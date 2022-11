Aktuelle Rechtsänderungen im Arbeits- und Umweltschutzrecht

Seminartipp Arbeits- und Umweltschutzrecht – aktuelle Rechtsänderungen und was sie in der Praxis bedeuten 15.11.2022 | 14:00 Uhr (90 min.) ​Es ist gar nicht so einfach, im Vorschriftendschungel den Überblick zu behalten. In unserer Online-Seminarreihe "Arbeits- und Umweltschutzrecht – aktuelle Rechtsänderungen und was sie in der Praxis bedeuten" stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen der letzten Monate kurz und praxisnah vor. Verschaffen Sie sich einen kompakten Überblick über relevante Vorschriften, aktuelle Rechtsänderungen und ihre Bedeutung für die betriebliche Praxis. Dieses Mal geht es vorrangig um die folgenden Themen: Neue Corona-Arbeitsschutzverordnung

Ausblick auf die anstehenden Neuerungen in der TA Luft

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen

Gefährdungsbeurteilung: Was Sie in der 3. GDA-Periode beachten müssen Zur Anmeldung