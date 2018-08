Ein kalifornisches Gericht verurteilte Monsanto im Zusammenhang mit dem Herbizid Glyphosat zu 289 Mio Dollar Schadenersatz. Die Bayer–Aktie erlebt anschließend an der Börse einen rasanten Absturz. War die Monsanto-Übernahme doch ein Fehler? Hat Bayer bei der Übernahme von Monsanto maßgebliche Compliance-Aspekte unterschätzt?

Ein kalifornisches Gericht verurteilte Monsanto im Zusammenhang mit dem Herbizid Glyphosat zu 289 Mio Dollar Schadenersatz. Die Bayer–Aktie erlebt anschließend an der Börse einen rasanten Absturz. War die Monsanto-Übernahme doch ein Fehler? Hat Bayer bei der Übernahme von Monsanto maßgebliche Compliance-Aspekte unterschätzt?

Warnungen gab es viele, als der deutsche Pharma- und Chemieriese Bayer den Saatguthersteller Monsanto übernommen hat. Monsanto hat sich vor allem durch das weltweit am meisten verbreitete Herbizid Glyphosat einen Namen gemacht. Zugleich ist Glyphosat das zur Zeit wohl umstrittenste Pflanzenschutzmittel weltweit.

Für die einen ist es ein unsichtbares Gift, das überall lauert und nicht nur unsere, sondern auch die Gesundheit nachfolgender Generationen schädigt,

andere loben den Unkrautvernichter Glyphosat als unentbehrlichen Schutz vor Hunger und Missernten.

Monsanto wegen Glyphosat zu 289 Mio US-Dollar Schadenersatz verurteilt

Ein US-Gericht hat nun den Kritikern Recht gegeben. 289 Millionen US-Dollar muss Monsanto an einen an Krebs erkrankten Kläger zahlen.

Ca. 5.000 weitere Klagen sind in den USA bereits gegen Monsanto anhängig.

Diese Zahl könnte sich durch das jetzt ergangene Urteil noch wesentlich erhöhen.

Die Schadenersatzsummen, die dann im Raum stünden, sind zur Zeit noch nicht annähernd abschätzbar.

Nach Einsatz von Glyphosat an Lymphdrüsenkrebs tödlich erkrankt

In dem vom US-Gericht entschiedenen Fall hatte ein tödlich erkrankter Hausmeister geklagt. Im Jahr 2014 war er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Der Hausmeister hatte lange Jahre als Platzwart für kalifornische Schulen gearbeitet und war für die Unkrautvernichtung auf den Schulgeländen zuständig. Dort hatte er über 2 Jahre regelmäßig das Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ eingesetzt, bis zu 30 Mal im Jahr.

Das kalifornische Geschworenengericht entschied, dass der Schädlingsbekämpfer mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ursache für die tödliche Erkrankung des 46-jährigen Hausmeisters ist.

Die Geschworenen hatten ihr Urteil auf die Einsichtnahme interner Firmenunterlagen gestützt

und es anschließend als bewiesen angesehen, dass Monsanto das Krebsrisiko seit Jahrzehnten bekannt gewesen sei.

Nach den gewonnenen Erkenntnissen habe Monsanto es zumindest versäumt, deutliche Warnhinweise an die Benutzer des Unkrautvernichters zu richten.

Bayer geht in Berufung gegen das kalifornische Glyphosat-Urteil

Trotz der Negativschlagzeilen beginnt für den Bayer-Konzern nun die Integration der US-Firma. Dabei hat Bayer hat bereits angekündigt, das kalifornische Urteil nicht zu akzeptieren und in Berufung zu gehen. Die Firma Bayer kann sich nach der Übernahme in den Rechtsstreit einschalten.

Es pocht darauf, dass aufgrund Hunderter Untersuchungen in den USA wissenschaftlich bewiesen sei,

dass ein Krebsrisiko bei ordnungsgemäßer Verwendung von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern nicht bestehe.

Der Konzern verwies darauf, dass die EU erst im vergangenen November die Zulassung von Glyphosat innerhalb der EU um weitere fünf Jahre verlängert hat.

Innerhalb der EU ist die Einschätzung strittig

Tatsächlich aber hing die Verlängerung der Zulassung in der EU am seidenen Faden: Ursprünglich strebte die EU-Kommission eine Verlängerung der Zulassung um zehn Jahre an und hat aufgrund der vielfach geäußerten Kritik sich - nach eine Hängepartie, die auch in der vorigen deutschen Regierungskoalition für einigen Ärger sorgte - lediglich zu einer Verlängerung von fünf Jahren durchringen können.

Im Jahr 2015 hat die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ qualifiziert,

während das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR den Unkrautvernichter kurz zuvor als unbedenklich eingestuft hat.

Die Umweltschutzbehörde der USA hatte Glyphosat im Jahr 2017 als wahrscheinlich nicht krebserregend eingestuft,

eingestuft, ähnlich die europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (efsa) und die europäische Chemieagentur (echa).

Einige Negativwirkungen von Glyphosat stehen fest

Bei Glyphosat handelt es sich um ein sogenanntes Total-Herbizid, d.h. es wirkt auf sämtliche Grünpflanzen.

Glyphosat wird weltweit auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von ca. 400 Millionen Hektar eingesetzt,

in der EU auf einer Fläche von 178 Millionen Hektar.

Die starke Verbreitung liegt nicht zuletzt auch am sehr niedrigen Kostenaufwand .

Die ökologische Landwirtschaft arbeitet ohne Glyphosat.

Vielfalt von Pflanzen, Insekten und Feldvögeln nachhaltig reduziert

Nach Angaben des Umweltbundesamtes wird durch den Einsatz des Unkrautvernichters die Vielfalt der Pflanzen auf Agrarflächen erheblich und nachhaltig reduziert und auch auf die Vielfalt von Insekten und Feldvögeln hat die Verwendung nachhaltige negative Auswirkungen.

Aus diesen Gründen will die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner den Gebrauch von Glyphosat in Deutschland und auch europaweit mittelfristig einschränken.

Muss Bayer die positiven Aspekte von Glyphosat stärker bewerben?

Ob die Übernahme des Glyphosatherstellers Monsanto Bayer auf Dauer Glück bringen wird, erscheint vor diesem Szenario zumindest fraglich. Die Aktien notierten nach dem Urteil bei einem Jahrestief von 75,50 EUR.

Unter dem Gesichtspunkt des Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist das Etikett, der weltweit größte Glyphosathersteller zu sein, zumindest kein Aushängeschild.

Das Argument des Schutzes gerade ärmerer Staaten vor Missernten darf aber auch nicht übersehen werden

darf aber auch nicht übersehen werden und sollte gerade unter Ethik- und Compliance-Gesichtspunkten von Bayer in der Öffentlichkeit stärker gewichtet werden.

Wenn weitere Gerichtsurteile wie das in Kalifornien in den USA folgen und Bayer nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus kommt, könnte das Bayer-Image dauerhaften Schaden erleiden - und bei mehreren Tausend Klagen und stattgebenden Urteil hätte Bayer dann wohl auch wirtschaftlich ein ernst zu nehmendes Problem.

Hintergrund:

Starke Wachstumsmärkte außerhalb Europas

Aussichtsreiche Wachstumsmärkte für Glyphosat sehen die Hersteller in Nord- und Südamerika und mittelfristig auch im asiatischen Raum. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass Pflanzen wie Soja und Mais durch gentechnische Veränderungen eine Resistenz gegen Glyphosat eingeimpft werden kann.