. NGOs werfen dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro vor, sich durch ungehemmte Vernichtung der Regenwälder in Brasilien eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig zu machen.
Elke Ehninger
Elke Ehninger
Green HR

Zwölf Ansatzpunkte für mehr Nachhaltigkeit

Im Kontext von Green HR sind zwei Dinge gefragt: Haltung und Verhalten. Nachhaltige Unternehmen erfordern bei allen Personen der Belegschaft Veränderungsbereitschaft. Die Notwendigkeit aufzuzeigen und die Begeisterung zu wecken, ist Führungsaufgabe. Den Wandel zu verwirklichen und den Weg zu gestalten, ist Aufgabe von HR. Zwölf Instrumente für eine langfristig orientierte, soziale und ressourcenschonende Kultur.

Zwölf Ansatzpunkte für mehr Nachhaltigkeit
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BR-Mitbestimmung: Betriebli... / 2 Begriff des Verbesserungsvorschlags
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