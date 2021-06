Im Kontext von Green HR sind zwei Dinge gefragt: Haltung und Verhalten. Nachhaltige Unternehmen erfordern bei allen Personen der Belegschaft Veränderungsbereitschaft. Die Notwendigkeit aufzuzeigen und die Begeisterung zu wecken, ist Führungsaufgabe. Den Wandel zu verwirklichen und den Weg zu gestalten, ist Aufgabe von HR. Zwölf Instrumente für eine langfristig orientierte, soziale und ressourcenschonende Kultur.

Auch wenn es erste Aufgabe der Unternehmensführung ist, den Unternehmenszweck, den "Corporate Purpose", in Form einer transparenten Nachhaltigkeitsstrategie anzuführen, auch wenn es Aufgabe des Leitungsteams ist, diese klare Ausrichtung in Projekte, Produkte und Prozesse umzusetzen, so ist doch das Personalmanagement ein zentraler Stellhebel, um die Unternehmenskultur in Richtung Nachhaltigkeit zu schieben. Die "People"-Komponente der strategischen Initiativen ist der kritische Erfolgsfaktor für Veränderungsprozesse. Change entsteht nur, wenn auch die Belegschaft mitzieht.

In der Nachhaltigkeitsdebatte leistet HR einen zentralen Beitrag

In der Nachhaltigkeitsdebatte kommt es auf den Beitrag von HR an. Warum? Weil – nach Lehrsatz – das Personalmanagement die Summe der mitarbeiterbezogenen Maßnahmen ist, die zur Verwirklichung der Unternehmensziele herangezogen werden. Personal ist somit ein zentrales Element der unternehmerischen Managementprozesse. Überall ist der Produktivitätsfaktor "...

